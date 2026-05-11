10 pirkanmaalaista marttayhdistystä kisaavat Mahtavassa marttarallissa lauantaina 23.5.
11.5.2026 10:09:52 EEST | Marttaliitto ry | Tiedote
Marttayhdistysten jäsenet näkyvät kaupunkien ja taajamien keskustoissa lauantaina 23. toukokuuta, kun käynnissä on Mahtava marttaralli. Leikkimielisessä kisassa marttajoukkueet suorittavat erilaisia marttamaisia tehtäviä. Tehtävät lähetetään joukkueille määrävälein, ja martat eri puolilla maata suorittavat tehtäviä yhtä aikaa.
Mukaan on ilmoittautunut yhteensä 120 joukkuetta, joissa on yhteensä yli 1 000 marttaa.
Mahtava marttaralli on Marttaliiton suunnittelema ja toteuttama tapahtumakonsepti, joka järjestetään nyt toista kertaa. Ensimmäinen marttaralli vuonna 2024 oli menestys, ja nyt mukana on enemmän joukkueita kuin ensimmäisellä kerralla.
Kisapäivän ideana on suorittaa hauskoja tehtäviä marttaystävien kanssa, tehdä nämä marttateot näkyväksi omalla paikkakunnalla ja kutsua uusia ihmisiä tutustumaan marttoihin.
Pirkanmaalta on mukana 10 marttayhdistystä:
- Aitoon Martat ry
- Hervannan Martat
- Hämeenkyrön Osaran Martat ry
- Kangasalan Martat ry
- Kihniön Martat ry
- Kämmenniemen Martat
- Kätevät Emännät My ry
- Tampereen Marttayhdistys
- Parkanon Martat
- Viljakkalan Karhen Martat
Hauska virkistyspäivä yhdistyksille
Marttarallin tehtävät pidetään salaisuutena tapahtumahetkeen saakka ja ne suoritetaan yksi kerrallaan päivän mittaan. Joukkueet ratkovat yhteisvoimin pieniä ja suurempiakin haasteita, joiden selvittämiseen tarvitaan nokkeluutta, päättelykykyä ja heittäytymistä. Tehtäviä ei paljasteta osallistujille etukäteen yllätyksen säilymiseksi.
Tehtävät tulevat yksitellen tekstiviestitse kisapäivän aikana. Kilpailijoiden varustelistassa on tarvikkeita kuorimaveitsestä siemenpusseihin.
– Yhdistykset odottavat innolla kisapäivää. Tämä on yhdistyksille hauska virkistyspäivä yhdessä, ja jotkut ovat kertoneet varanneensa joukkueelle saunan tai ravintolaillallisen rallipäivän päätteeksi, kertoo Marttaliiton kansalaistoiminnan asiantuntija Emilia Laine.
Katukuvaa kannattaa tarkkailla mahdollisten marttajoukkueiden havaitsemiseksi. Iloisten joukkueiden näkyminen saa toivottavasti muutkin kiinnostumaan marttatoiminnasta. Kaikki ovat tervetulleita marttojen jäseniksi.
Yhteyshenkilöt
Henni KuusistoViestintäjohtajaPuh:050 331 2978henni.kuusisto@martat.fi
Reija SalovaaraVa. pääsihteeriPuh:040 508 8249reija.salovaara@martat.fi
Kuvat
Marttaliitto
Marttaliitto on kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö. Martat toimivat sen puolesta, että kaikilla ihmisillä, kaikenlaisissa kodeissa, olisi hyvä olla. Arvojamme ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus. Hyvästä arjesta parempi maailma. www.martat.fi
Lue lisää julkaisijalta Marttaliitto ry
