Humallahden sillan ja ympäristön uusi suunnitelma on valmistunut – esteettömien reittien lisäksi uusia oleskelupaikkoja

Humallahden silta ja oleskelualueet on pyritty sovittamaan mahdollisimman hyvin alueen maisemaan ja luontoarvoihin. Rakentuessaan silta ei olisi ainoastaan pyöräliikenteen reitti, vaan se mahdollistaisi myös jalankulkijoiden pääsyn veden äärelle.

Uusi merellinen kohde rantareitille



Sillan eteläpäätyyn on suunniteltu esteetön laituri, paviljonki sekä pieni aukio. Lisäksi sillan keskellä on pieni näköalatasanne, johon voi pysähtyä katsomaan merelle avautuvaa maisemaa. Uusi silta toisi miellyttävän pyöräreitin lisäksi uudenlaisen vapaa-ajanviettopaikan rantareitille. Suunnitelma tukee vuonna 2018 hyväksyttyä asemakaavaa, jossa rannan käyttöä pyritään mahdollistamaan entistä useammalle kaupunkilaiselle.



Sillan lisäksi suunnitelmassa on esitetty, että Humallahden kallion päälle rakennettaisiin kevytrakenteisia esteettömiä kävelyreittejä ja näköalapaikka. Muita osin kallio säilyy luonnontilaisena. Kävelyreittien varrelle on kaavailtu opaskylttejä, joihin tulisi tietoa alueella aiemmin sijainneesta uimalasta sekä kallion päällä sijainneesta kahvila Mississippistä.



Suunnittelussa on kiinnitetty huomiota alueen luontoarvojen säilyttämiseen ja tutkittu erilaisia keinoja luonnontilan parantamiseen hankkeen yhteydessä. Jatkosuunnittelussa tutkitaan tarkemmin muun muassa hulevesien viivyttämistä ja pesäpaikkojen rakentamista eri eläinlajeille merellä ja maassa.

Kallion päälle on suunniteltu esteettömiä kävelyreittejä ja näköalapaikka. Tarkemmassa suunnittelussa on keskitytty erityisesti siihen, kuinka silta istuisi arkkitehtuurinsa puolesta Humallahden maisemaan. Studio Puisto

Hankesuunnitelmasta kerätään mielipiteitä



Suunnitelmasta voi jättää mielipiteen verkkokyselyssä 31. toukokuuta asti. Kyselyyn tulleet mielipiteet kootaan ja viedään kaupunkiympäristölautakunnalle tiedoksi.



Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee hankesuunnitelmaa elokuussa. Jos lautakunta hyväksyy hankesuunnitelman, laaditaan sen pohjalta tarkemmat puisto- ja siltasuunnitelmat. Elokuussa päätöksentekoon menevässä hankesuunnitelmassa ei siis ratkaista vielä yksityiskohtia, vaan tehdään päätös sillan ja sen ympäristön yleispiirteisestä toteutuksesta ja periaatteista. Sillan ja sen ympäristön kustannusarvio on noin 7 miljoonaa euroa.



Humallahden silta on osa Munkkiniemenbaanaa, joka parantaa pyöräliikenteen reittejä lännestä keskustaan suuntautuvilla matkoilla.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi vuonna 2024 Munkkiniemenbaanan suunnitelmat Hietaniemenkadulta Merikannontielle sekä Paciuksenkadulta pohjoiseen, mutta palautti Humallahden osuuden uudelleen valmisteltavaksi. Palautuksessa evästettiin selvittämään muun muassa sillan arkkitehtonista laatua, sen vaikutuksia maisemaan sekä uinti - ja vapaa-ajan mahdollisuuksien lisäämistä.



Helsingin pyöräbaanat ovat korkeimman laatutason pyöräreittejä, jotka mahdollistavat sujuvan ja tasaisen pyöräilyn keskustan, asuinalueiden ja keskeisten työpaikka-alueiden välillä. Tulevaisuudessa baanat muodostavat Helsingissä noin 140 kilometrin pituisen yhtenäisen, seudullisen verkoston.



Suunnitelman valmistelussa olivat mukana konsultteina Ramboll ja Studio Puisto.