Presidentti Stubb Bukarestiin
11.5.2026 14:04:46 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 34/2026
11.5.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Bukarest yhdeksän (B9) -ryhmän huippukokoukseen Bukarestissa, Romaniassa, 13. toukokuuta 2026.
Kokouksen teemana on transatlanttinen turvallisuus ja Naton tuleva Ankaran huippukokous.
Suomi osallistuu B9-ryhmän huippukokoukseen vierailijan roolissa. Kokoukseen on kutsuttu myös muiden Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen edustajat, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sekä Naton pääsihteeri Mark Rutte.
Bukarest yhdeksän -ryhmään kuuluvat Naton itäiset jäsenmaat Bulgaria, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Slovakia, Tšekki, Unkari ja Viro. Ryhmän perustivat Romanian presidentti Klaus Iohannis ja Puolan presidentti Andrzej Duda vuonna 2015.
