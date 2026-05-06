Vuoden kauppias 2025 rakentaa laatua Suomen vilkkaimmassa ihmisvirrassa

11.5.2026 09:52:26 EEST | R-kioski | Tiedote

R-kioski on valinnut Vuoden kauppiaaksi 2025 Vikash Soodin, joka toimii R-kauppiaana Helsingin päärautatieaseman pääaulan -R-kioskilla. Tunnustus jaettiin 6.5. Tampereella järjestetyillä Ärräpäivillä.

Vikash Sood - Vuoden kauppias 2025 R-kioski Petri Saarelainen

Valinta osuu ajankohtaan, jolloin yhtiö panostaa vahvasti laadukkaaseen asiakaskokemukseen ja myymäläympäristöön. Helsingin päärautatieasema on yksi Suomen kiireisimmistä palveluympäristöistä – paikka, jossa asiakkaat odottavat nopeuden lisäksi siisteyttä, helppoutta ja laadukasta palvelua jokaisella asiointikerralla. 

Juuri tällaisessa ympäristössä Vikash Sood on onnistunut rakentamaan kioskin, jossa korkea laatu näkyy arjen jokaisessa yksityiskohdassa. 

– Vikash on erinomainen esimerkki siitä, mitä laadukas tekeminen tarkoittaa käytännössä. Hänen kioskinsa näyttää aina houkuttelevalta ja hyvin hoidetulta, vaikka tila on rajallinen ja asiakasvirrat erittäin suuria. Hänellä on tinkimätön asenne asiakaskokemukseen ja toimeenpanoon, Reitan Convenience Finland Oy:n operatiivinen johtaja Ossi Cavén kuvailee. 

Vuoden kauppias -tunnustus myönnetään yrittäjälle, joka on osoittanut poikkeuksellista sitoutumista, kehittänyt liiketoimintaansa pitkäjänteisesti ja edistänyt omalla toiminnallaan koko ketjun menestystä. 

Soodin yrittäjäpolku ei ole ollut suoraviivainen. Hän on kohdannut uransa aikana myös paljon epävarmuutta, mutta rakentanut määrätietoisesti tietään eteenpäin. Sitkeys, vahva työnteon asenne ja halu kehittää toimintaa näkyvät tänä päivänä kioskissa, jossa kiireestä huolimatta pidetään kiinni korkeasta laatutasosta. 

– Asiakkaalle pitää jäädä tunne, että tänne kannattaa tulla uudestaan. Laatu näkyy pienissä asioissa: siinä miltä kioski näyttää, miten tuotteet ovat esillä ja miten asiakas kohdataan, Sood sanoo. 

Sood tunnetaan myös johtamistyylistään ja tavastaan panostaa henkilöstöönsä. Hänen mukaansa hyvä asiakaskokemus syntyy hyvinvoivan ja motivoituneen tiimin kautta. 

– Menestys ei synny yksin. Haluan, että työntekijöillä on hyvä olla ja että jokainen kokee olevansa tärkeä osa tiimiä. Kun henkilöstö voi hyvin, se näkyy suoraan asiakkaalle asti. 

Reitan Convenience Finland Oy on parhaillaan vahvassa uudistumisvaiheessa, vastatakseen entistä paremmin asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Kesäkuussa rautatieaseman läheisyyteen avattava, uuden konseptin mukainen myymälä, Ärrä, tuo entistä vahvemman panostuksen laadukkaaseen ruokaan, juomaan ja sujuvaan asiointiin. Laatua rakennetaan tulevaisuudessa molempien konseptien osalta niin myymäläilmeen, valikoiman kuin palvelunkin kautta – ja juuri siksi Soodin kaltainen yrittäjä nähdään tärkeänä esimerkkinä koko ketjulle. 

– Vikashin toiminnassa näkyy vahva usko konseptiimme ja halu tehdä asiat joka päivä hieman paremmin. Hän johtaa omalla esimerkillään ja osoittaa, että laadukas arjen tekeminen on koko liiketoiminnan perusta, Cavén toteaa. 

R-kioskin toimitusjohtaja Niklas Lilius ja Vuoden kauppias 2025 Vikash Sood
R-kioski uudistuu merkittävästi – uudet myymälät tuovat kansainvälisesti huippusuositun konseptin ensi kertaa Suomeen6.5.2026 12:00:00 EEST | Tiedote

R-kioski esittelee tänään täysin uudenlaisen konseptin, Ärrän, joka tuo maailmalla suursuosion saavuttaneen, ruokaan ja juomaan keskittyvän myymäläkonseptin ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa Suomeen. Ärrä on rakennettu ruoka, laadukas, helposti mukaan otettava valikoima ja sujuva asiointi edellä. Jatkossa R-kioski Oy myös kulkee Suomessa nimellä Reitan Convenience Finland.

