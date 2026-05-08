Lohjalla torjutaan vieraslajeja Crowdsorsa-mobiilipelin avulla
11.5.2026 14:03:25 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote
Lohjalla voi tulevana kesänä ansaita palkkioita hävittämällä haitallista jättipalsamia ja lupiinia Crowdsorsa-mobiilipelin avulla. Jokainen voi osallistua torjuntatyöhön lataamalla sovelluksen omaan älypuhelimeen ja lähtemällä luontoon. Peliin osallistuville on jaossa yhteensä 2 000 euroa palkkioina.
Lohjan joukkoistettu vieraslajitorjunta käynnistyy kesäkuun alussa. Vieraslajit ovat kasveja ja eläimiä, jotka leviävät uusille alueille ihmisen myötävaikutuksella ja syrjäyttävät alkuperäistä lajistoa. Haitalliset vieraslajit heikentävät luonnon monimuotoisuutta ja voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ympäristönhoidossa.
Crowdsorsan vieraslajipeli tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden osallistua konkreettisiin talkoisiin lähiluonnon hyväksi ja saada palkkioita tehdystä työstä. Kaupunki osallistuu peliin nyt ensimmäistä kertaa.
Tällä kasvukaudella lupiinintorjunta alkaa Lohjalla kesäkuun alussa (1.6.) ja jättipalsami heinäkuun alussa (1.7.). Erityisesti jättipalsamin kitkentään kannustetaan tänä vuonna tavallista suuremmilla palkkioilla. Tehtävät aloitetaan hyvissä ajoin ennen kasvien siemennysvaihetta, jotta torjunta olisi mahdollisimman tehokasta.
− Lohjalla torjuntaa suunnataan erityisesti kaupungin omistamien luonnonsuojelualueiden läheisyyteen, joille erityisesti jättipalsami on vaarassa levittäytyä. Luonnonsuojelualueiden lähialueet ovat ns. bonusalueita, joilla torjuntapalkkio on hieman suurempi. Luonnonsuojelualueiden osalta torjuntatoimet hoidetaan ympäristönsuojelun omana työnä. Jättipalsami uhkaa erityisesti reheviä rantalehtoja ja puronvarsia, jotka ovat arvokkaita luontotyyppejä, sanoo ympäristösuunnittelija Anu Luoto.
− Lohja on pinta-alallisesti laaja kunta, ja tästä syystä pelialueeseen haluttiin ottaa kohteita eri puolilta kaupunkia. Näin voidaan osallistaa kuntalaisia myös keskusta alueen ulkopuolelta. Tästä syystä päädyttiin ottamaan torjuttaviin lajeihin mukaan myös lupiini, joka on laajalle levinnyt ja helposti tunnettava haitallinen vieraslaji, kertoo kaupunginpuutarhuri Kirsti Puustinen.
Näin torjunta toimii
Pelaaja etsii vieraslajikasveja sovelluksen kartan pelialueelta. Etenkin alkukesästä, kasvukauden alkaessa kasvien lehtien tunnistaminen on tärkeää, koska värikkäät kukat ilmestyvät vasta myöhemmin kesällä.
Löytäessään sopivan esiintymän pelaaja videoi alueen kävelemällä sen ympäri. Torjuttuaan kaikki esiintymän vieraslajikasvit hän kiertää saman alueen uudelleen ja videoi työnsä jäljen. Kartalle ilmestyy punainen kasvi-ikoni merkitsemään juuri raivattua aluetta.
Jo kertaalleen kitketyn kohteen voi uudelleentorjua heti, kun pelikartalla esiintymää markkeeraava kasvi-ikoni on muuttunut punaisesta vihreäksi. Tämä tapahtuu noin kahden viikon kuluttua ensimmäisestä torjunnasta.
Videot tulee ladata Crowdsorsan laadunhallinnan tarkastettavaksi kolmen päivän (72h) kuluessa. Tämän jälkeen lataamattomat videot automaattisesti hylätään. Hyväksytyistä suorituksista maksetaan palkkio, jonka voi pyytää sovelluksesta omalle pankkitilille.
– Viime vuonna vieraslajitehtäviin osallistujat, joista noin kolmannes oli nuoria, saivat Suomessa raivattua yli 2,8 miljoonan neliömetrin alueelta vieraslajeja. Se on huikea saavutus. Uskon, että tänä kesänä voimme yltää taas uuteen ennätykseen, sanoo Crowdsorsan toimitusjohtaja Toni Paju.
Päivitetty sovellus tekee torjunnasta entistä tehokkaampaa
Crowdsorsa-mobiilipeliä on kehitetty entistä käyttäjäystävällisemmäksi pelaajien sekä kuntien ja kaupunkien palautteen pohjalta. Lohjalla on esimerkiksi tänä kesänä molemmille kasvilajeille oma erillinen tehtävä sovelluksessa.
Ohjeistuksia on parannettu visuaalisuuden avulla, ja käyttöön tulevat muun muassa selkeät kuvakortit. Lisäksi jokaiseen tehtävään sisältyy lyhyt testikysely, jonka avulla varmistetaan, että lajintunnistus ja torjunnan perusperiaatteet ovat käyttäjälle selvät. Testikyselyn voi suorittaa heti, kun paikallinen tehtävä on julkaistu sovelluksessa.
Palkkioita jaossa yhteensä 2 000 euroa
Tänä kesänä Lohjalla peliin osallistuville on jaossa yhteensä 2 000 euroa palkkioina. Pelaajat voivat ansaita jopa 20 euroa tunnissa. Palkkion suuruus määräytyy automaattisesti esiintymän pinta-alan, tiheyden ja lajin perusteella. Lisäksi pelikartalta voi löytää bonusalueita, joiden torjumisesta saa suuremman korvauksen.
Peliaikaa on elokuun loppuun asti tai niin kauan kuin paikallista palkkiobudjettia riittää, ja torjunnan etenemistä voi seurata sovelluksesta.
Mikä on Crowdsorsa?
Crowdsorsa on kansainvälisesti palkittu, tamperelainen startup-yritys. Luonnon monimuotoisuutta uhkaavia haitallisia vieraslajeja torjutaan tänä kesänä Crowdsorsan avulla jo yli 80 kunnassa ja kaupungissa Suomessa. Crowdsorsaa on käytetty ympäristön hyväksi myös Ruotsissa, Virossa, Isossa-Britanniassa, Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Malesiassa.
Peli on kehitetty kuva- ja videodatan joukkoistettuun keräämiseen. Osallistujat saavat palkkioita pelatessaan ja auttaessaan samalla parantamaan ympäristöä.
Lisätietoa Crowdsorsasta: https://www.crowdsorsa.com/.
Anu LuotoYmpäristösuunnittelija / Kaupunkirakenne / Lohjan kaupunkiPuh:+354 44 374 4467anu.luoto@lohja.fi
