Otavan kirjaston kesä tuo mukanaan mestarillisia kertomuksia maailmalta

Gaël Faye: Jakaranda (suom. Einari Aaltonen), ilmestynyt.

Kirkas, järkyttävä ja lohdullinen mestariteos ikuisesti rikotuista ihmisistä, suvusta ja ihmisten välisen rakkauden oleellisuudesta.

Ranskalainen Milan matkustaa Ruandaan selvittämään äitinsä suvun mysteeriä, keskelle tutsien kansanmurhan jälkeistä jälleenrakennusta. Hän viettää ensimmäistä kertaa aikaa sukulaistensa kanssa: päättäväisen Eusébie-isoäitinsä, riskejä kaihtamattoman Clauden ja pienen Stellan, joka kiipeää usein lempipuuhunsa, pihalla kasvavaan jakarandaan.

Neljän sukupolven kautta hahmottuu tarina maasta, joka yrittää kaikesta huolimatta käydä vuoropuhelua ja antaa anteeksi.

Gaël Faye on ranskalais-burundilainen muusikko ja kirjailija, joka pakeni perheineen Ruandasta levinneitä väkivaltaisuuksia Ranskaan 1995. Esikoisromaani Pienen pieni maa (Like) oli valtava kansainvälinen menestys. Jakaranda voitti Prix Renaudot -palkinnon ja oli myös Goncourt-ehdokas.

Lina Wolff: Ruumiit jotka hautasimme (suom. Sirkka-Liisa Sjöblom), ilmestynyt.

Kaksinkertaisen August-voittajan maagisen kuriton romaani toivon ja väkivallan rinnakkaiselosta.

Sisarukset Jolly ja Peggy kasvavat sijaisperheessä skånelaisella paikkakunnalla, joka tuo esiin ihmisten parhaat ja pahimmat puolet. Maaperä kuhisee kummallisuutta ja välinpitämättömyyttä.

Peggy haaveilee kirjoista ja yliopistosta, kun taas Jolly yrittää ymmärtää seudulla rehottavaa väkivaltaa, kauan sitten kuolleen kirjailijan legendaa, ratkaisematonta murhaa. Häpeää, joka seuraa aina mukana kun elää kirotulla, nyrjähtäneellä paikkakunnalla.

Helsinki Litiin ensi viikolla saapuva Lina Wolff on kriitikoiden ja raatien ylistämä ruotsalainen kirjailija. Taiturimaiset, yllättävillä tavoilla valtaa ja sukupuolta tutkivat teokset ovat voittaneet lukuisia kirjallisuuspalkintoja, mm. August- ja Aniara-palkinnot. Wolffin romaaneja on käännetty kahdellekymmenelle kielelle.

Oksana Vasjakina: Ruusu (suom. Riku Toivola), ilm. 28.5.

Oksana Vasjakinan järisyttävän hieno omakohtainen romaanitrilogia huipentuu.

Ruusu on romaani Svetlana-tädistä. Kertoja yrittää ratkoa tätinsä lyhyen, lähes mitättömän elämän arvoitusta. Muistojen sirpaleista rakentuu monisyinen kuva, jossa vaikea äitisuhde, arjen hallitsemattomuus ja välinpitämättömyys omasta kohtalosta kulkevat rinnakkain lapsenomaisen vilpittömyyden ja haavoittuvuuden kanssa.

Mitä syvemmälle kertoja uppoutuu Svetlanan tarinaan, sitä vahvemmin hän tuntee tähän jonkinlaista kohtalonyhteyttä. Tädin elämä näyttää valuneen hukkaan, kertoja taas löytää kirjoittamisesta keinon pysytellä pinnalla. Kurjista oloista ja viheliäisestä elämästä löytyy lopulta myös kauneutta.

Oksana Vasjakina on nuori venäläinen kirjailija, feministi ja ihmisoikeusaktivisti. Myös runoilijana tunnetun Vasjakinan romaanitrilogian aiemmat suomeksi ilmestyneet osat, Haava ja Aro, saivat loistavat arviot ja löysivät lukijansa.

Kiran Desai: Sonian ja Sunnyn yksinäisyys (suom. Kaijamari Sivill), ilm. 6.8.

Sonia ja Sunny kohtaavat yöjunassa ja ihastuvat. Tilanteessa on jotain kiusallistakin: isovanhemmat ovat aiemmin viritelleet heille epäonnista naimakauppaa.

Sonia on kirjailijanalku, joka yhdysvaltalaisesta yliopistosta valmistuttuaan palaa perheensä luo Intiaan. Hän pelkää entisen taiteilijaheilan langettaneen kirouksen hänen ylleen. Sunny yrittää luoda uraa toimittajana New Yorkissa, jonne hän on paennut riitaisaa sukuaan. Yhdessä he alkavat etsiä onnea maailmassa, joka ei anna sitä helpolla.

Taiturimaisessa romaanissa kaksikko luovii perhetaustan, sukupolvien erojen, luokan ja rodun ristiaallokossa.

Intialaiskirjailija Kiran Desai nousi maailmanmaineeseen esikoisteoksellaan Hulabaloo hedelmätarhassa. Toiselle romaanille Menetyksen perintö myönnettiin Booker-palkinto.

