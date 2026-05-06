METSO-ohjelman uusi kausi käynnistyy Keski-Suomessa

Keski-Suomen yritystoimintaa varjostaa epävarmuus, pitkän aikavälin näkymät vahvistuvat 6.5.2026 10:35:21 EEST | Tiedote

Keski-Suomen alueellisten kehitysnäkymien mukaan maailmantalouden epävarmuus ja heikentynyt kysyntä haastavat Keski-Suomen yrityksiä, mutta suhdannenäkymät ovat parantuneet viime vuodesta. Asuntorakentaminen ja investoinnit ovat yhä matalalla. Lisäksi osa yrityksistä kokee, että rahoituksen ehdot jarruttavat kasvua. Samalla kuitenkin maakunnassa käynnissä olevat mittavat investoinnit metsäbiotaloudessa, puolustus- ja turvallisuusalalla sekä teknologia- ja energiasektorilla luovat vahvan pohjan pidemmän aikavälin kasvulle ja elinvoimalle.