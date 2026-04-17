Loihde julkaisi vapaaehtoisen kestävyysraportin: Turvallisuus ja vastuullisuus kulkevat käsi kädessä

Muun muassa tämä selviää Loihteen tuoreesta kestävyysraportista. Raportti on laadittu vapaaehtoisen kestävyysraportoinnin VSME-standardin mukaisesti, lisäksi sitä on rikastettu CSRD-direktiivin mukaisen kaksoisolennaisuusarvioinnin tuloksilla.

Kaksoisolennaisuusarvioinnissa Loihde on tunnistanut ja kuvannut toimintansa kannalta olennaiset ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet.

Ihmiset ja turvallisuus keskiössä

Loihteen olennaisimmiksi kestävyysaiheiksi erottuivat selvästi oma henkilöstö sekä kuluttajien ja loppukäyttäjien turvallisuus ja yksityisyys. Tulos oli odotettu, perustuuhan Loihteen liiketoiminta ihmisten osaamiselle, ja siitä valtaosan muodostavat digitaalisen ja fyysisen turvallisuuden palvelut. Tietoturva ja tietosuoja korostuvat myös Loihteen tuottamissa datanhallinnan palveluissa sekä tekoälyratkaisuissa.

- Vastuullinen ja turvallinen tekoälyn käyttö on aina vain tärkeämpää, kun tekoäly kehittyy huimaa vauhtia ja levittäytyy yhä laajemmalle, Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen painottaa.

Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen ovat Loihteelle kriittinen voimavara, ja niiden jatkuva kehittäminen on keskeinen osa yhtiön strategiaa.

- Rakennamme Loihteen yrityskulttuuria neljälle kulmakivelle, jotka ovat luottamus, asiakaskeskeisyys, rohkeus ja innovatiivisuus. Mittaamme työtyytyväisyyttä pulssikyselyillä kahden viikon välein, mikä osaltaan lisää avointa vuorovaikutusta yhtiön sisällä, Konttinen sanoo.

Konkreettinen ilmastotavoite

Vaikka Loihteen kasvihuonepäästöt ovat maltilliset, se osallistuu ilmastonmuutoksen hillintään ja on asettanut mitattavan ilmastotavoitteen: yhtiön tavoitteena on pienentää oman toimintansa (Scope 1 ja 2) päästöintensiteettiä suhteessa liikevaihtoon 40 % vuosien 2025–2030 aikana. Viime vuonna astuttiin jo selkeä askel tavoitetta kohti. Päästötavoite on suhteutettu liikevaihtoon, koska Loihteen odotetaan tänä vuonna kasvavan merkittävästi BLC Turva -yritysoston myötä.

Loihteen oman toiminnan kasvihuonepäästöt muodostuvat pääosin huoltoautojen polttoaineista sekä toimipisteiden sähkönkulutuksesta. Yhtiön kaikista kasvihuonepäästöistä 90 % on peräisin arvoketjusta.

Loihteen kestävyysraportti on luettavissa yhtiön verkkosivuilla.