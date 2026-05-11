Humallahden sillan ja ympäristön uusi suunnitelma on valmistunut – esteettömien reittien lisäksi uusia oleskelupaikkoja
11.5.2026 15:03:45 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Munkkiniemen ja Meilahden rannoille suunniteltavasta Humallahden sillasta on valmistunut uusi luonnos. Silta on osa Munkkiniemenbaanan kävely- ja pyöräreittiä, jonka muut osuudet kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi vuonna 2024.
Humallahden silta ja oleskelualueet on pyritty sovittamaan mahdollisimman hyvin alueen maisemaan ja luontoarvoihin. Rakentuessaan silta ei olisi ainoastaan pyöräliikenteen reitti, vaan se mahdollistaisi myös jalankulkijoiden pääsyn veden äärelle.
Uusi merellinen kohde rantareitille
Sillan eteläpäätyyn on suunniteltu esteetön laituri, paviljonki sekä pieni aukio. Lisäksi sillan keskellä on pieni näköalatasanne, johon voi pysähtyä katsomaan merelle avautuvaa maisemaa. Uusi silta toisi miellyttävän pyöräreitin lisäksi uudenlaisen vapaa-ajanviettopaikan rantareitille. Suunnitelma tukee vuonna 2018 hyväksyttyä asemakaavaa, jossa rannan käyttöä pyritään mahdollistamaan entistä useammalle kaupunkilaiselle.
Sillan lisäksi suunnitelmassa on esitetty, että Humallahden kallion päälle rakennettaisiin kevytrakenteisia esteettömiä kävelyreittejä ja näköalapaikka. Muita osin kallio säilyy luonnontilaisena. Kävelyreittien varrelle on kaavailtu opaskylttejä, joihin tulisi tietoa alueella aiemmin sijainneesta uimalasta sekä kallion päällä sijainneesta kahvila Mississippistä.
Suunnittelussa on kiinnitetty huomiota alueen luontoarvojen säilyttämiseen ja tutkittu erilaisia keinoja luonnontilan parantamiseen hankkeen yhteydessä. Jatkosuunnittelussa tutkitaan tarkemmin muun muassa hulevesien viivyttämistä ja pesäpaikkojen rakentamista eri eläinlajeille merellä ja maassa.
Hankesuunnitelmasta kerätään mielipiteitä
Suunnitelmasta voi jättää mielipiteen verkkokyselyssä 31. toukokuuta asti. Kyselyyn tulleet mielipiteet kootaan ja viedään kaupunkiympäristölautakunnalle tiedoksi.
Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee hankesuunnitelmaa elokuussa. Jos lautakunta hyväksyy hankesuunnitelman, laaditaan sen pohjalta tarkemmat puisto- ja siltasuunnitelmat. Elokuussa päätöksentekoon menevässä hankesuunnitelmassa ei siis ratkaista vielä yksityiskohtia, vaan tehdään päätös sillan ja sen ympäristön yleispiirteisestä toteutuksesta ja periaatteista. Sillan ja sen ympäristön kustannusarvio on noin 7 miljoonaa euroa.
Humallahden silta on osa Munkkiniemenbaanaa, joka parantaa pyöräliikenteen reittejä lännestä keskustaan suuntautuvilla matkoilla.
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi vuonna 2024 Munkkiniemenbaanan suunnitelmat Hietaniemenkadulta Merikannontielle sekä Paciuksenkadulta pohjoiseen, mutta palautti Humallahden osuuden uudelleen valmisteltavaksi. Palautuksessa evästettiin selvittämään muun muassa sillan arkkitehtonista laatua, sen vaikutuksia maisemaan sekä uinti - ja vapaa-ajan mahdollisuuksien lisäämistä.
Helsingin pyöräbaanat ovat korkeimman laatutason pyöräreittejä, jotka mahdollistavat sujuvan ja tasaisen pyöräilyn keskustan, asuinalueiden ja keskeisten työpaikka-alueiden välillä. Tulevaisuudessa baanat muodostavat Helsingissä noin 140 kilometrin pituisen yhtenäisen, seudullisen verkoston.
Suunnitelman valmistelussa olivat mukana konsultteina Ramboll ja Studio Puisto.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Teppo Pasanen
liikenneinsinööri
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 37123
teppo.pasanen@hel.fi
Kuvat
Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Byggarbetena i Helsingfors gatuområden går snabbare11.5.2026 08:43:49 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors stad har länge arbetat målmedvetet för att minska olägenheterna som byggarbetsplatser orsakar och förkorta byggtiderna. De senaste uppgifterna visar att byggtiderna har blivit kortare.
Työmaat ovat nopeutuneet Helsingissä11.5.2026 08:42:52 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunki on jo pitkään tehnyt määrätietoista työtä kaduilla ja muilla yleisillä alueilla sijaitsevien työmaiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi ja työmaiden keston nopeuttamiseksi. Uusimmat tiedot näyttävät, että työmaiden kesto on lyhentynyt.
Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 7.5.20267.5.2026 18:04:53 EEST | Tiedote
Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote 7.5.2026 » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Jaosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 21.5.2026
Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 5.5.20265.5.2026 18:38:39 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 5.5.2026. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Huvudstadsregionens gemensamma cykelvecka firar stadskulturen och nya leder4.5.2026 12:33:05 EEST | Pressmeddelande
Huvudstadsregionens cykelvecka firas mellan 8–17 maj. Målet med cykelveckan är att lyfta fram fördelarna med cykling och presentera huvudstadsregionens snabbt utvecklade nätverk av cykelleder. I Helsingfors inleder cykelveckan även sommarsäsongen på Slakthuset med en gemensam stadsfest. I Esbo firas öppnandet av en ny terrängcykelled i Oitans och stadscykling i Otnäs, medan man i Vanda bekantar sig med cykelrutter som passar för vårutflykter. Du kan hyra en stadscykel under hela cykelveckan till halva priset.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme