Tekninen häiriö haitannut metroliikennettä
11.5.2026 10:31:45 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote
Metron liikenteenohjausjärjestelmässä on esiintynyt tekninen häiriö, joka pysäytti maanantaina hetkeksi metroliikenteen. Häiriö ilmeni aikatauluautomatiikan järjestelmäpäivityksen yhteydessä, eikä se liity turvallisuuskriittiseen toimintaan. Järjestelmä pysäyttää metroliikenteen, mikäli liikenteen aikatauluautomatiikassa esiintyy häiriöitä.
Kaupunkiliikenne Oy ja järjestelmätoimittaja selvittävät asiaa ja pyrkivät mahdollisimman pian korjaamaan vian juurisyyn.
Yhteyshenkilöt
Timo AnsamaaKaupunkiliikenne Oy, valvomopäällikköPuh:050 3648 797timo.ansamaa@kaupunkiliikenne.fi
Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ̶ nyt ja tulevaisuudessa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy
Akseli-allianssi voitti rakennusalan Lean teko 2026 -palkinnon5.5.2026 16:52:23 EEST | Tiedote
Koskelan raitiovaunuvarikkohanketta toteuttavan Akseli-allianssin tavoitteisiin johtamisen malli on valittu LCI Finlandin rakennusalan vuoden 2026 rakentamisen Lean-teoksi. Palkinnon perusteena on hankkeessa systemaattisesti toteutettu tilaajan tavoitteisiin johtamisen malli, joka on tuonut tilaajan tahtotilan aidosti osaksi hankkeen päivittäistä tekemistä ja ohjannut koko projektia kohti mitattavaa, yhteistä päämäärää.
Kesällä tehdään raitiotien ratatöitä ympäri kantakaupunkia27.4.2026 12:02:39 EEST | Tiedote
Helsingin raitiotieverkostossa korjataan ja uusitaan kesäkauden 2026 aikana rataa ja ajojohdinjärjestelmää sekä tehdään muita huoltotöitä. Suurin osa töistä tehdään yöaikaan, jolloin ne eivät häiritse matkustajaliikennettä. Mäkelänkadun peruskorjaus katkaisee kadun kautta kulkevan raitioliikenteen kokonaan 1.6.–30.8.2026.
Kauppatorin matkustajapaviljongin suojausta harjoitellaan – ei vaikutusta lauttaliikenteeseen27.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
29.4. pidettävällä matkustajapaviljongin suojausharjoituksella varaudutaan meren tulvimiseen. Harjoituksesta ei aiheudu häiriötä Suomenlinnan lauttaliikenteelle.
Kaisantunnelin Pyörätallissa vuosipesu - Kalasataman Pyörätalli aukeaa24.4.2026 15:11:39 EEST | Tiedote
Vuosipesun ajaksi Kaisantunnelin Pyörätalli on kiinni 5.5.2026. Pyörätallin on oltava tyhjänä pyöristä ja kaappiin jätetyistä tavaroista maanantaina 4.5.2026 klo 23 mennessä. Kalasataman Pyörätalli aukeaa jälleen 28.5.
Herttoniemen metroaseman kunnostuksessa kuultiin matkustajia ja parannettiin viihtyisyyttä21.4.2026 13:56:03 EEST | Tiedote
Kaupunkiliikenne Oy kunnosti Herttoniemen metroaseman sisä- ja ulkotilat vuonna 2025. Kunnostustöissä parannettiin teknisen kunnon lisäksi aseman viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta. Suunnittelussa otettiin huomioon matkustajilta tulleet toiveet ja säilytettiin aseman omaleimaisuus.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme