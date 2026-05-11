OAJ:n tilaama tutkimuskooste: Koulutus- ja osaamistason nosto on ensisijaista talouskasvulle
12.5.2026 04:00:00 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ tilasi Suomen johtavilta taloustieteilijöiltä tutkimuskoosteen koulutuksen vaikutuksista talouskasvuun, tuottavuuteen ja hyvinvointiin. Peräti 60 prosenttia maiden välisistä eroista bruttokansantuotteessa selittyy suoraan työntekijöiden osaamiseroilla.
Koulutus on kasvua -tutkimuskoosteesta käy ilmi, että osaamistaso on yksi talouskasvun keskeisimmistä edellytyksistä. Tästä syystä paikallaan junnaava koulutustaso ja laskevat oppimistulokset ovat korkeaan osaamiseen nojaavalle Suomelle akuutteja ongelmia.
– Väestökehitys tarkoittaa, että määrällisesti vähäisemmän työväestön on tuotettava enemmän, mikä edellyttää nykyistä korkeampaa osaamistasoa. Muissa OECD-maissa koulutustaso on noussut, mutta Suomessa laskenut, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.
Koulutuksen merkityksestä puhutaan paljon, mutta sen vaikutuksista talouskasvuun keskustellaan liian vähän. OAJ haluaa nostaa keskusteluun tutkimusnäyttöä siitä, mitä koulutus merkitsee taloudelle, kasvulle ja hyvinvoinnille.
– Taloustieteilijät ovat usein eri mieltä monista asioista, mutta jos jostain yhteisymmärrys löytyy, niin siitä, että talouskasvu edellyttää koulutukseen panostamista, sanoo Aalto-yliopiston taloustieteen professori ja tutkimuskoosteen työryhmän vetäjä Matti Sarvimäki.
– Viesti on selvä: koulutuspolitiikka on kasvupolitiikkaa, Murto sanoo.
Osaavan työvoiman puute jarruttaa talouskasvua
Tutkimuskoosteen mukaan jopa 60 prosenttia eroista maiden bruttokansantuotteessa selittyy osaamiseroilla. Samaan aikaan osaajapula hidastaa yritysten kasvua: vuonna 2025 noin 65 prosenttia suomalaisista kasvuhakuisista pk-yrityksistä piti osaavan työvoiman saatavuutta merkittävänä kasvun esteenä.
Koulutusjärjestelmämme rahoituksen ja resurssien näivettyminen jatkuvalla alibudjetoinnilla jarruttaa talouskasvua ja hyvinvoinnin edellytyksiä Suomessa.
– Koulutuksesta leikkaaminen vaikuttaa hetkelliseltä säästöltä, mutta tutkimus osoittaa, että koulutukseen ja osaamiseen investoiminen tuottaa kestävää kasvua ja hyvinvointia pitkälle eteenpäin, Murto sanoo.
Perhetausta vaikuttaa Suomessa edelleen voimakkaasti koulutusvalintoihin, mikä tarkoittaa, että osa yhteiskunnan potentiaalista jää hyödyntämättä. Tästä syystä koulutuksen laatuun ja saavutettavuuteen on panostettava jatkossa pitämällä pienenevien ikäluokkien vapauttamat resurssit koulutusjärjestelmässä.
– Suomen tulevaisuus ratkaistaan koulutuksella ja osaamisella. Tarvitsemme kasvutakuun, jolla varmistetaan pitkäjänteisesti koulutus- ja osaamistason nosto, riittävä rahoitus ja tarvittavat toimet, Murto sanoo.
Koulutus on kasvua
-
Tutkimuskooste koostuu neljästä luvusta, joissa pureudutaan koulutuksen taloudellisiin vaikutuksiin yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta.
-
Tutkimuskatsauksen ovat laatineet Aalto-yliopiston, Työn ja talouden tutkimus LABOREn sekä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAn tutkijat.
-
OAJ tilasi tutkimuskatsauksen, mutta ei ole vaikuttanut sen sisältöön.
-
Koulutus on kasvua -tutkimuskoosteen voi ladata kokonaisuudessaan OAJ:n verkkosivuilta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katarina MurtoPuheenjohtajaOAJPuh:+358 50 568 9188katarina.murto@oaj.fi
Risto-Matti AlankoKoulutuspolitiikan asiantuntijaOAJPuh:+358 44 360 2636risto-matti.alanko@oaj.fi
Henri SalonenErityisasiantuntija, viestintäpalvelutOAJPuh:+358 503206932henri.salonen@oaj.fi
Liitteet
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
OAJ: Ammattikorkeakoulujen työriitaan sovintoesitys valtakunnansovittelijalta11.5.2026 20:57:12 EEST | Tiedote
Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara on antanut tänä iltana sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevaan työriitaan. Sopijaosapuolet Sivista, OAJ ja YTN antavat kukin omat vastauksensa ehdotuksen.
Skola i Åbo prisas för stark gemenskap och välmående: Mångkultur är en resurs, inte en utmaning11.5.2026 07:55:01 EEST | Nyheter
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ har utsett Lausteen koulu i Åbo till vinnare i Tävlingen för den bästa platsen att lära och undervisa 2026. Skolan belönas för sin starka gemenskap, höga trivsel och sitt sätt att göra mångkultur till en pedagogisk styrka.
Lausteen koulu on Paras paikka opettaa ja oppia vuonna 2026: Monikulttuurisuus on voimavara, ei haaste11.5.2026 07:55:01 EEST | Uutinen
OAJ palkitsi koulun vahvasta yhteisöllisyydestä, korkeasta hyvinvoinnista sekä tavasta tehdä monikulttuurisesta arjesta pedagoginen voimavara.
OAJ:n valtuusto: Lapset ja nuoret ansaitsevat parempaa kuin lomien siirto7.5.2026 14:08:52 EEST | Tiedote
Julkisuudessa on keskusteltu jälleen siitä, pitäisikö koulujen kesälomia siirtää. Oppimisen ja opettamisen edellytysten sijaan mahdollista siirtoa näyttää ohjaavan elinkeinoelämän tarpeet. Suunta on täysin väärä. Koulutusjärjestelmää tulee kehittää pedagogiikan ja oppimisen näkökulmasta.
Tänään lakkoillaan Tampereen ammattikorkeakoulussa –lakko jo toinen7.5.2026 05:30:00 EEST | Tiedote
Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) alkaa tänään 7.5. vuorokauden mittainen lakko. Lakkovartiointi ja lakkotapahtuma järjestetään aamupäivällä TAMK:n pääkampuksella.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme