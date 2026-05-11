Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut helatorstaina
11.5.2026 13:43:17 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote
Helsinkiläiset saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut myös helatorstaina.
Terveysasemat
Terveysasemat ovat auki helatorstain aattona ke 13.5. klo 8–16 ja kiinni helatorstaina 14.5. Tee tarvittaessa oirearvio osoitteessa omaolo.fi.
Kiireellinen hoito ja päivystys
Jos tarvitset helatorstaina kiireellistä hoitoa, tee ensin oirearvio osoitteessa omaolo.fi. Saat toimintaohjeet ympäri vuorokauden ja tarvittaessa yhteyden ammattilaiseen
or
ota yhteyttä Päivystysapuun, p. 116 117 (24/7). Soita ennen kuin tulet päivystykseen.
Aikuiset (16 vuotta täyttäneet)
Meilahden päivystys, Paciuksenkatu 3
Malmin päivystys, Talvelantie 6 J
Kiireellisissä tapauksissa oman terveysaseman ollessa kiinni helsinkiläiset voivat hakeutua myös Jorvin päivystykseen Espooseen, Turuntie 150 tai Peijaksen päivystykseen Vantaalle, Sairaalakatu 1.
Lapset ja nuoret
Uusi lastensairaala, Stenbäckinkatu 9
Hammashoidon päivystys
Hammashoidon päivystys on auki helatorstaina 14.5. klo 9–21 Puistosairaalassa, Stenbäckinkatu 11. Ajanvaraus on auki klo 8–21, p. 09 471 71110. Yöpäivystys sijaitsee Meilahden päivystyksessä, Paciuksenkatu 3, p. 116 117. Soita ennen kuin tulet päivystykseen.
Sosiaali- ja kriisipäivystys
Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelevat helatorstaina 24/7. Sosiaalipäivystys, p. 020 696 006 ja kriisipäivystys, p. 09 310 44222.
Vakavat ja henkeä uhkaavat tilanteet - soita 112
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Outi HuidaPalvelu- ja henkilöstöviestintäpäällikköPuh:09 310 27979outi.huida@hel.fi
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella
Utredning om vuxensocialarbete i Södra Finland: vuxensocialarbetet är sam-hällets osynliga stöttepelare11.5.2026 11:15:19 EEST | Pressmeddelande
Ändringarna i socialskyddet har försämrat utkomsten och välfärden bland många i arbetsför ålder. Vuxensocialarbetet ökar alltmer i betydelse, men dess roll får inte ett tillräckligt erkännande. Samtidigt glömmer man bort att särskilt personer i arbetsför ålder är samhällets bärande kraft.
Etelä-Suomen aikuissosiaalityön selvitys: aikuissosiaalityö on yhteiskunnan näkymätön peruspilari11.5.2026 11:15:19 EEST | Tiedote
Sosiaaliturvaan tehdyt muutokset ovat heikentäneet monien työikäisten toimeentuloa ja hyvinvointia. Aikuissosiaalityön merkitys korostuu entisestään, mutta sen roolia ei tunnisteta riittävästi. Samalla unohtuu, että juuri työikäiset ovat yhteiskunnan kantava voima.
