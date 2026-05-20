Aviador Kustannus

Antti Kolin uutuusteos esittelee upean kansallislintumme eloa koko kauneudessaan

20.5.2026 10:00:00 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote

Kauniiden valokuvien ja faktatiedon lisäksi kirja nostaa esiin myös joutsenten kulttuurisia merkityksiä taruissa ja taiteessa, ja se sopii mainiosti matkaoppaaksi näiden lintujen sielunmaisemaan.

Kansi: Saara Hankama (kannen valokuva: Antti Koli)
Antti Kolin tietokirja Raivon ja rakkauden joutsenet on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Kansallislintumme laulujoutsen on merkittävä ja tuttu näky luontomme lisäksi taruissa ja taiteessa. Raivon ja rakkauden joutsenet esittelee sekä laulu- ja kyhmyjoutsenten että vähemmän tunnettujen joutsenlajien biologiaa, niihin liittyvää tarustoa sekä lintuja taiteen esittäminä niin kirjallisuudessa kuin kuvataiteessa. Se kuvaa joutsenten merkitystä historiassamme sivuten myös ajankohtaisia aiheita. Kirjan keskiössä olevat ainutlaatuiset ja komeat valokuvat näyttävät joutsenten elon lähietäisyydeltä, tunnelmallisia maisemakuvia unohtamatta.

Vuosaarelainen Antti Koli on kokenut tietokirjailija ja valokuvaaja. Kirjojen lisäksi Koli tekee mm. lehtijuttuja ja valokuvanäyttelyitä. Raivon ja rakkauden joutsenet on hänen neljästoista tietokirjansa.

KOLI, ANTTI : Raivon ja rakkauden joutsenet
159 sivua
ISBN 9789523814578
Ilmestymisaika: Toukokuu 2026

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.

Kansi: Saara Hankama (kannen kuva: Antti Koli)
Antti Kolin kuva © Ari Haimi
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.

Uhanalaiset ystävämme -opas auttaa kehittämään lapsen luontosuhdetta helposti omaksuttavalla tavalla19.5.2026 13:22:33 EEST | Tiedote

Carita Vänskän lasten tietokirja Uhanalaiset ystävämme on julkaistu Aviadorin kustantamana. Uhanalaiset ystävämme on lapsille suunnattu kirja, jossa kerrotaan luonnon monimuotoisuudesta ja uhanalaisuudesta. Oletko miettinyt, kuinka puhut lapselle luonnosta? Moni asia lapsilla on ympäristöstä opittua. Suomessa on 2667 uhanalaista lajia. Miten niitä voisi auttaa? Tämä kirja on uhanalaisten lajien esiinmarssi. Kasvien, sammalien, jäkälien, kääpien, sienten, hyönteisten, kalojen, lintujen ja nilviäisten. Haavoittuvaisten ja kaikista pienimpien lajien, joita harvoin havaitsemme luonnossa. Kirjassa on ajankohtaista tietoa uhanalaisista lajeista sopivan ytimekkäässä muodossa, joka on helppo omaksua, ja esimerkkejä, joiden välityksellä voi vaivattomasti kertoa ympäristön havainnoinnista ja luonnonsuojelusta lapselle. Kaunis kuvitus ja hauskat lorut edesauttavat asiatiedon omaksumista. Kysymykset ja osallistavat tehtävät toimivat keskustelunavauksina ja kannustavat yhteiseen luontoharrastukseen

