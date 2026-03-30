Seurakuntavaaleissa päätetään myös kirkon tavasta vaikuttaa maailmassa

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja seurakuntien elämään Suomessa vaikuttaa väistämättä se, mitä tapahtuu muualla maailmassa. Kirkko on olemukseltaan maailmanlaaja yhteisö. Seurakunnissa eletään todeksi kirkon globaalia tehtävää kantamalla vastuuta niistä ihmisistä, jotka ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa. Kirkon kansainvälinen työ toteutuu lähetystyön ja kansainvälisen diakonian järjestöjen avulla.

Kirkon kansainvälinen työ on kokonaisvaltaista. Se tarkoittaa evankeliumin julistamista, paikallisten kirkkojen tukemista, raamatunkäännöstyötä vähemmistöyhteisöille sekä oikeudenmukaisuuden, rauhan, sovinnon ja ihmisarvon edistämistä eri puolilla maailmaa. Työssä yhdistyvät näin hengellinen todistus ja käytännön apu.

Esimerkiksi koulutuksen tukeminen voi vahvistaa paikallisten yhteisöjen vakautta ja antaa ihmisille mahdollisuuden rakentaa tulevaisuuttaan. Monille lapsille koulu on turvallinen paikka kriisien ja katastrofien keskellä. Kirkon kansainvälinen vastuu korostaa myös ilmastonmuutoksen vaikutuksia maailman köyhimpiin ja kirkon roolia niiden ihmisten tukemisessa, jotka kärsivät ympäristökriiseistä.

“Kun seurakunnissa tehdään päätöksiä, niillä on vaikutusta myös kaukana oleviin ihmisiin, jotka tarvitsevat toivoa, koulutusta ja tukea kriisien keskellä”, sanoo Suomen Lähetysseuran puheenjohtaja, Mikkelin hiippakunnan piispa Mari Parkkinen.

Seurakuntien päätökset vaikuttavat maailmalla

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa 2026. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kolmen järjestön, Kirkon Ulkomaanavun, Suomen Lähetysseuran ja Suomen Pipliaseuran, yhteinen Globaali kirkko -kampanja kannustaa asettumaan ehdolle ja äänestämään. Kampanja kutsuu ehdokkaita ja seurakuntalaisia rakentamaan kirkkoa, joka kantaa vastuuta maailmasta. Samanlainen kampanja on toteutettu edellisten seurakuntavaalien aikana vuosina 2018 ja 2022.

Seurakuntien luottamushenkilöt päättävät muun muassa taloudesta ja toiminnan painopisteistä. He päättävät myös siitä, miten seurakunta osallistuu kirkon lähetystyöhön, kansainväliseen diakoniaan ja humanitaariseen apuun.

“On tärkeää, että seurakunnat kuulevat piispainkokouksen kutsun osoittaa kolme prosenttia verotuloistaan lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan. Tällä hetkellä maailman rikkaimmat leikkaavat kaikkein köyhimmiltä. Tämän vuoksi meidän on oltava apuna ja kaikkein kauimmaistenkin lähimmäisten rinnalla”, kiteyttää Kirkon Ulkomaanavun varapuheenjohtaja, piispa Kaisamari Hintikka.

Lupaus globaalin kirkon ja toivon puolesta

Globaali kirkko -kampanja kutsuu ehdokkaita ja seurakuntalaisia allekirjoittamaan lupauksen globaalin kirkon puolesta. Lupauksessa sitoudutaan edistämään sitä, että seurakunta kantaa vastuuta maailman haavoittuvimmassa asemassa olevista ihmisistä ja toimii osana maailmanlaajuista kirkkoa. Samalla luvataan puolustaa lähetystyölle ja kansainväliselle diakonialle annettavaa rahoitusta sekä edistää sitä, että seurakunta tukee avustustyötä kriisien ja katastrofien keskellä.

Globaali kirkko on aina toivon puolella. Kampanja haastaa pohtimaan, millainen kirkko halutaan tulevaisuudessa nähdä, onko se sisäänpäin kääntynyt vai maailmanlaajuista vastuuta kantava yhteisö.

“Meidän ei pitäisi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ajatella, että kirkko on jonkinlainen kansallinen instituutio. Emme ole ylläpitämässä vain omaa suomalaisuuttamme, vaan meidän tulee ymmärtää itsemme osana luomakuntaa ja että olemme yhtä koko ihmiskunnan kanssa”, sanoo Suomen Pipliaseuran hallituksen puheenjohtaja, piispa Matti Repo.

Globaali kirkko ‑kampanjan toteuttavat Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Lähetysseura ja Suomen Pipliaseura. Lue lisää globaalikirkko.fi.