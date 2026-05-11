Jalankulku- ja pyöräilyväylän sekä alikulkusiltojen rakentaminen käynnistyy Kiuruvedellä
11.5.2026 14:12:04 EEST | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Kiuruveden keskustan läheisyydessä valtatiellä 27 Kotajoentien ja Rantakylän välillä käynnistyy toukokuussa jalankulku- ja pyöräilyväylän sekä kahden alikulkusillan rakentaminen. Hanke parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta ja täydentää alueen väyläverkkoa ympäristön kannalta kestävällä tavalla.
Kiuruvedelle rakennetaan noin 1,8 kilometriä uutta jalankulku- ja pyöräilyväylää sekä kaksi alikulkusiltaa. Rakennustyöt käynnistyivät toukokuun alkupuolella hyötypuiden poistolla. Varsinainen kevyen liikenteen väylän rakentaminen etenee yhtäjaksoisesti ja valmistuu pääosin marraskuun 2026 loppuun mennessä.
Hankkeen tavoitteena on parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta sekä sujuvoittaa liikkumista Kiuruveden keskustan läheisyydessä. Samalla alueen kevyen liikenteen verkosto täydentyy ympäristön kannalta kestävällä tavalla.
Painopenkereen osuus, jonka pituus on noin 220 metriä, viimeistellään kesäkuun 2027 loppuun mennessä, jolloin koko hankkeen arvioidaan valmistuvan. Hankkeen kokonaiskustannus on noin 1,8 miljoonaa euroa.
Varovaisuutta työmaa-alueella
Rakennustöiden aikana valtatiellä 27 aiheutuu liikenteelle haittaa alennettujen ajonopeuksien ja työmaaliikenteen vuoksi. Työaikaiset nopeusrajoitukset työmaan alueella ovat pääsääntöisesti 50 km/h, ja tarvittaessa käytössä on myös 30 km/h rajoitus.
Elinvoimakeskus toivoo kaikilta tiellä liikkujilta erityistä varovaisuutta työmaan läheisyydessä. Erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden pyydetään kiinnittämään huomiota muuttuviin liikennejärjestelyihin ja työmaaliikenteeseen. Myös autoilijoilta edellytetään tarkkaavaisuutta.
Hankkeen rakennuttajana toimii Keski-Suomen elinvoimakeskus ja urakoitsijana Kuljetuspolar Oy.
Keski-Suomen elinvoimakeskus vastaa maanteiden kunnossapidon ja rakentamisen hankinnoista Keski-Suomen elinvoimakeskuksen ja Itä-Suomen elinvoimakeskuksen alueilla (Keski-Suomi, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö
Reijo Hakanen
p. 050 350 9761
Keski-Suomen elinvoimakeskus
Työmaapäällikkö
Mikko Kasurinen
p. 050 4368453
Kuljetuspolar Oy
Tietoja julkaisijasta
Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Itä-Suomen elinvoimakeskus
Puuston karsinnat jatkuvat Itä-Suomen teiden varsilla 202611.5.2026 11:24:12 EEST | Tiedote
Itä-Suomen elinvoimakeskuksen alueella poistetaan tiealueelta puustoa kevään ja kesän aikana noin 170 km matkalta.
Talouden epävarmuus jatkuu, mutta vihreä siirtymä ja investoinnit luovat näkymiä Itä-Suomeen6.5.2026 10:07:13 EEST | Tiedote
Itä-Suomen elinvoimakeskus on koonnut kevään 2026 alueelliset kehitysnäkymät Etelä-Savosta, Pohjois-Karjalasta ja Pohjois-Savosta. Alueen talouskehitystä leimaavat yhä heikko suhdannetilanne, korkea työttömyys ja väestökehityksen haasteet, mutta samaan aikaan käynnissä ja suunnitteilla olevat investoinnit, vihreä siirtymä sekä puolustus- ja turvallisuussektorin kasvu luovat mahdollisuuksia pidemmän aikavälin kasvulle.
Jan Blomberg Itä-Suomen elinvoimakeskuksen elinkeinot ja osaaminen -osaston päälliköksi5.5.2026 13:25:39 EEST | Tiedote
Itä-Suomen elinvoimakeskuksen elinkeinot ja osaaminen -osaston osastopäällikkö on valittu. Elinkeinot ja osaaminen -osaston päällikkönä toimii 1.6.2026-31.5.2031 Jan Blomberg.
Kesän 2026 päällystystyöt alkavat Itä-Suomessa 11. toukokuuta4.5.2026 08:22:43 EEST | Tiedote
Kesän 2026 päällystystyöt käynnistyvät Itä-Suomessa maanantaina 11. toukokuuta. Töitä tehdään Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueilla koko kesän ajan, ja ne aiheuttavat tilapäistä haittaa liikenteeseen. Tienkäyttäjiä kehotetaan varaamaan matkoihin riittävästi aikaa ja noudattamaan työmailla erityistä varovaisuutta.
Itä-Suomen elinvoimakeskus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut28.4.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Itä-Suomen elinvoimakeskus on tänään 28.4.2026 antanut neuvotteluesityksen henkilöstöjärjestöille yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamisesta taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Itä-Suomen elinvoimakeskuksen toiminnan sopeuttamistarve voi edellyttää toimintamenoilla palkatun henkilöstömäärän vähentämistä enintään 17 henkilötyövuodella. Elinvoimakeskuksessa työskentelee 250 henkilöä, joista noin 150 henkilöä on neuvottelujen kohteena.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme