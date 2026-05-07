HUSin demarit vaativat: Kasvanut syntyvyys ja psykiatrian tarpeet huomioitava rahoituksessa
11.5.2026 10:29:55 EEST | SDP Uusimaa | Tiedote
HUS-yhtymähallitus päätti kokouksessaan maanantaina 11.5. vuoden 2027 talousarvion kehysesityksestä. SDP:n ryhmä onnistui neuvottelemaan kehysesitykseen tärkeitä kirjauksia pääkaupunkiseudulla asuvien palveluiden turvaamiseksi.
Sosialidemokraattisen ryhmän aloitteesta hallitus kirjasi yksimielisesti, että kehyksessä on huomioitava mahdollinen syntyvyyden kasvun aiheuttama resurssitarve ja resurssien riittävyyttä seurataan koko Uudenmaan alueella. Aiempi työ lisähenkilökunnan eteen tuottaa jo tulosta, ja HUS on rekrytoimassa peräti 25 uutta kätilöä.
– Tavoitteenamme on, että rekrytointien määrän positiivinen kehitys jatkuu, kertoo HUSin yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Aino Laine.
SDP nosti neuvotteluissa vahvasti esiin myös psykiatrian ongelmat. Ryhmä vaatii, että psykiatrian osastopaikkojen lisääntynyt tarve otetaan huomioon rahoituksessa. Vuoden 2027 talousarviota valmisteltaessa onkin selvitettävä konkreettisia keinoja osastopaikkojen lisäämiseksi vastaamaan nykyistä tarvetta.
– Psykiatrisessa hoidossa moni hakeutuu päivystykseen. Hoitojonoja ei ehdi syntyä, jos potilaat käännytetään päivystyksestä kotiin tai kotiutetaan osastolta liian aikaisin paikkapulan vuoksi. Lakisääteinen hoitoon pääsyn määräaika ei ole hyvä mittari psykiatrisissa palveluissa. Tarvitsemme sen sijaan kattavampaa tietoa siitä, saavatko potilaat aidosti tarvitsemaansa hoitoa, Laine toteaa.
HUSin psykiatrian vuosille 2025–2040 ulottuva tiekartta hyväksyttiin yhtymähallituksessa vuosi sitten. SDP:n edustajien mukaan nyt on korkea aika edistää siinä esitettyjä toimenpiteitä käytännössä.
– Erityisesti vaikeasti pahoinvoivien lasten ja nuorten hoito on laaja huolenaihe koko alueella. Nuorilta itseltään ja kouluista kuuluva viesti lasten ja nuorten pahoinvoinnin lisääntymisestä pitää ottaa vakavasti. Näissä vaikeissa tilanteissa tarvitsemme selkeät, toimivat ja luotettavat palvelut, sanoo HUSin yhtymähallituksen jäsen Ville Merinen.
Yhteyshenkilöt
Aino LaineHUS yhtymähallituksen SD-ryhmän puheenjohtajaPuh:+358 44 2942327Puh:+358 44 2942327aino@ainolaine.fi
