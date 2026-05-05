Porin Eteläväylän Alko muuttaa Prisman liikekeskukseen – kesä näkyy myymälässä värikkäänä ja raikkaana valikoimana

12.5.2026 06:59:16 EEST | Alko Oy | Tiedote

Porin Eteläväylän Alkon myymälä muuttaa Prisman liikekeskukseen ja samalla myymälä saa nimekseen Alko Länsi-Pori. Kevään juhlakausi ja lähestyvä kesäsesonki ovat tuoneet myymälään runsaasti kesäistä valikoimaa: värejä, kuplia ja raikkaita vaihtoehtoja.

”Myymälän muutto osuu kevään juhlakauden kynnykselle, ja uudessa myymälässä onkin kesäistä valikoimaa mistä valita! Kaupan päälle asiakkaat saavat tietysti lämpimän ja asiantuntevan palvelun tutuilta myyjiltä sekä parhaat vinkit ruoan ja juoman yhdistämiseen. Autamme mielellämme löytämään sopivat juomat, olipa haussa sitten kupliva valmistujaisiin, viini keväiseen ruokapöytään tai vaikkapa saunajuomat mökkitalkoisiin”, kertoo myymälän palvelupäällikkö Sanna-Maija Ramsten.

Nykyinen myymälä on avoinna lauantaihin 30. toukokuuta klo 18 saakka ja avautuu uudessa sijainnissa tiistaina 2. kesäkuuta klo 9.

Kausijuomien valikoima juhlii kesää

Kesän kausijuomat ovat saapuneet Poriin.

”Valikoimaan kuuluu tänä vuonna erityisen monipuolinen kattaus kuohuviinejä, rosee‑ ja valkoviinejä, punaviinejä sekä trendikkäitä aromatisoituja viinijuomia. Tarjolla on sekä kevyitä ja raikkaita vaihtoehtoja että makeampia makuprofiileja, ja pakkauskokoja löytyy pienistä pulloista hanapakkauksiin", Ramsten kuvailee.

”Panimotuotteissa puolestaan korostuvat tänä vuonna värikkyys, raikkaus ja erilaiset juomasekoitukset. Sekä perinteiset että modernimmat oluttyylit ovat hyvin edustettuina. Väkevien juomien kausitarjonta painottuu kiinnostaviin trooppisiin ja marjaisiin makuihin.”

Myymälän erikoiserätuotteet tuovat trendijuomat ja harvinaisuudet lähelle

Länsi-Porin Alkossa on laaja ja monipuolinen 1 800 tuotteen valikoima. Myymälässä on myös kuukausittain vaihtuvia erikoiseriä, jotka tuovat myyntiin harvinaisuuksia ja nousevia trendejä maailmalta ja kotimaasta.

”Esimerkiksi toukokuun erikoiserissä asiakkaat pääsevät makumatkalle Euroopan aurinkoisiin viinitarhoihin, joissa kypsyy herkullisia, raikkaan marjaisia ja kukkaisia roseeviinejä. Ne ovat täydellinen valinta kesäpäivän nautiskeluun. Mukana on myös muun muassa Pinot-viinejä sekä lagereita”, Ramsten kertoo,

Kesäostokset Itämeri-kestokassiin

Alko tuo kesäksi myyntiin rajoitetun erän Itämeri-teemaista kestokassia, joka on valmistettu kierrätysmuovista. Kassin myynnistä saatava voitto, 15 000 euroa, lahjoitetaan John Nurmisen Säätiölle Itämeren suojelutyöhön. Kassia on saatavilla myös Länsi-Porin myymälästä niin kauan kuin erää riittää. Kassin hinta on 1,29 euroa.

Yhteyshenkilöt

Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi

Alko haluaa tarjota asiakkailleen maailmanluokan palvelua. Monipuolinen ja uudistuva yli 11 000 tuotteen valikoima mahdollistaa nojatuolimatkat ympäri maailmaa asiakkaan omassa olohuoneessa. Asiakkaitamme palvelee monikanavainen palveluverkosto: 360 myymälää, yli 100 noutopistettä, verkkokauppa ja mobiilisovellus. Vuonna 2025 Alkon liikevaihto oli 1,0 miljardia euroa ja asiakaskäyntejä oli yli 43 miljoonaa.

Vastuullisuus on meille sydämen asia. Arjessamme se tarkoittaa muun muassa tinkimätöntä myynninvalvontaa, hankinnan läpinäkyvyyden kehittämistä, pakkausmateriaalien kierrätystä, tuoteturvallisuutta sekä hyvinvointia edistäviä hankkeita.

