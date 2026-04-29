STUK johtaa EU-hanketta, joka parantaa röntgentutkimusten säteilyturvallisuutta
20.5.2026 09:13:34 EEST | Säteilyturvakeskus (STUK) | Tiedote
Säteilyturvakeskuksen johdolla tehdyssä eurooppalaisessa tutkimushankkeessa on kolmen vuoden ajan kehitetty lääketieteellisessä röntgenkuvantamisessa käytettävien säteilymittausten jäljitettävyyttä ja luotettavuutta. Työn konkreettinen tulos on entistä parempi potilasturvallisuus.
Röntgenkuvaus on yleisimmin käytetty lääketieteellinen diagnostiikkamenetelmä ja suurin keinotekoisen ionisoivan säteilyn lähde Euroopassa. Röntgenkuvien ottamiseen on yleensä hyvät perusteet. Tarpeettomia säteilyannoksia pitää kuitenkin välttää eli on tärkeää optimoida potilaan saama säteilyannos.
Optimointi on kuitenkin käynyt hankalaksi, sillä kuvantamisessa käytetään yhä enemmän niin sanottuja monisuuremittareita (X‑ray multimeter, XMM) sekä mittaussuureita, joiden kattava ja kliinisesti tarkoituksenmukainen kalibrointi ei ole ollut mahdollista.
Johtava asiantuntija Paula Toroi Säteilyturvakeskuksesta (STUK) toteaa, että tämä on estänyt vertailukelpoisien ja luotettavien säteilymittausten tekemisen. Niitä tarvitaan, jotta kuvantamislaitteet voidaan säätää tuottamaan diagnostisesti hyvä kuva mahdollisimman pienellä säteilyannoksella.
Tilanteeseen on etsitty parannusta vuonna 2023 alkaneessa kansainvälisessä Paula Toroin koordinoimassa tutkimushankkeessa. Tämän TraMeXI‑tutkimushankkeen ansiosta tilanne on Paula Toroin mukaan olennaisesti parantunut.
TraMeXI-hanke (Traceability in medical X-ray imaging dosimetry) on Euroopan Unionin rahoittama ja päättyy nyt toukokuussa. Hankkeeseen on osallistunut 11 metrologian laitosta ja kolme sairaalaa 11 maasta.
Tarkemmilla säteilymittauksilla parempaa potilasturvallisuutta
STUKissa on hankkeen aikana kehitetty uusia ja laajennettuja kalibrointipalveluita röntgenkuvantamisessa käytettäville mittalaitteille ja mittaussuureille siten, että ne vastaavat nykyisiä kliinisiä käyttötarpeita. Tulokset parantavat säteilymittausten tarkkuutta ja luotettavuutta, joka puolestaan tukee sekä sairaaloiden laadunvarmistusta että potilasannosten arviointia. Näin ne vahvistavat konkreettisesti potilas- ja säteilyturvallisuutta Suomessa.
Paula Toroi korostaa myös, että TraMeXI-hankkeen ansiosta STUKin asiantuntemus ja kansainvälinen asema lääketieteellisen säteilyn mittausten kehittäjänä ja kansallisena mittanormaalilaboratoriona on edelleen vahvistunut. Tutkimushankkeen tuloksia on julkaistu ja julkaistaan hankkeen internetsivuilla ja vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa. Ne tukevat suoraan STUKin viranomaistehtäviä sekä terveydenhuollon säteilyn käytön turvallista ja yhdenmukaista toteuttamista.
Linkk TraMeXI-hankkeen kotisivulle: Tramexi
20. toukokuuta on maailman metrologian päivä. Tänä päivänä vuonna 1875 allekirjoitettiin Pariisin metrisopimus. Sopimus on maailmanlaajuisen yhtenäisen mittausjärjestelmän perusta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
MediapalveluPuh:010 850 4761
Paula ToroiJohtava asiantuntijaSäteilyturvakeskusPuh:09 759 88 700
Kuvat
Linkit
Lyhyesti STUKista
Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.
Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Vårt uppdrag är att skydda människorna, samhället, miljön och de framtida generationerna för strålningens skadliga konsekvenser.
Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) supervises radiation and nuclear safety in Finland. Our mission is to protect people, society, the environment and future generations from the detrimental effects of radiation.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Säteilyturvakeskus (STUK)
Internationell utvärdering identifierade styrkor och utvecklingsområden i Finlands kärnsäkerhetsarbete29.4.2026 12:58:15 EEST | Pressmeddelande
Finland deltog i granskningsmötet av den internationella konventionen om kärnsäkerhet som ordnades i Wien i april. Enligt utvärderingen uppfyller Finland konventionens mål.
Kansainvälinen arvio tunnisti Suomen ydinturvallisuustyön vahvuudet ja kehityskohteet29.4.2026 12:58:15 EEST | Tiedote
Suomi osallistui huhtikuussa Wienissä järjestettyyn kansainvälisen ydinturvallisuussopimuksen seurantakokoukseen. Arvioinnin perusteella Suomi täyttää yleissopimuksen tavoitteet.
International assessment identified the strengths and areas for development in Finland's nuclear safety work29.4.2026 12:58:15 EEST | Press release
Finland took part in the review meeting of the Convention on Nuclear Safety in Vienna in April. Based on an assessment, Finland meets the Convention's targets.
Nationellt program mot hudcancer23.4.2026 09:38:59 EEST | Pressmeddelande
Över 14 000 personer drabbas av hudcancer varje år i Finland. De flesta fallen skulle kunna förebyggas genom effektivare solskydd. Det nationella programmet, som genomförs under åren 2026–2030, stärker arbetet för att bekämpa hudcancer. Programmet offentliggjordes i april 2026.
Kansallinen ohjelma torjuu ihosyöpiä23.4.2026 09:38:59 EEST | Tiedote
Ihosyöpään sairastuu Suomessa vuosittain yli 14 000 henkilöä. Suurin osa tapauksista olisi ehkäistävissä tehokkaammalla aurinkosuojautumisella. Vuosina 2026–2030 toteutettava kansallinen ohjelma tehostaa ihosyöpien torjumiseksi tehtävää työtä. Ohjelman sisältö julkaistiin huhtikuussa 2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme