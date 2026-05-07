Hartela toteuttaa Linnakaupungin monitoimitalon Turkuun allianssimallilla
11.5.2026 10:11:29 EEST | Hartela | Tiedote
Linnakaupungin monitoimitalo on merkittävä julkinen rakennushanke, joka palvelee laajasti alueen lapsia, nuoria ja asukkaita ja tukee Linnakaupungin kehittymistä yhdeksi Turun nopeimmin kasvavista kaupunginosista.
Linnakaupungin monitoimitaloon sijoittuvat Topeliuksen yhtenäiskoulun ja Luolavuoren koulun yläkouluikäiset oppilaat sekä pysyvät ja tilapäiset väistötilat perusopetuksen käyttöön. Lisäksi rakennukseen toteutetaan päiväkoti reilulle sadalle lapselle sekä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat. Monitoimitalo rakennetaan entisen vedenpuhdistamon alueelle osoitteeseen Ruissalontie 14.
Monitoimitalo tarjoaa monipuoliset puitteet myös liikunnalle ja vapaa-ajalle. Rakennuksen yhteyteen toteutetaan kattavat ja kaikille avoimet liikuntatilat ja -pihat sekä täysikokoinen, kolmeen osaan jaettava liikuntasali.
Linnakaupungin monitoimitalo toteutetaan allianssimallilla, jossa palveluntuottajaryhmän muodostavat Hartela, Turun kaupunki ja Lukkaroinen Arkkitehdit. Hanke toteutetaan Turun kaupungin omistaman Kiinteistö Oy Turun Monitoimitilat -yhtiön rakennuttamana. Hankkeen kehitys- ja suunnitteluvaihe käynnistyi huhtikuussa 2025, ja hankkeen toteutusvaihe alkaa toukokuussa 2026. Hankkeen arvioitu valmistumisajankohta on syksyllä 2028.
“Linnakaupungin monitoimitalo on merkittävä hanke, jossa yhdistyvät opetuksen, varhaiskasvatuksen, liikunnan ja yhteisöllisyyden tarpeet. Allianssimallissa toteutettava hanke mahdollistaa tiiviin yhteistyön kaupungin ja käyttäjien kanssa, jotta lopputulos palvelee aluetta parhaalla mahdollisella tavalla pitkälle tulevaisuuteen”, sanoo Hartelan liiketoimintajohtaja Lari Mallius.
”Turun kaupungin hankkeelle asettamien ennakkoluulottomien ja tulevaisuuteen katsovien tavoitteiden yhteensovittaminen aina kaupunkikuvallisista tavoitteista luonnon monimuotoisuuteen, puurakenteisuuteen ja useiden käyttäjäryhmien toiminnallisiin tarpeisiin, on ollut mielenkiintoinen mutta haastavakin prosessi, jonka edellyttämän laajan yhteistyön allianssi on hankemuotona mahdollistanut. Toteutusvaiheeseen siirryttäessä yhteistyö on edelleen tärkeää, mutta sovittavat ratkaisut kohdistuvat pienemmän mittakaavan asioihin siinä missä aiemmin tehtyjen suunnitelmaratkaisujen voi seurata muuttuvan konkreettisiksi rakenteiksi”, hankkeen pääsuunnittelija Henri Kangas Lukkaroinen Arkkitehdeilta kertoo.
”Linnakaupungin puurakenteinen monitoimitalo suunnitellaan pitkän elinkaaren omaavaksi, mikä tarkoittaa sitä, että tämä koulu tulee palvelemaan kaupunkilaisia vuosikymmeniä. Kyseessä on merkittävä vähähiilisyyteen ja pieneen energiankulutukseen tähtäävä investointi, joka maksaa itsensä takaisin myös oppimisen, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden muodossa”, sanoo Turun kaupungin uudisrakennushankkeita toteuttavan Kiinteistöosakeyhtiö Turun monitoimitilojen toimitusjohtaja Seppo Saaristo.
Linnakaupungin monitoimitalo toteutetaan pääosin puurunkoisena, ja hankkeen kantavat rakenteet rakennetaan CLT‑elementteinä sekä liimapuupilaripalkkijärjestelmällä. Ratkaisu tukee vähähiilistä rakentamista ja hankkeen ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteita.
Monitoimitalo toteutetaan Rakennustiedon ympäristöluokituksen mukaisesti, ja hankkeen tavoitteena on neljän tähden luokitus. Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan EU‑taksonomian, Kuivaketju10‑toimintamallin ja Terve talo ‑kriteerien vaatimukset. Lisäksi hankkeessa noudatetaan Turun kaupungin Päästöttömät työmaat – Kestävien hankintojen Green Deal ‑sopimusta.
Yhteyshenkilöt
Lari MalliusliiketoimintajohtajaHartelaPuh:050 326 2408lari.mallius@hartela.fi
Seppo SaaristotoimitusjohtajaKiinteistö Oy Turun monitoimitilatPuh:+358 50 433 3382seppo.saaristo@tmtt.fi
Tietoja julkaisijasta
Hartela on kotimainen perheyhtiö, joka työllistää noin 450 rakentamisen ammattilaista. Olemme rakentaneet koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Raumalla ja Oulussa. Perheyhtiö Hartela kuuluu suurimpiin valtakunnallisiin rakennusyhtiöihin, ja meillä on Avainlippu-tunnus.
