Keski-Suomen hyvinvointialueen mobiilisovellus sekä verkkopalvelu uudistuvat 12.5.

Keski-Suomen hyvinvointialueen digitaalisissa palveluissa voi esimerkiksi keskustella ammattilaisten kanssa chatissa, asioida videovastaanotolla, jättää yhteydenottopyyntöjä, täyttää lomakkeita tai osallistua henkilökohtaisille digipoluille. Asiointi on mahdollista joko selainversion kautta tai OmaHyvaks-mobiilisovelluksella.

– Uudistuksen myötä digipalvelun käytettävyyttä parannetaan. Palvelut on jaoteltu jatkossa asiakkaan ikäryhmän mukaan kolmeen luokkaan: lapset nuoret ja perheet, työikäiset sekä ikääntyneet. Kunkin ikäryhmän alta löytyvät kaikki heille käytössä olevat tavat asioida. Muutoksella parannetaan esimerkiksi perheiden sekä ikääntyneiden omien chat- ja yhteydenottokanavien löydettävyyttä, kertoo hyvinvointialueen ICT-palvelupäällikkö Sirpa Sundgren.

Muutos näkyy sekä palvelun selainversiossa että OmaHyvaks-mobiilisovelluksessa, jossa aloitusnäkymän ryhmittelyä selkeytetään sekä värimaailmaa raikastetaan.

Päivityksestä seuraa lyhyt katko digitaalisten palveluiden toiminnassa tiistaina 12.5. Kello 15–19 viestien lähetys ammattilaiselle ei ole mahdollista.

Digitaalisia palveluita käytetään ahkerasti

Toukokuun alkuun 2026 mennessä digitaalisiin palveluihin on rekisteröitynyt puolesta asioitavat mukaan lukien noin 89 500 keskisuomalaista. Tämä on noin kolmasosa Keski-Suomen hyvinvointialueen väestöstä. Palvelu otettiin Keski-Suomessa käyttöön tammikuussa 2025, jonka jälkeen asiointeja on hoidettu alustan kautta jo 149 000 kappaletta.

– Saamiemme palautteiden keskiarvo on 4,2/5. Tämä kertoo siitä, että saatuun digipalveluun on oltu tyytyväisiä. Tavoitteenamme on kasvattaa digipalveluidemme kävijämäärää entisestään, mutta kolmannes väestöstä reilun vuoden jälkeen on todella hyvä alku. Mobiilisovelluksen voi ladata ilmaiseksi sovelluskaupasta ja rekisteröitymisen jälkeen asioimaan pääsee kätevästi PIN-koodin avulla, Sundgren kertoo.

Tutustu ja asioi osoitteessa hyvaks.fi/asioi-verkossa tai lataa mobiilisovellus sovelluskaupastasi nimellä Keski-Suomen hyvinvointialue tai OmaHyvaks.