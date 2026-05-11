Lohjalle 50 000 euron voitto Kenosta

11.5.2026 10:37:06 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Lohjalla pelattu kasitason Keno toi 50 000 euron voiton.

Voitto tuli Kenon lauantain myöhäisillan arvonnasta kahdeksan numeron täysosumalla ja viiden euron panoksella. Onnekkaan rivi oli laitettu sisään St1 Saukkola Sillin Tallissa. Kenossa voitto määräytyy kertomalla pelatun osuman voittokerroin rivipanoksella. Kasitasolla 8 oikein -tuloksen voittokerroin on 10 000.

Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli. Pelissä riville valitaan 2 – 10 pelinumeroa 70 numerosta ja arvonnassa arvotaan 20 numeroa 70:stä. Pelin voittoon vaikuttavat pelirivin numeroiden määrä (kenotaso), valittu panos ja osumien määrä.

Kenon suurimmat voitot vuonna 2026
Päivämäärä Voittosumma Paikkakunta
8.3. 500 000,00 € Kankaanpää
4.2. 325 000,00 € Lohja
17.2. 250 000,00 € Hyvinkää
30.3. 200 000,00 € Äänekoski
25.4. 100 000,00 € Uusikaupunki
26.3. 100 000,00 € Rauma
19.3. 100 000,00 € Mikkeli
15.3. 100 000,00 € Isokyrö
20.2. 100 000,00 € Kurikka
26.1. 100 000,00 € Joensuu
24.1. 100 000,00 € Seinäjoki
4.3. 100 000,00 € Helsinki
3.4. 100 000,00 € Lohja

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Henkilö täyttää punaisella kynällä pelikuponkia lottopelien ständillä.
