Kahdeksan marttayhdistystä Pohjois-Pohjanmaalta mukana Mahtavassa marttarallissa lauantaina 23.5.

Mukaan on ilmoittautunut yhteensä 120 joukkuetta, joissa on yhteensä yli 1 000 marttaa.

Mahtava marttaralli on Marttaliiton suunnittelema ja toteuttama tapahtumakonsepti, joka järjestetään nyt toista kertaa. Ensimmäinen marttaralli vuonna 2024 oli menestys, ja nyt mukana on enemmän joukkueita kuin ensimmäisellä kerralla.

Kisapäivän ideana on suorittaa hauskoja tehtäviä marttaystävien kanssa, tehdä nämä marttateot näkyväksi omalla paikkakunnalla ja kutsua uusia ihmisiä tutustumaan marttoihin.

Pohjois-Pohjanmaan alueelta on mukana kahdeksan marttayhdistystä:

Haapaveden Marttayhdistys ry

Hollihaan martat

Kempeleen Nuorekkaat Martat

Lennokkaat Martat ry

Maaselän Martat

Muhoksen Martat ry

Pyhäjoen Martat ry

Pyhäjärven Martat





Hauska virkistyspäivä yhdistyksille

Marttarallin tehtävät pidetään salaisuutena tapahtumahetkeen saakka ja ne suoritetaan yksi kerrallaan päivän mittaan. Joukkueet ratkovat yhteisvoimin pieniä ja suurempiakin haasteita, joiden selvittämiseen tarvitaan nokkeluutta, päättelykykyä ja heittäytymistä. Tehtäviä ei paljasteta osallistujille etukäteen yllätyksen säilymiseksi.

Tehtävät tulevat yksitellen tekstiviestitse kisapäivän aikana. Kilpailijoiden varustelistassa on tarvikkeita kuorimaveitsestä siemenpusseihin.

– Yhdistykset odottavat innolla kisapäivää. Tämä on yhdistyksille hauska virkistyspäivä yhdessä, ja jotkut ovat kertoneet varanneensa joukkueelle saunan tai ravintolaillallisen rallipäivän päätteeksi, kertoo Marttaliiton kansalaistoiminnan asiantuntija Emilia Laine.

Katukuvaa kannattaa tarkkailla mahdollisten marttajoukkueiden havaitsemiseksi. Iloisten joukkueiden näkyminen saa toivottavasti muutkin kiinnostumaan marttatoiminnasta. Kaikki ovat tervetulleita marttojen jäseniksi.