Loihde julkaisi vapaaehtoisen kestävyysraportin: Turvallisuus ja vastuullisuus kulkevat käsi kädessä
11.5.2026 15:00:54 EEST | Loihde Oyj | Tiedote
Ihmisten, tiedon ja yhteiskunnalle kriittisen infrastruktuurin turvallisuus on Loihteen liiketoiminnan ydintä. Fyysisen ja digitaalisen turvallisuuden rakentamisesta yhteiskuntaan syntyy myös Loihteen laajimmalle levittäytyvät vastuullisuusvaikutukset.
Muun muassa tämä selviää Loihteen tuoreesta kestävyysraportista. Raportti on laadittu vapaaehtoisen kestävyysraportoinnin VSME-standardin mukaisesti, lisäksi sitä on rikastettu CSRD-direktiivin mukaisen kaksoisolennaisuusarvioinnin tuloksilla.
Kaksoisolennaisuusarvioinnissa Loihde on tunnistanut ja kuvannut toimintansa kannalta olennaiset ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet.
Ihmiset ja turvallisuus keskiössä
Loihteen olennaisimmiksi kestävyysaiheiksi erottuivat selvästi oma henkilöstö sekä kuluttajien ja loppukäyttäjien turvallisuus ja yksityisyys. Tulos oli odotettu, perustuuhan Loihteen liiketoiminta ihmisten osaamiselle, ja siitä valtaosan muodostavat digitaalisen ja fyysisen turvallisuuden palvelut. Tietoturva ja tietosuoja korostuvat myös Loihteen tuottamissa datanhallinnan palveluissa sekä tekoälyratkaisuissa.
- Vastuullinen ja turvallinen tekoälyn käyttö on aina vain tärkeämpää, kun tekoäly kehittyy huimaa vauhtia ja levittäytyy yhä laajemmalle, Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen painottaa.
Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen ovat Loihteelle kriittinen voimavara, ja niiden jatkuva kehittäminen on keskeinen osa yhtiön strategiaa.
- Rakennamme Loihteen yrityskulttuuria neljälle kulmakivelle, jotka ovat luottamus, asiakaskeskeisyys, rohkeus ja innovatiivisuus. Mittaamme työtyytyväisyyttä pulssikyselyillä kahden viikon välein, mikä osaltaan lisää avointa vuorovaikutusta yhtiön sisällä, Konttinen sanoo.
Konkreettinen ilmastotavoite
Vaikka Loihteen kasvihuonepäästöt ovat maltilliset, se osallistuu ilmastonmuutoksen hillintään ja on asettanut mitattavan ilmastotavoitteen: yhtiön tavoitteena on pienentää oman toimintansa (Scope 1 ja 2) päästöintensiteettiä suhteessa liikevaihtoon 40 % vuosien 2025–2030 aikana. Viime vuonna astuttiin jo selkeä askel tavoitetta kohti. Päästötavoite on suhteutettu liikevaihtoon, koska Loihteen odotetaan tänä vuonna kasvavan merkittävästi BLC Turva -yritysoston myötä.
Loihteen oman toiminnan kasvihuonepäästöt muodostuvat pääosin huoltoautojen polttoaineista sekä toimipisteiden sähkönkulutuksesta. Yhtiön kaikista kasvihuonepäästöistä 90 % on peräisin arvoketjusta.
Loihteen kestävyysraportti on luettavissa yhtiön verkkosivuilla.
Yhteyshenkilöt
Viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com
Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta. Näiden osaamistemme yhdistäminen tekee Loihteesta ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kumppanin. Asiantuntijoita meillä on noin 780, ja Loihteen liikevaihto vuonna 2025 oli 144 miljoonaa euroa. loihde.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Loihde Oyj
Loihde julkistaa tammi-maaliskuun 2026 liiketoimintakatsauksen 24.4.202617.4.2026 15:57:37 EEST | Tiedote
Loihde Oyj julkistaa tammi-maaliskuun liiketoimintakatsauksen perjantaina 24.4.2026 noin klo 8.00. Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen esittelee tuloksen webcast-tiedotustilaisuudessa samana päivänä klo 11.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://loihde.events.inderes.com/q1-2026 Esitysmateriaali ja tallenne webcastista tulevat myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://www.loihde.com/sijoittajille/raportit-ja-esitykset.
Loihde ja Läpimurtosäätiö monivuotiseen kumppanuuteen – tavoitteena ehkäistä nuorten syrjäytymistä liikunnan avulla14.4.2026 11:55:51 EEST | Tiedote
Läpimurtosäätiö ja turvallisuuden ja IT-konsultoinnin asiantuntijayritys Loihde aloittavat strategisen yhteistyön, jossa Loihde asettuu säätiön Uusi suunta -ohjelman kummiksi.
Loihteen BLC Turva -yritysoston KKV-käsittely jatkuu edelleen10.4.2026 12:00:20 EEST | Tiedote
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on hakenut markkinaoikeudelta käsittelymääräajan pidentämistä koskien Loihteen BLC Turva -yritysostoa. Alkuperäinen jatkokäsittelyaika päättyy 22.4.2026 ja KKV on hakenut sen pidentämistä 27.5.2026 asti. Markkinaoikeus on hyväksynyt KKV:n hakemuksen tänään 10.4.2026.
Lauri Harju nimitetty Loihteen AI-tarjooman johtajaksi27.2.2026 09:58:17 EET | Tiedote
Lauri Harju on nimitetty Loihteen AI-tarjoomasta vastaavaksi johtajaksi 1.3.2026 alkaen.
Loihde julkistaa 2025 tilinpäätöstiedotteen 13.2.20256.2.2026 10:17:49 EET | Tiedote
Loihde Oyj julkistaa vuoden 2025 tilinpäätöstiedotteen perjantaina 13.2.2025 noin klo 8.00. Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen esittelee tuloksen webcast-tiedotustilaisuudessa samana päivänä klo 11.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://loihde.events.inderes.com/q4-2025 Esitysmateriaali ja tallenne webcastista tulevat myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://www.loihde.com/sijoittajille/raportit-ja-esitykset.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme