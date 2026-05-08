Presidentti Stubb Bukarestiin

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 32/2026 8.5.2026 Tasavallan presidentin virka-asunnon Mäntyniemen peruskorjaus on valmistunut. Peruskorjaus alkoi maaliskuussa 2024 ja valmistui toukokuun alussa 2026. Mäntyniemen virka-asunnon väistötilana toimi peruskorjauksen aikana valtion vierastalo Munkkiniemessä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb muuttavat Mäntyniemeen tulevalla viikolla. Mäntyniemi otettiin käyttöön marraskuussa 1993. Mäntyniemen virka-asunnon suunnittelivat arkkitehdit Raili ja Reima Pietilä. Mäntyniemen rakennukset ja lähiympäristö on suojeltu vuonna 2021 vahvistetulla asemakaavalla. Peruskorjauksessa saavutetut tavoitteet Mäntyniemi suunniteltiin kokonaistaideteokseksi, jossa rakennukset, piha-alue, sisustus, astiastot ja taideteokset muodostavat tarkkaan harkitun kokonaisuuden. Peruskorjaus tehtiin Mäntyniemen alkuperäistä suunnittelua kunnioittaen. Päärakennus oli kuntotutkimuksen mukaan yleisesti hyvässä kunnossa ja säilyn