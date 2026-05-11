Lohjalle 50 000 euron voitto Kenosta
11.5.2026 10:37:06 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Lohjalla pelattu kasitason Keno toi 50 000 euron voiton.
Voitto tuli Kenon lauantain myöhäisillan arvonnasta kahdeksan numeron täysosumalla ja viiden euron panoksella. Onnekkaan rivi oli laitettu sisään St1 Saukkola Sillin Tallissa. Kenossa voitto määräytyy kertomalla pelatun osuman voittokerroin rivipanoksella. Kasitasolla 8 oikein -tuloksen voittokerroin on 10 000.
Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli. Pelissä riville valitaan 2 – 10 pelinumeroa 70 numerosta ja arvonnassa arvotaan 20 numeroa 70:stä. Pelin voittoon vaikuttavat pelirivin numeroiden määrä (kenotaso), valittu panos ja osumien määrä.
|Kenon suurimmat voitot vuonna 2026
|Päivämäärä
|Voittosumma
|Paikkakunta
|8.3.
|500 000,00 €
|Kankaanpää
|4.2.
|325 000,00 €
|Lohja
|17.2.
|250 000,00 €
|Hyvinkää
|30.3.
|200 000,00 €
|Äänekoski
|25.4.
|100 000,00 €
|Uusikaupunki
|26.3.
|100 000,00 €
|Rauma
|19.3.
|100 000,00 €
|Mikkeli
|15.3.
|100 000,00 €
|Isokyrö
|20.2.
|100 000,00 €
|Kurikka
|26.1.
|100 000,00 €
|Joensuu
|24.1.
|100 000,00 €
|Seinäjoki
|4.3.
|100 000,00 €
|Helsinki
|3.4.
|100 000,00 €
|Lohja
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
