Juoksutapahtumat näkyvät Helsingin katukuvassa keväällä ja alkukesällä
12.5.2026 10:37:33 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Helsinki City Run vaikuttaa liikenteessä perjantaina ja lauantaina 15.–16. toukokuuta erityisesti Töölössä ja Mannerheimintiellä.
Touko- ja kesäkuussa Helsingissä järjestetään myös useita muita juoksutapahtumia.
Helsinki City Run 15.–16. toukokuuta
Juoksutapahtuma vaikuttaa liikkumiseen Töölössä, Töölönlahdella, Baanalla, Ruoholahdessa, Lauttasaaren pohjoisosassa, Kaskisaaressa, Lehtisaaressa, Kuusisaaressa, Pikku Huopalahdessa ja Meilahdessa. Tapahtumakeskus on Olympiastadionilla ja juoksureitit alkavat Mäntymäentieltä.
Hetkellisesti suljettuina ovat Mannerheimintie etelään (Oopperalta Pohjoiselle rautatiekadulle) ja Helsinginkatu (Mannerheimintien ja Sturenkadun välillä). Mäntymäentie on suljettu 15.–16. toukokuuta.
Tapahtuma vaikuttaa jalankulun ja pyöräilyn Baanalla perjantaina 15. toukokuuta kello 20.00–20.45 ja lauantaina 16. toukokuuta kello 9.40–15.40. Liikenteenohjaajat opastavat kiertoreiteille.
Tarkemmat tiedot liikennejärjestelyistä: Helsinki City Run 15.-16.5.2026 ja HCR2026_HCM-HCR reitit
Yritysmaratonviesti ja Mielijuoksu 22.–23. toukokuuta
Juoksutapahtumat vaikuttavat jalankulun ja pyöräilyn reitteihin Meripuiston ja Kaivopuiston alueilla.
Lisätietoja tapahtuman verkkosivuilta: Yritysmaratonviesti ja Mielijuoksu
Naisten Kymppi 23. toukokuuta
Tapahtuman keskus on Kansalaistorilla, josta juoksureitit alkavat. Naisten Kympin startit ovat kello 13–13.40. Juoksijat saapuvat maaliin Kansalaistorille kello 13.40–16.
Naisten Kymppi aiheuttaa liikenteeseen hetkellisiä häiriöitä Töölön, Ruoholahden, Jätkäsaaren alueilla. Baana joudutaan hetkellisesti sulkemaan muulta liikenteeltä.
Lisätietoja tapahtuman verkkosivuilta
Björn Borg Helsinki Marathon 6. kesäkuuta
Tapahtuma aiheuttaa lyhyitä pysähdyksiä jalankulku- ja autoliikenteelle keskusta-alueella. Jalankululle ja pyöräilylle on kiertoreittejä, joille liikenteenohjaajat opastavat. Tapahtuman poikkeusjärjestelyt kestävät kello 8–12. Tapahtumakeskus sijaitsee Meripuistossa.
Yhteyshenkilöt
Yritysmaratonviesti, Mielijuoksu, Björn Borg Helsinki Half Marathon
Tapani Virtanen, tapani.virtanen@runhigh.fi, 050 574 0267
Helsinki City Run, Naisten Kymppi
Samuli Vasala, samuli.vasala@sul.fi, 044 358 6578
Matias Vile
johtava tarkastaja
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 33691
Tietoja julkaisijasta
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
