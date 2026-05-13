Viikkokatsaus 18.–22.5.2026

Tiedote ma 18.5.

EU:n uuden jätteensiirtoasetuksen soveltaminen alkaa

EU:n uusi jätteensiirtoasetus tuo merkittäviä muutoksia jätteiden kansainvälisiin siirtoihin, kun valtaosa uusista velvoitteista astuu voimaan 21.5.2026. Uudistus siirtää jätesiirtojen ilmoittamisen ja valvonnan sähköisiin järjestelmiin, tiukentaa erityisesti muovijätteen vientiä ja parantaa viranomaisten mahdollisuuksia torjua laittomia jätesiirtoja. Suomen ympäristökeskus toimii Suomessa kansainvälisten jätesiirtojen toimivaltaisena viranomaisena. Lisätietoja: Pirke Suoheimo, ylitarkastaja, kansainväliset jätesiirrot, p. 029 525 1663, sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi

Tiedote ti 19.5.

Direktiivi kirittää vesihuoltolaitoksia vähentämään päästöjä

EU:n uudistettu yhdyskuntajätevesidirektiivi edellyttää vesihuoltolaitoksilta aiempaa tarkempaa tietoa energiankäytöstä ja kasvihuonekaasupäästöistä. Kerromme ensi viikolla, mitä muutos tarkoittaa laitosten arjessa ja miten vähähiilisyystiekartta ja Syken tukiklinikka auttavat vastaamaan uusiin vaatimuksiin. Lisätiedot: johtava tutkija Vuokko Laukka, puh. 029 525 1047 ja viestintäpäällikkö Matti Lindholm, puh. 029 525 1380, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi

Tapahtuma ti 19.5. klo 15-16

Hiilineutraali-webinaari: Mitä taloudellinen arvottaminen kertoo kansalaisten suhtautumisesta energiasiirtymään sekä sen haitoista ja hyödyistä?

Siirtymä puhtaampaan energiajärjestelmään vaikuttaa ympäristöön ja ihmisten hyvinvointiin monin sellaisin tavoin, jotka eivät näy suoraan kukkarossa. Taloudellinen arvottaminen on tapa tuoda tällaiset haitat ja hyödyt esiin ja mitattaviksi. Tässä tilaisuudessa kerrotaan, miten arvottamista tehdään ja millaisia tuloksia kansainvälisessä tutkimuksessa on saatu energiatuotantotapojen ulkoisvaikutuksista, eli tuotannon mahdollisista haitta- tai hyötyvaikutuksista, joista ei makseta erikseen.

Tiedote ja uusi hiilitaselaskuri ke 20.5.

Uusi laskuri näyttää, miten hakkuut vaikuttavat metsien hiilinieluun

Suomen ympäristökeskus julkaisee laskurin, joka arvioi eri hakkuutasojen vaikutuksia Suomen metsien kasvihuonekaasutaseeseen vuoteen 2040 asti. Laskuri on ajankohtainen Suomen hiilineutraaliustavoitteen ja EU:n ilmastovelvoitteiden kannalta. Lisätiedot, embargo- ja haastattelupyynnöt: kehittämispäällikkö Sampo Soimakallio, puh. 029 525 1803 ja viestintäasiantuntija Sini Harvo, puh. 029 525 2427, etunimi.sukunimi@syke.fi

Työpaja pe 22.5. klo 9.00-11.30

Politiikkatoimet työkoneiden sähköistämisen edistämiseksi teollisuusalueilla, rakennustyömailla ja viennissä

Miten työkoneiden sähköistyminen etenee Suomessa ja millaisilla politiikkatoimilla sitä voidaan vauhdittaa? Tervetuloa työkonealan murrosareenan toiseen tilaisuuteen, jossa pureudutaan työkoneiden sähköistymisen ohjauskeinoihin teollisuusalueilla, rakennustyömailla ja viennissä!

Tämä kaikille avoin ja maksuton työpaja pidetään Teamsissä.

