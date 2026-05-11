Hannu Sirkkilän tietoteos perehtyy saksalaisen schlagerin juuriin – mukana M.A. Nummisen kirjoittama esipuhe

Tuore tietoteos tutkii vuonna 1993 tapahtunutta Suomen Säästöpankin jakoa kilpailijoille, jaon vaiheita ja vaikutuksia 23.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote

Martti Häikiön ja Eero Sinkon tietokirja Suomen Säästöpankin tuho on julkaistu Aviadorin kustantamana. 1990-luvun alussa kulutusjuhlasta ja kasinotaloudesta käännyttiin lamaan, vakaan markan politiikasta devalvaatioon ja markan kellutukseen. Pankit ajautuivat asiakkaidensa luotonhoitovaikeuksien seurauksena syvenevään tappiokierteeseen. Säästöpankkien keskusosakepankki SKOP otettiin Suomen Pankin hallintaan 1991. Kaikki pankkiryhmät tarvitsivat valtion tukea ja valtiovarainministeri Iiro Viinanen pelkäsi valtion lainansaannin tyrehtyvän. Suomen Säästöpankin tuho kuvaa objektiivisesti vuosien 1992 ja 1993 säästöpankkiryhmän kehityksen tapahtumat syyllisiä etsimättä. Pankin jakaminen kilpailijoiden kesken oli ymmärrettävästi järkytys säästöpankkien työntekijöille ja luottamushenkilöille. Pankkitoimihenkilöiden ja konttorien määriä vähennettiin, mutta silti tarvittiin vielä vuosia ja SYPin ja KOPin fuusioituminen Meritaksi ennen kuin Suomen pankkijärjestelmä oli toipunut. Tietokirjailija