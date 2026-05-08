Kuivuustilanne helpottaa – sää lämpenee uudelleen viikon puolivälissä
11.5.2026 13:48:05 EEST | Ilmatieteen laitos | Tiedote
Kuivuuteen on tulossa helpotusta alkuviikolla sateiden pyyhkiessä Suomen yli. Idästä virtaa keskiviikosta alkaen meille kosteaa ja lämmintä ilmamassaa.
Ilmatieteen laitoksen 11. toukokuuta tekemän ennusteen mukaan viikko alkaa epävakaisena, ja useita sadealueita liikkuu maamme yli tulevina päivinä.
Maanantaina sateet painottuvat itään ja pohjoiseen. Vuorokauden sademäärät ovat idästä Länsi-Lappiin ulottuvalla alueella muutamasta millimetristä kymmeneen milliin.
Tiistaina lounaasta lähestyvä matalapaine tuo aamusta alkaen sateita etenkin maan länsiosaan. Sadekertymä nousee tiistai-iltaan mennessä paikoin kymmeneen millimetriin varsinkin rannikon tuntumassa Pohjanmaan suunnalla. Varsinais-Suomesta sisämaahan päin koilliseen kohti Kainuuta ylletään paikoin viiden millin kertymiin. Sateet heikkenevät iltaa kohden.
Virtaus kääntyy keskiviikkona laajemmin itäiseksi, ja Suomeen virtaa kosteaa ja lämmintä ilmamassaa. Etelästä työntyy uusia sateita Etelä- ja Länsi-Suomen ylle, ja sateet voivat olla ajoittain hieman rankempiakin. Rintaman itäreunalla saattaa esiintyä ukkosia.
"Sateiden ennustettavuudessa on keskiviikkona jo haasteita, mutta lännessä ja etelässä kannattaa varautua siihen, että sateita tulee useiden tuntien ajan", sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petteri Pyykkö.
Torstaina laaja matalapaineen alue pyörii Etelä-Norjan yllä, ja etelätuuli voimistuu erityisesti Suomen länsiosassa. Ennusteeseen liittyy vielä huomattavaa epävarmuutta, mutta on mahdollista, että osassa Länsi-Suomea puuskat yltyvät yli 15 metriin sekunnissa.
Idässä lämpötila voi nousta 20 asteeseen
Ylimmät lämpötilat ovat alkuviikolla laajalti 12–16 astetta, yhtenäisten sateiden alla jäädään alle kymmenen asteen. Pohjoisessa ollaan 6:n ja 14 asteen välillä. Idässä voidaan tiistaina päästä 18 asteen tuntumaan, ja keskiviikkona idässä lähennellään jo 20 asteen lukemia.
"Tämänhetkisen ennusteen mukaan loppuviikosta on tulossa alkukesäisen lämmin, paikallisesti tulee kuurosateita erityisesti idässä", Pyykkö sanoo.
Sademäärät paikoin ennätyksellisen alhaisia
Sademäärät ovat jääneet monin paikoin poikkeuksellisen alhaisiksi vuoden alusta lukien: noin kolmellakymmenellä pitkäikäisellä havaintoasemalla vuoden alusta laskettu sademäärä on ollut tähän mennessä mittaushistorian alhaisin.
Huhtikuun alusta alkaen (1.4.–10.5.2026) sadetta on kertynyt pääosin 10–20 millimetriä, kun tyypillisesti vastaavaan aikaan sataa 40–50 milliä. Noin kahdellakymmenellä pitkäikäisellä havaintoasemalla Varsinais-Suomesta Pohjois-Karjalaan ulottuvalla alueella sekä Keski-Lapissa ei ole mitattu näin vähäsateista jaksoa aikaisemmin.
Kuivuuden takia maastopalovaroitus on voimassa vielä alkuviikolla maan etelä- ja länsiosassa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde).
Voit ottaa yhteyttä myös Ilmatieteen laitoksen viestintään: ilmatieteenlaitos.fi/medialle
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ilmatieteen laitos
Maailman meret olivat huhtikuussa poikkeuksellisen lämpimiä8.5.2026 05:00:00 EEST | Tiedote
EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan maailmanlaajuiset meriveden pintalämpötilat olivat huhtikuussa 2026 mittaushistorian toiseksi korkeimmat. El Niño -olojen kehittyminen näkyi erityisesti trooppisen Tyynenmeren nopeasti lämpenevissä merivesissä.
Äitienpäiväviikonloppu on poutainen – sateita lähinnä pohjoisessa7.5.2026 14:46:05 EEST | Tiedote
Korkeapaine pitää maan eteläosan loppuviikolla poutaisena ja suuren osan ajasta selkeänä, pohjoisessa on sateisempaa. Sää lämpenee viikonloppua kohden.
Känn till UV-indexet – undvik solbränd hud6.5.2026 13:00:00 EEST | Pressmeddelande
Känslig hud kan redan vid den här tiden på året bli bränd i middagssolen. Enligt en färsk undersökning tycker unga om solbad och solbränna, även om de också är oroliga för UV-strålningens hälsorisker och risken för hudcancer.
Tunne UV-indeksi – vältä ihon palaminen6.5.2026 13:00:00 EEST | Tiedote
Keskipäivän aurinko voi jo tähän aikaan vuodesta polttaa herkän ihon. Tuoreen tutkimuksen mukaan nuoret pitävät auringonotosta ja rusketuksesta, vaikka he ovat myös huolissaan UV-säteilyn terveyshaitoista ja ihosyöpäriskistä.
Know the UV index to avoid sunburn6.5.2026 13:00:00 EEST | Press release
At this time of the year, the midday sun can already cause burns in people with sensitive skin. According to a recent study, young people like sunbathing and tanning, even though they are also concerned about the health hazards of UV radiation and the risk of skin cancer.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme