Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa keskiviikkona 13.5. klo 9–10
11.5.2026 10:56:36 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Kutsu
Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen keskiviikkona 13.5. klo 9–10 Suomen aikaa. Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin toukokuun täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.
Tällä kertaa toimittajatilaisuuteen osallistuvat mepit Sirpa Pietikäinen (EPP, kok.), Eero Heinäluoma (S&D, sd.), Katri Kulmuni (Renew, kesk.), Ville Niinistö (Greens/EFA, vihr.) ja Merja Kyllönen (The Left, vas.).
Toukokuun täysistunnossa (18.–21.5.) mepit äänestävät muun muassa lainsäädäntöuudistuksista, jotka suojaisivat EU:n strategisesti tärkeitä aloja aiempaa paremmin riskialttiilta ulkomaisilta sijoituksilta. Täysistunnossa äänestään myös rikosten uhrien tuen ja suojelemisen vahvistamisesta, sukupuolten välisen hoitokuilun kaventamisesta ja maailmanlaajuisen teräksen ylikapasiteetin kielteisten vaikutusten lieventämisestä EU:n markkinoilla. Keskusteltavana on videopelejä käsittelevä eurooppalainen kansalaisaloite. Parlamentin puhemies Roberta Metsola myöntää lisäksi Euroopan ansioritarikunnan ensimmäiset tunnustukset täysistunnon yhteydessä pidettävässä seremoniassa.
Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään tiistaina 12.5. klo 12 mennessä osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten.
Pia Siitoinen
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa Purhonen
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Daphne Caruana Galizia -journalismipalkinnon haku on auki8.5.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Euroopan parlamentti on avannut Daphne Caruana Galizia -journalismipalkinnon ehdokashaun. Toimittajat voivat lähettää yhden tai useamman syväluotaavan artikkelinsa kilpailuun. Kilpailun hakuaika päättyy keskiyöllä (CET) 31. heinäkuuta 2026.
Kom med och fira Europadagen den 8 maj i Helsingfors och den 9 maj i Lahtis4.5.2026 13:00:18 EEST | Pressmeddelande
På Europadagen den 9 maj firar vi Europas enighet. I år firar vi med ett jubileumsseminarium i Helsingfors centrumbibliotek Ode den 8 maj och en folkfest den 9 maj på Lahtis torg och flera mindre evenemang runtom i Finland. Enligt en Eurobarometerundersökning anser 92 % av finländarna att EU-länderna bör vara mer eniga när det gäller att ta itu med aktuella globala utmaningar.
Eurooppa-päivää juhlitaan 8. toukokuuta Helsingissä ja 9. toukokuuta Lahdessa4.5.2026 13:00:18 EEST | Tiedote
Euroopan yhtenäisyyden juhlapäivää vietetään tänä vuonna 8.5. juhlaseminaarissa Helsingin keskustakirjasto Oodissa ja 9.5. kansanjuhlassa Lahden torilla sekä pienemmissä tapahtumissa ympäri Suomea. Eurobarometri-mielipidekyselyn mukaan 92 % suomalaisista on sitä mieltä, että EU:n jäsenvaltioiden tulisi olla yhtenäisempiä vastatakseen nykyisiin globaaleihin haasteisiin.
Kutsu toimittajille 7.5.2026 klo 9.30–11.00: EU-päätöksenteko tutuksi4.5.2026 11:32:58 EEST | Kutsu
Mitä tarkoittavatkaan tavallinen lainsäätämisjärjestys, trilogit, delegoidut säädökset tai valtioneuvoston U-kirjelmä? Tervetuloa toimittajatilaisuuteemme ottamaan selvää ja kuulemaan, miten EU-asioista päätetään, ja mitkä ovat Euroopan komission, parlamentin, neuvoston ja eduskunnan roolit EU-päätöksenteossa!
Parlamentti vaatii oikeutta ukrainalaisille siviiliuhreille30.4.2026 14:44:34 EEST | Tiedote
Euroopan parlamentti tuomitsee torstaina hyväksymässään päätöslauselmassa Venäjän tahalliset ja brutaalit ukrainalaisiin siviileihin kohdistuneet iskut.
