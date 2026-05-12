Agenttimummo koukuttaa alakoululaiset kirjan ääreen

12.5.2026 11:34:25 EEST | Into Kustannus | Tiedote

Seiskaluokkalaisen Alexin ja hänen Rauha-mummonsa vauhdikkaat seikkailut jatkuvat suositun sarjan neljännessä osassa Agenttimummo ja kultainen vaippa. Ilkka Olavin kirjoittama ja Ossi Pirkosen kuvittama tarina kiskoo ruudulla roikkuvan varhaisnuoren kirjan ääreen hurjilla juonenkäänteillään ja Fortnite-teemallaan.

Alex suunnittelee Fortnite-teemaista esitelmää, kun Hopeaketun tekoälyavustaja lähettää hänelle karmivan viestin. Miten teknologiakorsto on päässyt käsiksi Alexin päänsisäisiin muistoihin? Edes mummolasta ei löydy heti vastauksia, sillä koko talo vilkkuu oudosti ja pihaan ilmaantuu kutsumaton vieras epäilyttävä viesti mukanaan.

Pian Alexille ja Rauha-mummolle paljastuu, että Hopeakettu kerää harvinaisia mineraaleja saattaakseen uuden superkoneensa valmiiksi. Alexin on yhdessä agenttimummonsa kanssa estettävä kultaa janoavan pahiksen aikeet, sillä kyseessä ei ole aivan tavallinen kulta...

Kirja on nyt saatavissa kirjakaupoista ja lukuaikapalveluista.

Ilkka Olavi on kirjailija ja näyttelijä. Hän on julkaissut useita lasten- ja nuortenkirjoja, kirjoittanut moniin lehtiin sekä vastannut nuorten kysymyksiin Demi-lehden Kysy kundilta -palstalla.

Ossi Pirkonen on helsinkiläinen kuvittaja, jonka kuvitukset ovat täynnä hullunkurisia hahmoja ja iloisia värejä. Hän on ollut mukana mm. mainos-, peli- ja animaatiomaailmassa.

Agenttimummo-sarjassa ovat aiemmin ilmestyneet teokset Agenttimummo ja lentävät tekarit (2023), Agenttimummo ja salainen huussi (2024) ja Agenttimummo ja villi rollaattori (2025).

Tietoja julkaisijasta

Into on itsenäinen kustantamo, joka julkaisee uutta avaavaa ja näkökulmia avartavaa laadukasta kirjallisuutta yksin ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

Uutuuskirja pureutuu ilmastopolitiikan epäonnistumiseen ja ympäristöliikkeiden voimattomuuteen – miten tästä eteenpäin?

Amos Wallgrenin ja Jooseppi Räikkösen Palavan maailman politiikka on terävä analyysi ilmastopolitiikan epäonnistumisesta, ympäristöliikkeiden voimattomuudesta ja siitä, miten nyt olisi toimittava, jotta maapallo voidaan vielä pelastaa. Kirja tarkastelee maailmanpolitiikan tuoreimpia käänteitä ilmaston näkökulmasta ja tarttuu monipuolisesti eri ilmiöihin Kiinan noususta energiasiirtymään ja teknologiauskoon.

