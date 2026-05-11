Veikkaus Oy

Keno-onni suosi voittajaa Orimattilassa - 100 000 suuruinen täysosuma

11.5.2026 10:48:41 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Orimattilassa pelannut onnekas pelaaja voitti lauantaina Kenon ilta-arvonnasta 100 000 euron voiton.

Henkilö pitelee puhelinta, joka näyttää vedonlyöntisovelluksen.

Orimattilassa pelattuun riviin osui Kenon lauantain ilta-arvonnassa iso 100 000 euron arvoinen täysosuma 0,50:n euron panoksella. Kyseinen peli oli pelattu ilman kunkkunumeroa, Kenon 10-tasolla.

Kymppikenon täysosuman kerroin on 200 000, ja 0,50:n euron panoksella pelaajan voittopotiksi tuli 100 000 euroa.

Nettipelaajana voittaja saa rahat suoraan pankkitililleen.

Keno on yksi Veikkauksen suosituimmista peleistä. Vuonna 2002 lanseerattu Keno oli ensimmäinen päivittäin pelattava veikkauspeli. Pelaaja voi osallistua Kenon päivä-, ilta- ja myöhäisillan arvontaan.

Kenon suurimmat voitot vuonna 2026
Päivämäärä
Voittosumma
Paikkakunta
8.3. 500 000,00 € Kankaanpää
4.2. 325 000,00 € Lohja
17.2. 250 000,00 € Hyvinkää
30.3. 200 000,00 € Äänekoski
9.5. 100 000,00 € Orimattila
25.4. 100 000,00 € Uusikaupunki
26.3. 100 000,00 € Rauma
19.3. 100 000,00 € Mikkeli
15.3. 100 000,00 € Isokyrö
20.2. 100 000,00 € Kurikka
26.1. 100 000,00 € Joensuu
24.1. 100 000,00 € Seinäjoki
4.3. 100 000,00 € Helsinki
3.4. 100 000,00 € Lohja

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

REMOVE
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

