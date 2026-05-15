Buena Vista Social Club -legenda Eliades Ochoa tähdittää Savoy-teatterin syksyä
15.5.2026 11:00:00 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Savoy-teatterin syksyn ohjelmistossa painottuvat kansainväliset huippuartistit ja näyttämölliset kokonaisuudet. Kauden ohjelma tuo Helsinkiin muun muassa Buena Vista Social Club ‑legenda Eliades Ochoan, ensimmäistä kertaa Suomeen saapuvan Ana Carla Mazan sekä useita Euroopassa menestyneitä musiikki- ja teatteriproduktioita.
Lokakuussa Savoy-teatterissa vietetään Fiesta de Cuba ‑viikonloppua, kun kaksi eri sukupolvea edustavaa kuubalaista muusikkoa esiintyy peräkkäisinä iltoina. Perjantaina 23.10. Savoyssa esiintyy kansainvälisessä nousukiidossa oleva sellisti-laulaja ja säveltäjä Ana Carla Maza, joka saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen. Havannassa syntyneen Mazan musiikissa yhdistyvät afrokuubalaiset rytmit, jazz, klassinen musiikki ja latinalainen pop. Lauantaina 24.10. lavalle nousee Grammy-palkittu Eliades Ochoa, yksi perinteisen kuubalaisen son-musiikin tunnetuimmista edustajista ja keskeinen hahmo Buena Vista Social Club ‑ilmiössä.
Syyskauden kansainvälisiin näyttämöteoksiin kuuluu pikkujoulukaudella nähtävä The Glanz of Berlin – Roaring 20’s Show, joka vie yleisön 1920-luvun Berliinin yöelämään. Esitys yhdistää musiikin, tanssin, akrobatian ja visuaalisesti näyttävät elementit kokonaisuudeksi. Teos on saanut Saksassa laajaa huomiota ja nähdään nyt ensimmäistä kertaa Suomessa.
Syyskausi käynnistyy 3.9. näyttämöllisellä konsertilla The Future Was Today – Elokuvallinen tangoelämys. Teoksen on toteuttanut kansainvälinen SONICO-yhtye, joka palaa Helsinkiin argentiinalaisen Eduardo Roviran tuotantoa ja tangon historiaa käsittelevällä esityksellään. Rovira oli 1950–60-luvuilla yksi tangon uudistajista Astor Piazzollan rinnalla. Teoksessa yhdistyvät elävä musiikki, elokuva ja teatteri.
Marraskuussa 6.11. Savoyssa kuullaan Giitu – Kiitos ‑teoksen kantaesitys. Frode Fjellheimin tätä konserttia varten säveltämä teos yhdistää saamelaisartisti Ulla Pirttijärven joikuperinteen helsinkiläisen Ilma Vocal Ensemblen ilmaisuun. Konsertissa esiintyy myös Pirttijärven norjalainen Aššu-yhtye. Ilta toimii samalla avajaiskokonaisuutena samana päivänä Helsingin kaupunginmuseossa avautuvalle Yhteinen kylä ‑näyttelylle, joka tarkastelee saamelaisuutta urbaanissa kontekstissa sekä saamelaisyhteisön historiaa ja nykyhetkeä.
Kotimaisen jazzin merkkitapahtumana Savoy-teatterissa järjestetään 29.10. juhlakonsertti, jossa 80 vuotta täyttävät jazzin uranuurtajat Eero Koivistoinen ja Reiska Laine juhlistavat pitkää uraansa. Konsertissa kuullaan Koivistoisen sävellysten lisäksi Miles Davisin ja John Coltranen musiikkia. Lavalle nousevat Koivistoisen ja Laineen lisäksi Jari Perkiömäki, Mikko Karjalainen, Olli Ahvenlahti ja Filemon von Numers sekä Sibelius-Akatemian Big Band kapellimestarinaan Bianca Rantala.
Savoy-teatterin syyskauden kärkituotantoja:
3.9. klo 19:30 Savoy WORLD: The Future Was Today
– Elokuvallinen tangoelämys (Argentiina, Belgia, Chile, Ranska, USA)
23.10. klo 19 Fiesta de Cuba: Ana Carla Maza (Kuuba)
24.10. klo 19 Fiesta de Cuba: Eliades Ochoa (Kuuba)
29.10. klo 19 Eero Koivistoisen ja Reiska Laineen 80 v. juhlakonsertti
6.11. klo 19 Giitu – Kiitos. Yhteinen kylä -näyttelyn avajaiskonsertti
27.-28.11. klo 19 The Glanz of Berlin – Roaring 20’s show (Saksa)
Liput kaikkiin konsertteihin myynnissä Lippu.fi
Savoy-teatterin päivittyvä ohjelma: savoyteatteri.fi
Savoy-teatteri
750-paikkainen Savoy-teatteri on kansainvälinen konserttisali keskellä Helsinkiä. Sen ohjelmistossa painottuvat maailmanmusiikki, jazz, musiikkiteatteri ja elokuva. Savoy-teatterissa vierailee vuosittain noin 200 artistia tai esiintyjäryhmää. Savoy-teatteri on osa Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa.
Savoy-teatteri, Kasarmikatu 46-48, 00130 Helsinki
