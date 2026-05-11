Juoksutapahtumat näkyvät Helsingin katukuvassa keväällä ja alkukesällä

12.5.2026 10:37:33 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Helsinki City Run vaikuttaa liikenteessä perjantaina ja lauantaina 15.–16. toukokuuta erityisesti Töölössä ja Mannerheimintiellä. 

Touko- ja kesäkuussa Helsingissä järjestetään myös useita muita juoksutapahtumia.  

Helsinki City Run 15.–16. toukokuuta 

Juoksutapahtuma vaikuttaa liikkumiseen Töölössä, Töölönlahdella, Baanalla, Ruoholahdessa, Lauttasaaren pohjoisosassa, Kaskisaaressa, Lehtisaaressa, Kuusisaaressa, Pikku Huopalahdessa ja Meilahdessa. Tapahtumakeskus on Olympiastadionilla ja juoksureitit alkavat Mäntymäentieltä.  

Hetkellisesti suljettuina ovat Mannerheimintie etelään (Oopperalta Pohjoiselle rautatiekadulle) ja Helsinginkatu (Mannerheimintien ja Sturenkadun välillä). Mäntymäentie on suljettu 15.–16. toukokuuta. 

Tapahtuma vaikuttaa jalankulun ja pyöräilyn Baanalla perjantaina 15. toukokuuta kello 20.00–20.45 ja lauantaina 16. toukokuuta kello 9.40–15.40. Liikenteenohjaajat opastavat kiertoreiteille.   

Tarkemmat tiedot liikennejärjestelyistä: Helsinki City Run 15.-16.5.2026 ja HCR2026_HCM-HCR reitit 

Yritysmaratonviesti ja Mielijuoksu 22.–23. toukokuuta 

Juoksutapahtumat vaikuttavat jalankulun ja pyöräilyn reitteihin Meripuiston ja Kaivopuiston alueilla. 

Lisätietoja tapahtuman verkkosivuilta: Yritysmaratonviesti ja Mielijuoksu 

Naisten Kymppi 23. toukokuuta 

Tapahtuman keskus on Kansalaistorilla, josta juoksureitit alkavat. Naisten Kympin startit ovat kello 13–13.40. Juoksijat saapuvat maaliin Kansalaistorille kello 13.40–16.  

Naisten Kymppi aiheuttaa liikenteeseen hetkellisiä häiriöitä Töölön, Ruoholahden, Jätkäsaaren alueilla. Baana joudutaan hetkellisesti sulkemaan muulta liikenteeltä. 

Lisätietoja tapahtuman verkkosivuilta

Björn Borg Helsinki Marathon 6. kesäkuuta 

Tapahtuma aiheuttaa lyhyitä pysähdyksiä jalankulku- ja autoliikenteelle keskusta-alueella. Jalankululle ja pyöräilylle on kiertoreittejä, joille liikenteenohjaajat opastavat. Tapahtuman poikkeusjärjestelyt kestävät kello 8–12. Tapahtumakeskus sijaitsee Meripuistossa. 

Yhteyshenkilöt

Yritysmaratonviesti, Mielijuoksu, Björn Borg Helsinki Half Marathon
Tapani Virtanen, tapani.virtanen@runhigh.fi, 050 574 0267

Helsinki City Run, Naisten Kymppi
Samuli Vasala, samuli.vasala@sul.fi, 044 358 6578

Matias Vile
johtava tarkastaja
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 33691

Tietoja julkaisijasta

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

