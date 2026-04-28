Ruoan verkkokauppa kasvaa Arinassa – robottikuljetukset, tunnin toimitukset ja keskitetty keräily helpottavat arkea

Arina kehittää verkkokauppapalvelujaan palvelemaan entistä kattavammin asiakkaiden arjen ostotarpeita. Käyttötavaroiden Prisma.fi:n ja Sokos.fi:n verkkokauppojen myymälänouto laajenee vuoden 2026 aikana vauhdilla: uusia noutopaikkoja avataan joka kuukausi, ja syksyyn mennessä käyttötavaraostoksia voi noutaa kaikista Arinan Prisma-, S-Market ja Sale-toimipaikoista. Laajentuminen S-market- ja Sale-myymälöihin tuo laajemmat tuotevalikoimat myös pienemmille paikkakunnille ja helpottaa ruoka- ja käyttötavaraostosten sujuvaa yhdistämistä. Arkea helpottavat ruoan verkkokauppaostokset hoituvat sujuvasti s-kaupat.fi -palvelussa.

– Kehitämme verkkokauppapalveluitamme pitkäjänteisesti ja asiakkaiden arkea kuunnellen. Olipa kyse ruoan verkkokaupasta tai Prisma.fi:n ja Sokos.fi:n laajoista käyttötavaravalikoimista, verkkokauppa on meille keskeinen osa palvelukokonaisuutta, jolla helpotamme arkea nyt ja tulevaisuudessa. Yhdistämällä automaation, uudet toimitusratkaisut ja osaavan henkilöstön voimme tarjota asiakkaillemme entistä sujuvampia ja luotettavampia tapoja hoitaa ostokset ajasta ja paikasta riippumatta, sanoo Osuuskauppa Arinan marketkaupan toimialajohtaja Mikko Polso.

Robottikuljetukset laajenevat uusiin myymälöihin – Arina tuo rinnalle uuden tunnin toimitus -palvelun

Maaliskuussa käynnistyneet robottikuljetukset S-market Jäälissä, Limingassa ja Pattijoella ovat saaneet erittäin myönteisen vastaanoton niin asiakkailta kuin henkilökunnalta. Positiivinen palaute on rohkaissut laajentamaan palvelua nopeasti uusiin myymälöihin.

Toukokuussa robottikuljetukset käynnistyvät:

S-market Muhos

S-market Kaakkuri, Oulu

S-market Kiiminki

S-market Saarenkylä, Rovaniemi

S-market Hiukkavaara, Oulu

Kesäkuussa robottikuljetukset käynnistyvät:

S-market Kastelli, Oulu

Sale Hintta, Oulu

Sale Myllyoja, Oulu

Sale Höyhtyä, Oulu

Sale Maikkula, Oulu



Oulussa osa suloisista Starship Technologiesin toimittamista roboteista saa uuden ilmeen kesällä, kun ne teipataan Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden hengessä taiteilija Susanna Sivosen Mielestäni‑kuosilla. Robottikuljetusten lisäksi Arina tarjoaa tunnin toimitus -palvelua useissa Sale-myymälöissä. Palvelu on käytössä Oulussa Etelätullin, Mäntylän, Toppilan, Kuivasjärven ja Myllyojan Sale-myymälöissä sekä Rovaniemellä Korkalovaaran ja Rantavitikan Saleissa.

– Robottikuljetukset tarjoavat helpon ja modernin tavan vastaanottaa ruokaostokset kotiovelle, ja ne täydentävät muuta kotiinkuljetuspalvelua erityisesti lähialueilla. Tunnin toimitus -palvelu taas vastaa arjen yllättäviin tarpeisiin ja tuo verkkokaupan entistä lähemmäs kiireistä kaupunkielämää, kertoo Osuuskauppa Arinan verkkokaupan kehityspäällikkö Arttu Viholainen.

Myös ruoan verkkokaupan noutopaikkojen määrä kasvoi entisestään, kun S-market Ii avasi ruoan verkkokaupan palvelut huhtikuussa.

Keräilykeskus varmistaa sujuvat ja luotettavat kotiinkuljetukset

Ruoan verkkokaupan keräilykeskuksen toiminta on vakiintunut nopeasti intensiivisten aloituskuukausien jälkeen. Kevään aikana tilausmäärät ovat kasvaneet, ja kaikki Oulun ja Kempeleen alueen ruoan verkkokaupan kotiinkuljetukset on keskitetty keräilykeskukseen. Asiakaspalautetta seurataan tiiviisti, ja toimintaa kehitetään jatkuvasti palautteen pohjalta. Keskitetty toimintamalli tukee tasaisempaa palvelutasoa myös kysynnän kasvaessa.

– Ensimmäiset kuukaudet olivat uuden opettelua, mutta henkilöstö on oppinut hienosti työskentelemään automaation rinnalla. Toiminta on saatu vakaalle pohjalle ja asiakaskokemus on hyvällä tasolla. Tämä on mahdollistanut sen, että olemme voineet kasvattaa tilaus- ja toimituskapasiteettiamme hallitusti, kertoo ruoan verkkokaupan keräilykeskuksen päällikkö Taneli Kastikainen.