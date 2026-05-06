METSO-ohjelman uusi kausi käynnistyy Keski-Suomessa
11.5.2026 10:50:08 EEST | Keski-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Vapaaehtoiseen metsiensuojeluun keskittyvä METSO-ohjelma jatkuu Keski-Suomessa. Uusi ohjelmakausi kattaa vuodet 2026–2040. Rahoitusta pysyvään metsiensuojeluun on tänä vuonna käytettävissä valtakunnallisesti noin 18 miljoonaa euroa ja Keski-Suomessa 1,5 miljoonaa euroa. METSO-ohjelmassa metsänomistajalle maksetaan korvaus pysyvästä suojelusta tai kiinteistökaupan kautta.
Keski-Suomen ELY-keskuksessa vireillä olleet suojelualoitteet siirtyvät automaattisesti Keski-Suomen elinvoimakeskuksen valmisteltavaksi. Keski-Suomen alustava toteutustavoite vuodelle 2026 on 250 hehtaaria.
METSO-ohjelma jatkuu pääpiirteissään tutunlaisena. Vapaaehtoinen kohteiden suojelu ja talousmetsien luonnonhoito jatkuvat uudistetuin tavoittein. Uudella ohjelmakaudella vahvistetaan entisestään yhteistyötä METSOn sekä elinympäristöjen ennallistamista ja kunnostusta toteuttavan Helmi-elinympäristöohjelman välillä, tavoitteena ohjelmien vaikuttavuuden parantaminen.
”METSO-ohjelma on vakiinnuttanut asemansa suomalaisessa luonnonsuojelussa. Tarvitsemme toki edelleen pitkäjänteistä työtä luontokadon pysäyttämiseksi. METSO perustuu vapaaehtoisuuteen ja toimijoiden väliseen luottamukseen, mikä näkyy hyvinä tuloksina”, sanoo Keski-Suomen elinvoimakeskuksen ympäristöyksikön päällikkö Johanna Viljanen.
Suuri kiinnostus metsiensuojelua kohtaan
METSO-ohjelma on saavuttanut suuren suosion keskisuomalaisten metsänomistajien keskuudessa. Ensimmäinen ohjelmakausi päättyi vuoden 2025 lopussa. Vuodesta 2008 tähän päivään Keski-Suomessa on suojeltu noin 7400 hehtaaria metsää noin 1300 eri kohteessa.
Tällä vuosikymmenellä ohjelman toteutusta on hidastanut määrärahojen niukkuus. Elinvoimakeskusten aloittaessa vuodenvaihteessa Keski-Suomessa oli vireillä noin 1500 hehtaaria valintakriteerit täyttäviä METSO-kohteita.
"Keski-Suomen elinvoimakeskukseen voi tehdä METSO-ohjelman kohde-esityksiä edelleen normaaliin tapaan. Elinvoimakeskus tutkii luontoarvot ja selvittää samalla edellytykset suojelun etenemiselle. Mikäli määrärahatilanne jatkuu nykyisellään, voi suojeluprosessin läpi viemiseen mennä osassa kohteita pidempi aika. Lähtökohtaisesti kuitenkin mitä enemmän kohteella on luontoarvoja, sitä nopeammin suojelualoite etenee", kertoo biologi Tomi Hakkari.
Tomi Hakkari, Biologi, Keski-Suomen elinvoimakeskus, Puh: 0295 024 731, tomi.hakkari@elinvoimakeskus.fi
Keski-Suomen elinvoimakeskus hoitaa liikenteeseen, maaseutuun, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Keski-Suomen elinvoimakeskus toimii Keski-Suomen maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
