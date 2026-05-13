Viikkokatsaus 18.–22.5.2026
13.5.2026 15:01:32 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja.
Jakelemme viikkokatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Tiedote ma 18.5.
EU:n uuden jätteensiirtoasetuksen soveltaminen alkaa
EU:n uusi jätteensiirtoasetus tuo merkittäviä muutoksia jätteiden kansainvälisiin siirtoihin, kun valtaosa uusista velvoitteista astuu voimaan 21.5.2026. Uudistus siirtää jätesiirtojen ilmoittamisen ja valvonnan sähköisiin järjestelmiin, tiukentaa erityisesti muovijätteen vientiä ja parantaa viranomaisten mahdollisuuksia torjua laittomia jätesiirtoja. Suomen ympäristökeskus toimii Suomessa kansainvälisten jätesiirtojen toimivaltaisena viranomaisena. Lisätietoja: Pirke Suoheimo, ylitarkastaja, kansainväliset jätesiirrot, p. 029 525 1663, sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
Tiedote ti 19.5.
Direktiivi kirittää vesihuoltolaitoksia vähentämään päästöjä
EU:n uudistettu yhdyskuntajätevesidirektiivi edellyttää vesihuoltolaitoksilta aiempaa tarkempaa tietoa energiankäytöstä ja kasvihuonekaasupäästöistä. Kerromme ensi viikolla, mitä muutos tarkoittaa laitosten arjessa ja miten vähähiilisyystiekartta ja Syken tukiklinikka auttavat vastaamaan uusiin vaatimuksiin. Lisätiedot: johtava tutkija Vuokko Laukka, puh. 029 525 1047 ja viestintäpäällikkö Matti Lindholm, puh. 029 525 1380, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi
Tapahtuma ti 19.5. klo 15-16
Hiilineutraali-webinaari: Mitä taloudellinen arvottaminen kertoo kansalaisten suhtautumisesta energiasiirtymään sekä sen haitoista ja hyödyistä?
Siirtymä puhtaampaan energiajärjestelmään vaikuttaa ympäristöön ja ihmisten hyvinvointiin monin sellaisin tavoin, jotka eivät näy suoraan kukkarossa. Taloudellinen arvottaminen on tapa tuoda tällaiset haitat ja hyödyt esiin ja mitattaviksi. Tässä tilaisuudessa kerrotaan, miten arvottamista tehdään ja millaisia tuloksia kansainvälisessä tutkimuksessa on saatu energiatuotantotapojen ulkoisvaikutuksista, eli tuotannon mahdollisista haitta- tai hyötyvaikutuksista, joista ei makseta erikseen.
Tiedote ja uusi hiilitaselaskuri ke 20.5.
Uusi laskuri näyttää, miten hakkuut vaikuttavat metsien hiilinieluun
Suomen ympäristökeskus julkaisee laskurin, joka arvioi eri hakkuutasojen vaikutuksia Suomen metsien kasvihuonekaasutaseeseen vuoteen 2040 asti. Laskuri on ajankohtainen Suomen hiilineutraaliustavoitteen ja EU:n ilmastovelvoitteiden kannalta. Lisätiedot, embargo- ja haastattelupyynnöt: kehittämispäällikkö Sampo Soimakallio, puh. 029 525 1803 ja viestintäasiantuntija Sini Harvo, puh. 029 525 2427, etunimi.sukunimi@syke.fi
Työpaja pe 22.5. klo 9.00-11.30
Politiikkatoimet työkoneiden sähköistämisen edistämiseksi teollisuusalueilla, rakennustyömailla ja viennissä
Miten työkoneiden sähköistyminen etenee Suomessa ja millaisilla politiikkatoimilla sitä voidaan vauhdittaa? Tervetuloa työkonealan murrosareenan toiseen tilaisuuteen, jossa pureudutaan työkoneiden sähköistymisen ohjauskeinoihin teollisuusalueilla, rakennustyömailla ja viennissä!
Tämä kaikille avoin ja maksuton työpaja pidetään Teamsissä.
On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Syke on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
Förnybar energi behöver starkare styrning för att skydda naturen13.5.2026 08:01:00 EEST | Pressmeddelande
En ny rapport efterlyser ett striktare grepp om markanvändningsplaneringen för förnybar energi. En ekologiskt hållbar energiomställning förutsätter att negativa effekter på naturen undviks mer omsorgsfullt än idag, att bedömningsmetoderna harmoniseras och att den nationella styrningen stärks.
Tuuli- ja aurinkovoiman luontovaikutusten arviointia on uudistettava – uusiutuvan energian sijoittumista ohjattava tehokkaammin13.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Uusi raportti peräänkuuluttaa tiukempaa otetta uusiutuvan energian maankäytön suunnitteluun. Ekologisesti kestävä energiasiirtymä edellyttää luontohaittojen nykyistä huolellisempaa välttämistä, yhtenäisempiä arviointimenetelmiä ja tehokkaampaa valtakunnallista ohjausta.
Ta vara på näringen i skärgårdens toalettavfall11.5.2026 09:11:05 EEST | Pressmeddelande
Den växande turismen ökar behovet av fungerande toalettjänster i skärgården. Vilken lösning som är mest hållbar för toalettavfall beror på platsens användning, läge och möjligheter till behandling.
Saariston käymäläjätteiden ravinteet talteen11.5.2026 09:07:08 EEST | Tiedote
Matkailun kasvu lisää saaristossa painetta järjestää toimivia käymäläpalveluja. Käymäläjätteen kestävin käsittelyratkaisu riippuu kohteesta.
Viikkokatsaus 11.–15.5.20267.5.2026 13:53:42 EEST | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja. Jakelemme viikkokatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
