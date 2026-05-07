Pellervon taloustutkimus PTT

Kutsu: Mitä opimme ilmastotuuppaamisesta? Ilmastotuuppaus-hankkeen loppuseminaari 3.6.2026

11.5.2026 14:01:48 EEST | Pellervon taloustutkimus PTT | Kutsu

Jaa

Strategisen tutkimuksen Ilmastotuuppaus (CLIMATE NUDGE) -hankkeen loppuseminaari järjestetään Helsingissä 3.6.2026. Tilaisuudessa esitellään lähes kuusivuotisen tutkimus- ja kehittämistyön keskeiset tulokset siitä, miten käyttäytymistieteellisin ohjauskeinoin voidaan vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistaa metsien hiilinieluja.

Lisäksi paneelikeskustelussa pohditaan, millainen rooli tuuppauksilla voi olla osana yhteiskunnallista ohjausta ja ilmastopolitiikkaa.

Tilaisuus tarjoaa napakan katsauksen siihen, mitä olemme oppineet tuuppausten vaikuttavuudesta, hyväksyttävyydestä ja mahdollisuuksista ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä siihen, miten oppeja voidaan hyödyntää päätöksenteossa, palveluissa ja arjen valinnoissa.

Paikka ja aika

Keskiviikko 3.6.2026 klo 11.30–15.45
Kilta-sali, Lapinrinne 1, Helsinki

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu alla olevan linkin kautta 19.5. mennessä:
Ilmoittautuminen

Ohjelma

  • Klo 11.30–12.30 Lounas 
  • Klo 12.30–12.40 Alkusanat
    Jaana Halonen, hankkeen varajohtaja
  • Klo 12.40–14.00 Mitä opimme ilmastotuuppaamisesta?
    • Yhteiskehittäminen, Jarno Tuominen ja Polaris Koi (Turun yliopisto)
    • Metsätuuppaukset ja etiikka, Marjo Maidell (PTT) ja Helena Siipi (Turun yliopisto)
    • Liikenteen tuuppaukset ja etiikka, Paula Salo ja Helena Siipi (Turun yliopisto)
    • Kestävän liikkumisen terveysvaikutukset, Timo Lanki (Itä-Suomen yliopisto)
  • Klo 14–14.30 Kahvi 
  • Klo 14.30–15.30 Paneelikeskustelu: Tuuppaukset ohjauskeinona
    • Ari Welling, YLE Turku (juontaja)
    • Anna Sahari, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
    • Anna Salminen, Maa- ja metsätalousministeriö
    • Polaris Koi, Turun yliopisto
    • Olli-Pekka Ruuskanen, Pellervon taloustutkimus
  • Klo 15.30–15.45 Loppusanat: Tuuppauksia tulevaisuuteen
    Paula Salo, hankkeen johtaja

Avainsanat

ilmastotuuppaustutkimuskäyttäytymistiedepäästövähennysilmastopolitiikka

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pellervon taloustutkimus PTT

Seutukaupunkien roolia tulisi uudistaa ympäröivän maaseudun palveluiden ja elinvoiman vahvistamiseksi21.4.2026 11:08:20 EEST | Tiedote

Seutukaupungeilla voisi olla tärkeä rooli alueellisina palvelukeskuksina sekä elinvoiman rakentajina esimerkiksi asunto- ja elinkeinopolitiikassa, esittää Pellervon taloustutkimus PTT:n tuore puheenvuoro-julkaisu. Seutukaupungit toimivat keskeisinä solmukohtina kaupunkien ja maaseudun välillä, mutta niiden merkitys alueelliselle elinvoimalle on jäänyt osin tunnistamatta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye