Hannu Sirkkilän tietoteos perehtyy saksalaisen schlagerin juuriin – mukana M.A. Nummisen kirjoittama esipuhe
12.5.2026 13:15:51 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote
Saksalainen schlager – Tonava kaunoisesta Helene Fischeriin erittelee schlagerin ilmiöitä, kuten Helene Fischerin suursuosiota, Dresdenin kaisermaniaa, sanoitusten uusia suuntauksia sekä saksalaisten schlageriin liittyviä muistoja. Kirjan monipuolinen aineisto koostuu muun muassa konserttikokemuksista, haastatteluista ja media-analyyseistä.
Hannu Sirkkilän tietokirja Saksalainen schlager – Tonava kaunoisesta Helene Fischeriin on julkaistu Aviadorin kustantamana.
Schlager on saksankielisen Keski-Euroopan viihdemusiikkia, jonka vanhimmat juuret ovat Johann Straussin ajan Wienissä ja opereteissa. Schlager alkoi kukoistaa 1920-luvun Berliinissä jazzsävyinä, tanssivillityksenä ja kabaree-esityksissä. Nykyaikana schlager on monivivahteinen kokonaisuus, joka sisältää kansanomaisen musiikin säveliä, suosituinta pop-schlageria ja Mallorcan rantojen party-musiikkia.
Esipuheen on kirjoittanut M.A. Numminen, joka on merkittävällä tavalla edistänyt schlagereiden tunnettuutta suomalaisessa musiikkielämässä.
Hannu Sirkkilä on tietokirjailija, työnohjaaja ja aikuiskouluttaja sekä Saksaan ja sen kulttuuriin perehtynyt yhteiskuntatieteilijä ja etnologi. Häneltä on aiemmin ilmestynyt kolme tietokirjaa, joista viimeisin on Hyvinvointia matkailusta mieleen ja kehoon.
SIRKKILÄ, HANNU : Saksalainen schlager – Tonava kaunoisesta Helene Fischeriin
299 sivua
ISBN 9789523814509
Ilmestymisaika: Huhtikuu 2026
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.
Vesa TompuriKustantajaAviador KustannusPuh:+358 50 591 6059vesa@aviador.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaAviador KustannusPuh:+358 50 368 8335jarkko@aviador.fi
Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu@aviador.fi
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
