Ylva myy Domus Academican C- ja D-talot Unity Livingille
12.5.2026 16:45:23 EEST | Ylva Palvelut Oy | Tiedote
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) omistama Ylva on sopinut Helsingin Leppäsuolla sijaitsevan Domus Academica -kiinteistön C- ja D-talojen myynnistä Unity Livingille. Kauppa vie päätökseen HYYn kiinteistötalouden velkatilanteen kokonaisjärjestelyn. Myytävässä kiinteistössä on tällä hetkellä pääasiassa vuokrattavia opiskelija-asuntoja, ja ostajan tarkoituksena on säilyttää talot opiskelija-asuntokäytössä myös jatkossa.
Alkuperäinen Domus Academica -kiinteistö koostuu neljästä talosta. A- ja B-talot on myyty jo aikaisemmin Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiölle (Hoas), ja myös niissä toimii yhä opiskelija-asuntoja.
Nyt myytävässä kohteessa on 229 vuokra-asuntoa sekä ravintola-, toimisto- ja liiketilaa. Kaupan toteutumisella ei ole vaikutusta nykyisiin vuokrasuhteisiin.
”Olemme tyytyväisiä, että löysimme kohteelle ostajan, jonka tarkoituksena on säilyttää talot opiskelija-asuntokäytössä. Nyt toteutuva kauppa vie myös päätökseen HYYn kiinteistötalouden velkatilanteen kokonaisjärjestelyn”, kertoo Ylvan toimitusjohtaja Mika Perkiö.
”Tämä yrityskauppa on Unity Livingille erittäin tärkeä askel, sillä Helsinki on yksi Pohjoismaiden vahvimmista opiskelijakaupungeista. Odotamme innolla, että pääsemme kehittämään Domus Academicaa ja tarjoamaan entistä elämyksellisempää opiskelija-asumista”, sanoo Unity Livingin toimitusjohtaja Armon Bar-Tur.
"Domus Academica on upealla paikalla sijaitseva Helsingin maamerkki, jolla on pitkä historia, vahva identiteetti ja suuri merkitys tuhansille opiskelijoille. Domma rakennettiin alun perin lievittämään opiskelijoiden asuntopulaa, ja tämä tehtävä tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa", kertoo Unity Livingin kaupallinen johtaja Sini Pankka.
Domus Academican C- ja D-talot ovat valmistuneet vuosina 1952 ja 1968. Niiden tiloissa on toiminut vuosien varrella opiskelija-asuntolan lisäksi myös muun muassa opiskelijakirjasto, yliopiston luento- ja lukusaleja sekä hostelli.
Ylvan neuvonantajana myyntiprosessissa toimi Newsec. Unity Livingin neuvonantajana toimi Fokus Nordic.
Osapuolet ovat sopineet, että kauppahinta ei ole julkinen.
Lisätietoja:
Mika Perkiö
Toimitusjohtaja, Ylva
p. +358 50 320 2293
mika.perkio@ylva.fi
Armon Bar-Tur
Toimitusjohtaja, Unity Living
p. +41 79 138 8818
armon@unity-living.com
