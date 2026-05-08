Kuivuustilanne helpottaa – sää lämpenee uudelleen viikon puolivälissä

Ilmatieteen laitoksen 11. toukokuuta tekemän ennusteen mukaan viikko alkaa epävakaisena, ja useita sadealueita liikkuu maamme yli tulevina päivinä.

Maanantaina sateet painottuvat itään ja pohjoiseen. Vuorokauden sademäärät ovat idästä Länsi-Lappiin ulottuvalla alueella muutamasta millimetristä kymmeneen milliin.

Tiistaina lounaasta lähestyvä matalapaine tuo aamusta alkaen sateita etenkin maan länsiosaan. Sadekertymä nousee tiistai-iltaan mennessä paikoin kymmeneen millimetriin varsinkin rannikon tuntumassa Pohjanmaan suunnalla. Varsinais-Suomesta sisämaahan päin koilliseen kohti Kainuuta ylletään paikoin viiden millin kertymiin. Sateet heikkenevät iltaa kohden.

Virtaus kääntyy keskiviikkona laajemmin itäiseksi, ja Suomeen virtaa kosteaa ja lämmintä ilmamassaa. Etelästä työntyy uusia sateita Etelä- ja Länsi-Suomen ylle, ja sateet voivat olla ajoittain hieman rankempiakin. Rintaman itäreunalla saattaa esiintyä ukkosia.

"Sateiden ennustettavuudessa on keskiviikkona jo haasteita, mutta lännessä ja etelässä kannattaa varautua siihen, että sateita tulee useiden tuntien ajan", sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petteri Pyykkö.

Torstaina laaja matalapaineen alue pyörii Etelä-Norjan yllä, ja etelätuuli voimistuu erityisesti Suomen länsiosassa. Ennusteeseen liittyy vielä huomattavaa epävarmuutta, mutta on mahdollista, että osassa Länsi-Suomea puuskat yltyvät yli 15 metriin sekunnissa.

Idässä lämpötila voi nousta 20 asteeseen

Ylimmät lämpötilat ovat alkuviikolla laajalti 12–16 astetta, yhtenäisten sateiden alla jäädään alle kymmenen asteen. Pohjoisessa ollaan 6:n ja 14 asteen välillä. Idässä voidaan tiistaina päästä 18 asteen tuntumaan, ja keskiviikkona idässä lähennellään jo 20 asteen lukemia.

"Tämänhetkisen ennusteen mukaan loppuviikosta on tulossa alkukesäisen lämmin, paikallisesti tulee kuurosateita erityisesti idässä", Pyykkö sanoo.

Sademäärät paikoin ennätyksellisen alhaisia

Sademäärät ovat jääneet monin paikoin poikkeuksellisen alhaisiksi vuoden alusta lukien: noin kolmellakymmenellä pitkäikäisellä havaintoasemalla vuoden alusta laskettu sademäärä on ollut tähän mennessä mittaushistorian alhaisin.

Huhtikuun alusta alkaen (1.4.–10.5.2026) sadetta on kertynyt pääosin 10–20 millimetriä, kun tyypillisesti vastaavaan aikaan sataa 40–50 milliä. Noin kahdellakymmenellä pitkäikäisellä havaintoasemalla Varsinais-Suomesta Pohjois-Karjalaan ulottuvalla alueella sekä Keski-Lapissa ei ole mitattu näin vähäsateista jaksoa aikaisemmin.

Kuivuuden takia maastopalovaroitus on voimassa vielä alkuviikolla maan etelä- ja länsiosassa.