OAJ:n tilaama tutkimuskooste: Koulutus- ja osaamistason nosto on ensisijaista talouskasvulle

Koulutus on kasvua -tutkimuskoosteesta käy ilmi, että osaamistaso on yksi talouskasvun keskeisimmistä edellytyksistä. Tästä syystä paikallaan junnaava koulutustaso ja laskevat oppimistulokset ovat korkeaan osaamiseen nojaavalle Suomelle akuutteja ongelmia.

– Väestökehitys tarkoittaa, että määrällisesti vähäisemmän työväestön on tuotettava enemmän, mikä edellyttää nykyistä korkeampaa osaamistasoa. Muissa OECD-maissa koulutustaso on noussut, mutta Suomessa laskenut, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.

Koulutuksen merkityksestä puhutaan paljon, mutta sen vaikutuksista talouskasvuun keskustellaan liian vähän. OAJ haluaa nostaa keskusteluun tutkimusnäyttöä siitä, mitä koulutus merkitsee taloudelle, kasvulle ja hyvinvoinnille.

– Taloustieteilijät ovat usein eri mieltä monista asioista, mutta jos jostain yhteisymmärrys löytyy, niin siitä, että talouskasvu edellyttää koulutukseen panostamista, sanoo Aalto-yliopiston taloustieteen professori ja tutkimuskoosteen työryhmän vetäjä Matti Sarvimäki.

– Viesti on selvä: koulutuspolitiikka on kasvupolitiikkaa, Murto sanoo.

Osaavan työvoiman puute jarruttaa talouskasvua

Tutkimuskoosteen mukaan jopa 60 prosenttia eroista maiden bruttokansantuotteessa selittyy osaamiseroilla. Samaan aikaan osaajapula hidastaa yritysten kasvua: vuonna 2025 noin 65 prosenttia suomalaisista kasvuhakuisista pk-yrityksistä piti osaavan työvoiman saatavuutta merkittävänä kasvun esteenä.

Koulutusjärjestelmämme rahoituksen ja resurssien näivettyminen jatkuvalla alibudjetoinnilla jarruttaa talouskasvua ja hyvinvoinnin edellytyksiä Suomessa.

– Koulutuksesta leikkaaminen vaikuttaa hetkelliseltä säästöltä, mutta tutkimus osoittaa, että koulutukseen ja osaamiseen investoiminen tuottaa kestävää kasvua ja hyvinvointia pitkälle eteenpäin, Murto sanoo.

Perhetausta vaikuttaa Suomessa edelleen voimakkaasti koulutusvalintoihin, mikä tarkoittaa, että osa yhteiskunnan potentiaalista jää hyödyntämättä. Tästä syystä koulutuksen laatuun ja saavutettavuuteen on panostettava jatkossa pitämällä pienenevien ikäluokkien vapauttamat resurssit koulutusjärjestelmässä.

– Suomen tulevaisuus ratkaistaan koulutuksella ja osaamisella. Tarvitsemme kasvutakuun, jolla varmistetaan pitkäjänteisesti koulutus- ja osaamistason nosto, riittävä rahoitus ja tarvittavat toimet, Murto sanoo.

Koulutus on kasvua

Tutkimuskooste koostuu neljästä luvusta, joissa pureudutaan koulutuksen taloudellisiin vaikutuksiin yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta.

Tutkimuskatsauksen ovat laatineet Aalto-yliopiston, Työn ja talouden tutkimus LABOREn sekä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAn tutkijat.

OAJ tilasi tutkimuskatsauksen, mutta ei ole vaikuttanut sen sisältöön.