Keskuskauppakamari: Koulutusjärjestelmä uudistettava tekoälyaikaan – rahoitus sidottava oppimisen laatuun ja työllistymiseen
11.5.2026 15:24:33 EEST | Keskuskauppakamari | Tiedote
Keskuskauppakamarin mukaan koulutusjärjestelmää on uudistuttava vastaamaan työelämää, jossa tekoäly on pysyvä osa arkea ja jossa inhimillinen arvonluonti korostuu. Koulutuksen tulee vahvistaa erityisesti ajattelua, soveltamiskykyä ja teknologian kriittistä hyödyntämistä. Keskuskauppakamari esittää, että korkeakoulujen rahoituksen tulee palkita nykyistä vahvemmin laadukkaasta oppimista ja työllistymistä.
“Tekoäly ei korvaa oppimista, vaan se on osa nykyaikaista oppimista. Siksi sen hyödyntämistä on opetettava ja ohjattava niin, että se vahvistaa ajattelua eikä korvaa sitä. Keskeinen kysymys on, miten koulutus vahvistaa ajattelukykyä maailmassa, jossa tekoäly hoitaa yhä suuremman osan suorittavasta asiantuntijatyöstä”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen.
Opetus- ja kulttuuriministeriön tuore kansallinen tekoälyosaamisen viitekehys korostaa, että tekoälyosaaminen on kansalaistaito, joka yhdistää ymmärryksen, kriittisen arvioinnin ja käytännön soveltamisen. Keskuskauppakamarin mukaan tämä tukee tarvetta integroida tekoälyosaaminen osaksi kaikkea oppimista ja työelämävalmiuksia.
“Tekoäly vapauttaa aikaa rutiineista tuottavampaan tekemiseen, mikä on lähtökohtaisesti hyvä asia. Ilman oikeanlaista osaamista sen potentiaali jää kuitenkin vajaaksi. Siksi koulutusjärjestelmän rooli on nyt ratkaiseva”, Pulkkinen sanoo.
Rahoitus sidottava valmistuneiden työllistymiseen
Keskuskauppakamarin mukaan koulutuksen on varmistettava vahva yleisosaaminen, kriittinen teknologian lukutaito sekä kyky oppia ja kehittyä läpi työuran. Korkeakoulujärjestelmää tulee uudistaa myös rakenteellisesti, jotta koulutus vastaa paremmin työmarkkinoiden tarpeisiin. Keskuskauppakamari esittää, että korkeakoulujen rahoitusta sidotaan nykyistä vahvemmin valmistuneiden työllistymiseen asiantuntijatehtäviin.
“Jos rahoitus painottaa liikaa valmistumisnopeutta ja suoritettujen opintopisteiden määrää, syntyy helposti tehokkuusajattelu, jolloin samalla tekoälyä käytetään oikaisemiseen eikä oppimiseen. Tekoälyn käytön tulee sen sijaan tukea osaamisen kehittämistä ja arvioinnin laatua”, Pulkkinen sanoo.
Keskuskauppakamarin mukaan korkeakoulujen laadunvarmistuksessa ja auditoinneissa tulee edellyttää selkeää tekoälypedagogista linjaa. Arvioinnin ei tule perustua pelkästään tekoälyllä tuotettujen vastausten hyväksymiseen, vaan opiskelijan oman ajattelu ja osaaminen on pystyttävä todentamaan.
“Nuorten työllisyyttä ei ratkaista ilman koulutuksen uudistamista. Tekoäly on tullut jäädäkseen, ja nyt meidän on varmistettava, että nuoret pysyvät muutoksessa mukana – mieluiten sen etulinjassa. Tämä on koko Suomen tuottavuuden ja kasvun edellytys”, Pulkkinen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Suvi PulkkinenJohtava asiantuntija, osaaminen ja maahanmuuttoPuh:050 404 1810suvi.pulkkinen@chamber.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keskuskauppakamari
Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Teollisuus epävarmaan kevääseen vahvoista asemista8.5.2026 08:43:45 EEST | Tiedote
Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan teollisuudessa maaliskuu sujui varsin mainiosti sekä uusien tilausten että erityisesti tuotannon osalta.
Vuoden brändi 2026 -kilpailun voittajaksi valittiin VR6.5.2026 16:54:33 EEST | Tiedote
Keskuskauppakamarin Vuoden brändi 2026 -kilpailun voittajaksi on valittu VR. Raadin mukaan VR:n brändi on erittäin tunnettu ja sen tarina on Suomessa ainutlaatuinen. Brändi on onnistunut uudistumaan määrätietoisesti ja laajentumaan myös ulkomaille.
Keskuskauppakamari: Nopeampi väylä pysyvään oleskelulupaan vastaa yritysten toiveisiin – pisteytys toisi ennakoitavuutta järjestelmään6.5.2026 11:30:00 EEST | Tiedote
Keskuskauppakamari pitää kannatettavana Akavan esitystä nopeammasta väylästä pysyvään oleskelulupaan. Suomi tarvitsee lisää kansainvälisiä osaajia, mutta yhä useammin ratkaisevaa ei ole pelkkä houkuttelu vaan se, haluavatko osaajat jäädä. Keskuskauppakamarin mielestä järjestelmän on oltava ennakoitava ja joustava sekä vastattava koko maan työvoimatarpeisiin.
Kauppakamarikysely: Neljä viidestä yrityksestä odottaa liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai kasvavan - yritysten tulevaisuudennäkymät yhä pääosin positiivisia5.5.2026 06:57:00 EEST | Tiedote
Kauppakamarien huhtikuussa toteuttamasta suhdannekyselystä selviää, että yritysten näkymät ovat tammikuussa tehtyä kyselyä heikompia, mutta pääosin edelleen hyviä. Lähes 81 prosenttia vastanneista yrityksistä odotti liikevaihtonsa kasvavan tai pysyvän ennallaan seuraavan puolen vuoden aikana. Vastaajien arvio tilauskantojen ja viennin kehityksestä oli edelleen myönteinen. Sen sijaan kannattavuuden heikkenemistä ennakoivien osuus oli noussut tammikuun kyselystä. ”Elpymistä ei ole kyselyn perusteella peruttu”, tiivistää Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.
Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Räjähtävä startti vuodelle – bruttokansantuotteen ennakollinen luku ylitti odotukset30.4.2026 08:46:30 EEST | Tiedote
Tilastokeskus julkisti tänään Suomen kokonaistuotannon suhdannekuvaajan maaliskuulta. Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan kiinnostavampaa on kuitenkin se, että samalla saatiin ennakollinen arvio vuoden 2026 ensimmäisen neljänneksen bruttokansantuotteen kehityksestä. ”Näyttää siltä, että viime vuosi oli vasta alkusoittoa, ja kasvu on vauhdittunut tämän vuoden puolella enemmän kuin kukaan uskalsi unelmoida”, sanoo Appelqvist.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme