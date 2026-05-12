Agenttimummo koukuttaa alakoululaiset kirjan ääreen
12.5.2026 11:34:25 EEST | Into Kustannus | Tiedote
Seiskaluokkalaisen Alexin ja hänen Rauha-mummonsa vauhdikkaat seikkailut jatkuvat suositun sarjan neljännessä osassa Agenttimummo ja kultainen vaippa. Ilkka Olavin kirjoittama ja Ossi Pirkosen kuvittama tarina kiskoo ruudulla roikkuvan varhaisnuoren kirjan ääreen hurjilla juonenkäänteillään ja Fortnite-teemallaan.
Alex suunnittelee Fortnite-teemaista esitelmää, kun Hopeaketun tekoälyavustaja lähettää hänelle karmivan viestin. Miten teknologiakorsto on päässyt käsiksi Alexin päänsisäisiin muistoihin? Edes mummolasta ei löydy heti vastauksia, sillä koko talo vilkkuu oudosti ja pihaan ilmaantuu kutsumaton vieras epäilyttävä viesti mukanaan.
Pian Alexille ja Rauha-mummolle paljastuu, että Hopeakettu kerää harvinaisia mineraaleja saattaakseen uuden superkoneensa valmiiksi. Alexin on yhdessä agenttimummonsa kanssa estettävä kultaa janoavan pahiksen aikeet, sillä kyseessä ei ole aivan tavallinen kulta...
Kirja on nyt saatavissa kirjakaupoista ja lukuaikapalveluista.
Ilkka Olavi on kirjailija ja näyttelijä. Hän on julkaissut useita lasten- ja nuortenkirjoja, kirjoittanut moniin lehtiin sekä vastannut nuorten kysymyksiin Demi-lehden Kysy kundilta -palstalla.
Ossi Pirkonen on helsinkiläinen kuvittaja, jonka kuvitukset ovat täynnä hullunkurisia hahmoja ja iloisia värejä. Hän on ollut mukana mm. mainos-, peli- ja animaatiomaailmassa.
Agenttimummo-sarjassa ovat aiemmin ilmestyneet teokset Agenttimummo ja lentävät tekarit (2023), Agenttimummo ja salainen huussi (2024) ja Agenttimummo ja villi rollaattori (2025).
Maria RossiviestintäpäällikköPuh:0400 846 087maria.rossi@intokustannus.fi
Into on itsenäinen kustantamo, joka julkaisee uutta avaavaa ja näkökulmia avartavaa laadukasta kirjallisuutta yksin ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa.
