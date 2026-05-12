Huutoniementien kävely- ja pyörätietä peruskorjataan 18.5. alkaen
12.5.2026 11:02:10 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Rakennustyöt toteutetaan Huutoniementien pohjoispuolella, Keskuskadun ja Kuninkaantien välillä. Työn ajan kävelijät ja pyöräilijät kiertävät eteläpuolen pyörätien kautta. Liikkujia kehotetaan noudattamaan varovaisuutta työmaan läheisyydessä.
Tonteille mahdollistetaan kulku työmaan ajan. Rakennustyöt valmistuvat heinäkuun loppuun mennessä.
Reittiä parannetaan muun muassa uudelleen asfaltoimalla ja rakennekerrosten uusinnalla. Viime kesänä kävely- ja pyörätietä peruskorjattiin Kuninkaantien ja Lehtikuusentien välillä, ja nyt tien korjausta jatketaan uudella alueella.
Peruskorjauksen myötä kävely- ja pyörätien kapeita kohtia levennetään ja risteyksiä muutetaan turvallisemmiksi.
Yhteyshenkilöt
Samuli HuuskoProjekti-insinööriKuntatekniikkaPuh:+358403545778samuli.huusko@vaasa.fi
Konstnärernas unika konsert på Kuntsi museum för modern konst 19.512.5.2026 13:09:36 EEST | Pressmeddelande
Tisdag 19.5.2026 kl. 19 ordnas en konsert på Kuntsi museum för modern konst. På konserten uppträder Marcus Lerviks och Florian Tuercke som är konstnärer i utställningen Apocalypse No/w. Konserten är ett kompletterande program för utställningen, som öppnas på museet 16.5, och är tätt anknuten till utställningens teman.
Taiteilijoiden ainutlaatuinen konsertti Kuntsin modernin taiteen museossa 19.5.12.5.2026 13:09:19 EEST | Tiedote
Kuntsin modernin taiteen museossa järjestetään tiistaina 19.5.2026 klo 19 kahden taiteilijan yhteiskonsertti, jossa esiintyvät Apocalypse No/w -näyttelyn taitelijat Marcus Lerviks ja Florian Tuercke. Konsertti on osa museon 16.5. avautuvan näyttelyn oheisohjelmaa ja nivoutuu tiiviisti näyttelyn teemoihin.
Grundlig förbättring av Roparnäsvägens gång- och cykelväg inleds 18 maj12.5.2026 11:02:17 EEST | Pressmeddelande
Byggarbeten utförs på norra sidan av Roparnäsvägen, mellan Centralgatan och Kungsvägen. Under byggarbetet ska fotgängare och cyklister använda cykelvägen på södra sidan. Försiktighet ska iakttas nära byggarbetsplatsen.
Körsång ljuder i Vasa under Vasa Körfestival 14–16.5.202611.5.2026 12:31:15 EEST | Tiedote
Vasa fylls av körmusik när den 32:a upplagan av Vasa Körfestival går av stapeln 14–16.5.2026. Programmet under den tre dagar långa festivalen bjuder på tiotals konserter och evenemang runt om i staden: i kyrkor, konsertsalar och restauranger.
Vaasan Kuorofestivaali tuo kuoromusiikin Vaasaan 14.–16.5.202611.5.2026 12:30:50 EEST | Tiedote
Vaasa täyttyy kuoromusiikista, kun jo 32. kerran järjestettävää Vaasan Kuorofestivaalia vietetään 14.–16.5.2026. Kolmepäiväisen festivaalin ohjelma tarjoaa kymmeniä konsertteja ja tapahtumia eri puolilla kaupunkia: kirkoissa, konserttisaleissa ja ravintoloissa.
