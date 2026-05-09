Keski-Suomen hyvinvointialue etsii perhehoitajia lapsille ja nuorille – tervetuloa infotilaisuuteen
11.5.2026 10:46:24 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue etsii perheitä tarjoamaan turvallisen kodin lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat arkeensa aikuisen tukea. Voisitko sinä olla turvallinen aikuinen lapselle ja alkaa perhehoitajaksi?
– Etsimme perhehoitajia eri-ikäisille lapsille ja nuorille. Tällä hetkellä meillä on erityisen suuri tarve yli 12-vuotiaiden nuorten perhehoitajille, kertoo johtava sosiaalityöntekijä Marja-Leena Huisko Keski-Suomen hyvinvointialueelta.
Perhehoitajaa eli sijaisperhettä tarvitaan silloin, kun lapsi syystä tai toisesta ei pysty asumaan vanhempiensa kanssa. Tarve voi olla lyhyt- tai pitkäaikainen. Perhehoitajat tarjoavat lapsille kodissaan ympärivuorokautista hoivaa, kasvatusta, turvaa ja välittämistä. Tehtäväänsä perheet saavat tukea ja koulutusta ja heille maksetaan palkkiota ja kulukorvausta.
– Perhehoitajana annat nuorelle mahdollisuuden kasvaa ja saat itse merkityksellisen roolin hänen elämässään. Et jää tehtävässä yksin, vaan saat valmennuksen ja jatkuvan tuen ammattilaisilta. Perhehoito voi olla elämäntilanteeseesi sopiva tapa auttaa, joko kokoaikaisesti tai oman työn rinnalla, Huisko toteaa.
Infotilaisuus lasten ja nuorten perhehoidosta kiinnostuneille
Etäyhteyksin järjestettävissä infotilaisuuksissa saa tietoa perhehoitajien valmennuksesta ja perhehoitajana toimimisesta. Kevään viimeinen infotilaisuuslasten tai nuorten perhehoidosta kiinnostuneille järjestetään maanantaina 25.5. kello 17–18.30.
Ilmoittaudu infotilaisuuteen sähköpostiosoitteeseen perhehoitokoivikko(at)hyvaks.fi viimeistään infoa edeltävänä päivänä. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuutta sähköpostitse.
Infotilaisuudet jatkuvat kesätauon jälkeen elokuussa. Loppuvuoden infojen päivämäärät löytyvät Perhehoitoyksikkö Koivikon verkkosivuilta. Sieltä löydät myös lisätietoja perhehoitajuudesta ja perhehoitoyksikkö Koivikon toiminnasta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marja-Leena Huisko, johtava sosiaalityöntekijä, p. 040 663 4728, marja-leena.huisko(at)hyvaks.fi, perhehoitoyksikkö Koivikko, Keski-Suomen hyvinvointialue
Perhehoitoyksikkö Koivikko p. 050 311 8620
Viestinnän yhteyshenkilö: Pieta Haatainen, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, pieta.haatainen(at)hyvaks.fi, p. 050 564 3679
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote9.5.2026 17:09:27 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 9.5.2026 Maastopalo, keskisuuri, Tuliniementie, Viitasaari Tuliniementiellä syttyi tulipalo mahdollisesti moottorisahatöistä tulleesta kipinästä. Maastoa paloi noin 30x100m alalta, sekä pieni perin neliön vaja tuhoutui. Palon leviäminen saatiin estettyä kesämökkiin. Kohteessa suoritetaan jälkisammutustöitä kolmen yksikön voimin. Ei henkilövahinkoja. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote9.5.2026 01:40:32 EEST | Tiedote
Keskisuuri maastopalo Jyväskylässä
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote8.5.2026 21:19:23 EEST | Tiedote
Maastopalo keskisuuri, Multia
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote8.5.2026 13:09:14 EEST | Tiedote
Maastopalo Äänekoskella
Asiakasraati toi esiin asukkaiden kokemuksia yhdenvertaisuudesta8.5.2026 12:02:50 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakasraati on antanut ensimmäisen kannanottonsa asiakkaiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä. Asiakasraati käsitteli Keski-Suomen hyvinvointialueen yhdenvertaisuutta koskevan asukaskyselyn tuloksia kokouksessaan 26.3. Kaikille avoin kysely toteutettiin alkuvuodesta 2026 ja siihen saatiin 88 vastausta. Kyselyn vastaukset tuovat esiin asukkaiden kokemuksia yhdenvertaisuuden toteutumisesta, joka arvioitiin toteutuvan monelta osin erittäin hyvin. Kannanotossaan asiakasraati keskittyy erityisesti niihin toimiin, joilla yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa voidaan edelleen vahvistaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme