Järjestöleikkaukset osuvat suoraan ihmisiin: setlementtiliike tavoittaa 300 000 suomalaista

Hallituksen kehysriihessä päätetyt lisäleikkaukset olivat sote-järjestöille vakava pettymys. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset ovat putoamassa tällä hallituskaudella yli 380 miljoonasta eurosta noin 190 miljoonaan euroon. Lisäksi STEA-avustuksiin kohdistuu vielä 50 miljoonan euron lisäleikkaus.

Kyse ei ole hallinnosta, vaan ihmisistä. Tuki vähenee siellä, missä sitä eniten tarvitaan.

Setlementtiliikkeen toiminta tavoittaa 34 000 senioria sekä 85 000 lasta ja nuorta. Kolmessa kansanopistossa ja 13 kansalaisopistossa opiskelee yhteensä 49 000 opiskelijaa. Mukana on myös paljon ihmisiä, jotka jäävät helposti palvelujen ulkopuolelle. Monille toiminta tarjoaa matalan kynnyksen tukea, vertaistukea ja turvallisia kohtaamispaikkoja.

Ennaltaehkäisevä työ on vaarassa

Setlementtiliikkeen toiminta on ennen kaikkea ennaltaehkäisevää: se ehkäisee yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja mielenterveyden ongelmia.

Vuonna 2025 setlementtiliikkeen toiminnan kokonaisliikevaihto oli lähes 80 miljoonaa euroa, ja sen vaikuttavuus näkyy sekä ihmisten hyvinvoinnissa että julkisten palvelujen kuormituksen vähenemisenä.

Kun ennaltaehkäisevää työtä leikataan, ongelmat eivät katoa, vaan ne siirtyvät raskaampiin ja kalliimpiin palveluihin.

Järjestöt täydentävät julkisia palveluja

Järjestöt eivät ole olemassa hallintoa varten, vaan ihmisiä varten. Ne tarjoavat apua ja tukea sekä tuottavat päätöksenteon kannalta välttämätöntä tietoa. Ne tuovat esiin ihmisten kokemukset ja yhdistävät ne vahvaan asiantuntijuuteen ja tutkimustietoon.

Valtio on tukenut järjestöjä juuri tästä syystä: jotta kansalaisten ääni kuuluisi ja demokratia vahvistuisi.

Sote-järjestöt tuottavat tukea, jota julkiset palvelut eivät aina tarjoa, erityisesti kaikkein haavoittuvimmille ryhmille. Leikkausten vaikutukset näkyvät väistämättä suoraan ihmisille tarjottavan tuen vähenemisenä.

– Kun järjestöiltä leikataan, leikataan suoraan ihmisiltä. Käytännössä se tarkoittaa vähemmän tukea ja apua arkeen, enemmän yksin jääviä ihmisiä. Leikkaukset näkyvät nopeasti ihmisten elämässä, arjen turvaverkot heikkenevät ja ongelmat kasautuvat. Lopulta vaikutukset ulottuvat koko yhteiskuntaan, muistuttaa Suomen Setlementtiliiton toimitusjohtaja Juha-Erkki Mäntyniemi.

Vetoomus päättäjille

Suomen Setlementtiliiton kevätkokous 11.5.2026 otti kantaa kehysriihen leikkauksiin ja vaati järjestöjen rahoituksen turvaamista.

Kevätkokous muistuttaa, että järjestöt ovat keskeinen osa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Jo nyt toimintaa on jouduttu karsimaan ja palveluita sulkemaan. Kevätkokous vetoaa päättäjiin: järjestöjen rahoitus on turvattava pitkäjänteisesti ja ennakoitavasti.

Panostus järjestöihin on panostus ihmisiin ja koko yhteiskunnan kestävyyteen. Nyt tarvitaan päätöksiä, jotka varmistavat, että tuki ei jää saamatta niiltä, jotka sitä eniten tarvitsevat.