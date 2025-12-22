Ylva Palvelut Oy

Ylva myy Domus Academican C- ja D-talot Unity Livingille

12.5.2026 16:45:23 EEST | Ylva Palvelut Oy | Tiedote

Jaa

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) omistama Ylva on sopinut Helsingin Leppäsuolla sijaitsevan Domus Academica -kiinteistön C- ja D-talojen myynnistä Unity Livingille. Kauppa vie päätökseen HYYn kiinteistötalouden velkatilanteen kokonaisjärjestelyn. Myytävässä kiinteistössä on tällä hetkellä pääasiassa vuokrattavia opiskelija-asuntoja, ja ostajan tarkoituksena on säilyttää talot opiskelija-asuntokäytössä myös jatkossa.

Alkuperäinen Domus Academica -kiinteistö koostuu neljästä talosta. A- ja B-talot on myyty jo aikaisemmin Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiölle (Hoas), ja myös niissä toimii yhä opiskelija-asuntoja.

Nyt myytävässä kohteessa on 229 vuokra-asuntoa sekä ravintola-, toimisto- ja liiketilaa. Kaupan toteutumisella ei ole vaikutusta nykyisiin vuokrasuhteisiin.

”Olemme tyytyväisiä, että löysimme kohteelle ostajan, jonka tarkoituksena on säilyttää talot opiskelija-asuntokäytössä. Nyt toteutuva kauppa vie myös päätökseen HYYn kiinteistötalouden velkatilanteen kokonaisjärjestelyn”, kertoo Ylvan toimitusjohtaja Mika Perkiö.

”Tämä yrityskauppa on Unity Livingille erittäin tärkeä askel, sillä Helsinki on yksi Pohjoismaiden vahvimmista opiskelijakaupungeista. Odotamme innolla, että pääsemme kehittämään Domus Academicaa ja tarjoamaan entistä elämyksellisempää opiskelija-asumista”, sanoo Unity Livingin toimitusjohtaja Armon Bar-Tur.

"Domus Academica on upealla paikalla sijaitseva Helsingin maamerkki, jolla on pitkä historia, vahva identiteetti ja suuri merkitys tuhansille opiskelijoille. Domma rakennettiin alun perin lievittämään opiskelijoiden asuntopulaa, ja tämä tehtävä tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa", kertoo Unity Livingin kaupallinen johtaja Sini Pankka.

Domus Academican C- ja D-talot ovat valmistuneet vuosina 1952 ja 1968. Niiden tiloissa on toiminut vuosien varrella opiskelija-asuntolan lisäksi myös muun muassa opiskelijakirjasto, yliopiston luento- ja lukusaleja sekä hostelli.

Ylvan neuvonantajana myyntiprosessissa toimi Newsec. Unity Livingin neuvonantajana toimi Fokus Nordic.

Osapuolet ovat sopineet, että kauppahinta ei ole julkinen.

Lisätietoja:

Mika Perkiö 
Toimitusjohtaja, Ylva
p. +358 50 320 2293 
mika.perkio@ylva.fi  

Armon Bar-Tur
Toimitusjohtaja, Unity Living
p. +41 79 138 8818
armon@unity-living.com

Avainsanat

kiinteistökauppakiinteistöalahelsinki

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Domus Academican kortteli Leppäsuolla Helsingissä.
Domus Academican kortteli Leppäsuolla Helsingissä.
Ylva
Lataa
Domus Academica, Hietaniemenkatu 14.
Domus Academica, Hietaniemenkatu 14.
Ylva
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ylva Palvelut Oy

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallitus esittää merkittäviä kiinteistöjä koskevia kiinteistökauppoja HYYn edustajistolle – kutsu tiedotustilaisuuteen 12.11.20254.11.2025 19:03:16 EET | Tiedote

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) hallitus on kokouksessaan 4.11.2025 päättänyt esittää HYYn edustajistolle merkittäviä kiinteistöjä koskevia kiinteistökauppoja. HYYn edustajisto on kutsuttu koolle 12.11.2025 klo 17.30 pidettävään kokoukseen, jossa esitystä käsitellään.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye