Keski-Suomen hyvinvointialue etsii perhehoitajia lapsille ja nuorille – tervetuloa infotilaisuuteen

– Etsimme perhehoitajia eri-ikäisille lapsille ja nuorille. Tällä hetkellä meillä on erityisen suuri tarve yli 12-vuotiaiden nuorten perhehoitajille, kertoo johtava sosiaalityöntekijä Marja-Leena Huisko Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Perhehoitajaa eli sijaisperhettä tarvitaan silloin, kun lapsi syystä tai toisesta ei pysty asumaan vanhempiensa kanssa. Tarve voi olla lyhyt- tai pitkäaikainen. Perhehoitajat tarjoavat lapsille kodissaan ympärivuorokautista hoivaa, kasvatusta, turvaa ja välittämistä. Tehtäväänsä perheet saavat tukea ja koulutusta ja heille maksetaan palkkiota ja kulukorvausta.

– Perhehoitajana annat nuorelle mahdollisuuden kasvaa ja saat itse merkityksellisen roolin hänen elämässään. Et jää tehtävässä yksin, vaan saat valmennuksen ja jatkuvan tuen ammattilaisilta. Perhehoito voi olla elämäntilanteeseesi sopiva tapa auttaa, joko kokoaikaisesti tai oman työn rinnalla, Huisko toteaa.

Infotilaisuus lasten ja nuorten perhehoidosta kiinnostuneille

Etäyhteyksin järjestettävissä infotilaisuuksissa saa tietoa perhehoitajien valmennuksesta ja perhehoitajana toimimisesta. Kevään viimeinen infotilaisuuslasten tai nuorten perhehoidosta kiinnostuneille järjestetään maanantaina 25.5. kello 17–18.30.

Ilmoittaudu infotilaisuuteen sähköpostiosoitteeseen perhehoitokoivikko(at)hyvaks.fi viimeistään infoa edeltävänä päivänä. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuutta sähköpostitse.

Infotilaisuudet jatkuvat kesätauon jälkeen elokuussa. Loppuvuoden infojen päivämäärät löytyvät Perhehoitoyksikkö Koivikon verkkosivuilta. Sieltä löydät myös lisätietoja perhehoitajuudesta ja perhehoitoyksikkö Koivikon toiminnasta.