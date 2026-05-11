Diabetestutkijalle myönnettiin suurapuraha TYKS-säätiön Marita ja Heikki Vaisteen rahastosta

Diabetes on perinteisesti jaettu syntymekanismeiltaan poikkeaviin tyypin 1 ja tyypin 2 diabetekseen. Tutkimus on kuitenkin osoittanut, että diabeteksen sateenvarjon alle mahtuu useita erilaisia tautityyppejä. Nyt palkitun Jaakko Koskenniemen tutkimus tähtää tyypin 1 diabeteksen erilaisten taustamekanismien selvittämiseen sekä keinojen löytämiseen taudin puhkeamisen estämiseksi. Taudin ehkäisyyn on kehittyneiden tutkimusmenetelmien ansiosta jo mahdollista pyrkiä.

Lääketieteen tohtori Jaakko Koskenniemi työskentelee erikoistuvana lääkärinä Tyks Lasten ja nuorten klinikalla. Rahoitusta saanut tutkimushanke Genominlaajuinen näkökulma tyypin 1 diabeteksen alatyyppien tautimekanismeihin hyödyntää pitkäkestoisen DIPP-tutkimuksen ja Pediatrisen diabetesrekisterin aineistoja. Turun, Tampereen ja Oulun yliopistojen yhteinen DIPP-tutkimus on maailman laajin tyypin 1 diabeteksen syntymäkohorttitutkimus.

– Projektimme tavoitteena on paljastaa perimän variaatioita tutkimalla tyypin 1 diabeteksen tautimekanismeja, joihin voidaan kehittää uusia hoitoja. Tutkimme apurahan turvin noin 760 tyypin 1 diabetekseen sairastuneen lapsen ja heidän verrokkiensa genomin mikrosirutekniikalla, Jaakko Koskenniemi taustoittaa ja jatkaa:

– Saatu apuraha toimii vipuvartena jo käynnissä olevalle tutkimukselle, joka on saanut merkittävää kansainvälistä rahoitusta ja jossa on jo toteutettu laaja eksomi- ja DNA-mikrosirututkimus. TYKS-säätiön Marita ja Heikki Vaisteen rahaston tukemana voimme edistää projektia tavalla, joka vahvistaa kilpailukykyämme myös tulevissa EU-apurahahauissa sekä muissa suurissa, kansainvälisesti kilpailluissa rahoitushauissa.

Suurapurahan tausta

Diabetes koskettaa sairastuneen lapsen lisäksi koko perhettä ja herättää usein huolta sekä monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Lapsen diabetesdiagnoosi tulee läheisille yleensä yllättäen, vaikka tauti onkin usein kehittynyt jo pitkään.

Marita ja Heikki Vaisteen vanhin lapsenlapsi, nyt 28-vuotias Oona, sairastui tyypin 1 diabetekseen alle kaksivuotiaana.

– Diabeteksen tutkimuksen tukeminen sairauden ehkäisyn mahdollistamiseksi ja hoidon kehittämiseksi on meille sydämen asia. Olemme olleet mukana TYKS-säätiön tukijoina alusta alkaen. On tärkeää tukea säätiön työtä, joka edistää tieteellisen tutkimuksen tekemistä Tyksissä, Marita ja Heikki Vaiste toteavat.

Marita ja Heikki Vaiste lahjoittivat TYKS-säätiölle syksyllä 2025 puoli miljoonaa euroa. Nyt rahastosta myönnettiin ensimmäinen 100 000 euron suurapuraha.

– Jatkossa Marita ja Heikki Vaisteen rahastosta jaetaan vuosittain 50 000–100 000 euron tutkimus- ja hankeapurahoja tyypin 1 diabeteksen tutkimukseen sekä muuhun lasten ja nuorten diabetestutkimukseen, TYKS-säätiön toiminnanjohtaja Minna Lukkarinen kertoo.

Faktaa tyypin 1 diabeteksesta

Tyypin 1 diabetes on Suomessa yleisempää kuin missään muualla maailmassa. Taudin syntyyn vaikuttavat useat geneettiset ja ympäristötekijät, mutta sen tarkkaa syntymekanismia ei vielä tunneta. Vuosittain yli tuhat suomalaista sairastuu tyypin 1 diabetekseen, ja heistä valtaosa on lapsia tai nuoria.

Sairauden hoito edellyttää elinikäistä insuliinihoitoa pistoksin tai insuliinipumpun avulla. Hoitomenetelmät ovat kehittyneet merkittävästi viime vuosikymmeninä, mutta diabeteksen hoito vaatii edelleen tarkkaa seurantaa ja vaikuttaa sairastuneen lapsen tai nuoren elämänlaatuun.

Parhaillaan tyypin 1 diabeteksen hoidon horisontissa on nähtävissä uusia hoitomuotoja, joiden avulla taudin puhkeamista voidaan estää tai ainakin viivyttää. Tässä tutkimuksessa Koskenniemi työryhmineen on mukana.

TYKS-säätiö

Yleishyödyllinen säätiö tukee, edistää ja ylläpitää kliinisen lääketieteen ja muun yliopistotasoisen terveystieteen tutkimusta Turun yliopistollisessa keskussairaalassa ja sen vaikutusalueella.

Lahjoitukset ja testamentit ovat elintärkeä osa toiminnan rahoitusta.