Agenttimummo koukuttaa alakoululaiset kirjan ääreen

Alex suunnittelee Fortnite-teemaista esitelmää, kun Hopeaketun tekoälyavustaja lähettää hänelle karmivan viestin. Miten teknologiakorsto on päässyt käsiksi Alexin päänsisäisiin muistoihin? Edes mummolasta ei löydy heti vastauksia, sillä koko talo vilkkuu oudosti ja pihaan ilmaantuu kutsumaton vieras epäilyttävä viesti mukanaan.

Pian Alexille ja Rauha-mummolle paljastuu, että Hopeakettu kerää harvinaisia mineraaleja saattaakseen uuden superkoneensa valmiiksi. Alexin on yhdessä agenttimummonsa kanssa estettävä kultaa janoavan pahiksen aikeet, sillä kyseessä ei ole aivan tavallinen kulta...

Kirja on nyt saatavissa kirjakaupoista ja lukuaikapalveluista.

Ilkka Olavi on kirjailija ja näyttelijä. Hän on julkaissut useita lasten- ja nuortenkirjoja, kirjoittanut moniin lehtiin sekä vastannut nuorten kysymyksiin Demi-lehden Kysy kundilta -palstalla.

Ossi Pirkonen on helsinkiläinen kuvittaja, jonka kuvitukset ovat täynnä hullunkurisia hahmoja ja iloisia värejä. Hän on ollut mukana mm. mainos-, peli- ja animaatiomaailmassa.

Agenttimummo-sarjassa ovat aiemmin ilmestyneet teokset Agenttimummo ja lentävät tekarit (2023), Agenttimummo ja salainen huussi (2024) ja Agenttimummo ja villi rollaattori (2025).