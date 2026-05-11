18 marttayhdistystä Uudeltamaalta kisaavat Mahtavassa marttarallissa lauantaina 23.5.

Mukaan on ilmoittautunut yhteensä 120 joukkuetta, joissa on yhteensä yli 1 000 marttaa.

Mahtava marttaralli on Marttaliiton suunnittelema ja toteuttama tapahtumakonsepti, joka järjestetään nyt toista kertaa. Ensimmäinen marttaralli vuonna 2024 oli menestys, ja nyt mukana on enemmän joukkueita kuin ensimmäisellä kerralla.

Kisapäivän ideana on suorittaa hauskoja tehtäviä marttaystävien kanssa, tehdä nämä marttateot näkyväksi omalla paikkakunnalla ja kutsua uusia ihmisiä tutustumaan marttoihin.

Uudenmaan alueelta on mukana 18 marttayhdistystä:

Kantin Martat

Keravan Martat ry

Klaukkalan Martat ry

Laurinlahden Martat

Lohjan Nummenkylän marttayhdistys

Marttaliitto

Multicultural Marthas ry

Nurmijärven Nummenpään Martat ry

Olarin Martat

Palojoen Metsäkylän Martat ry

Pikkukaupungin Martat

Pornaisten Martat

Rajamäen Martat

Seutula-Riipilä Martat ry

Tikkurilan Martat ry

Tuomarilan Martat

Varikkotiimi

Ylästön Martat ry





Hauska virkistyspäivä yhdistyksille

Marttarallin tehtävät pidetään salaisuutena tapahtumahetkeen saakka ja ne suoritetaan yksi kerrallaan päivän mittaan. Joukkueet ratkovat yhteisvoimin pieniä ja suurempiakin haasteita, joiden selvittämiseen tarvitaan nokkeluutta, päättelykykyä ja heittäytymistä. Tehtäviä ei paljasteta osallistujille etukäteen yllätyksen säilymiseksi.

Tehtävät tulevat yksitellen tekstiviestitse kisapäivän aikana. Kilpailijoiden varustelistassa on tarvikkeita kuorimaveitsestä siemenpusseihin.

– Yhdistykset odottavat innolla kisapäivää. Tämä on yhdistyksille hauska virkistyspäivä yhdessä, ja jotkut ovat kertoneet varanneensa joukkueelle saunan tai ravintolaillallisen rallipäivän päätteeksi, kertoo Marttaliiton kansalaistoiminnan asiantuntija Emilia Laine.

Katukuvaa kannattaa tarkkailla mahdollisten marttajoukkueiden havaitsemiseksi. Iloisten joukkueiden näkyminen saa toivottavasti muutkin kiinnostumaan marttatoiminnasta. Kaikki ovat tervetulleita marttojen jäseniksi.