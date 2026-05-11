Turun Yliopistosäätiö tukee tiedettä 1,6 miljoonalla eurolla

Turun Yliopistosäätiö jakaa vuosittain apurahoja sekä yleisrahastosta että säätiön hallinnoimista noin 100 nimikkorahastosta. Nimikkorahastot ovat muodostuneet testamenteilla ja lahjoituksilla saaduista varoista ja keräyksistä. Rahastojen yhteenlaskettu arvo on noin 85 miljoonaa euroa.

– Hakemusten määrä pysyi edellisen vuoden tapaan korkeana, ja niiden kokonaissumma nousi merkittävästi. Väitöksen jälkeistä tutkijanuraansa jatkavien post doc -tutkijoiden hakemuksissa oli myös kasvua. Tarve säätiörahoitukselle on siis suuri, kertoo tieteellisten asiantuntijoiden puheenjohtaja professori Riitta Pyykkö.

Yliopistosäätiö tukee kaikissa Turun yliopiston tiedekunnissa tehtävää tutkimusta. Apurahojen turvin tutkitaan muun muassa tekoälyn hyödyntämistä dementiariskin seulonnassa, typpi- ja fosforilannoituksen ympäristöhistoriaa Suomessa ja demokraattisten prosessien muotoilua.

FM Virva Silvennoiselle myönnettiin väitöskirja-apuraha tutkimukseen, jonka tavoitteena on selvittää, miten ja miksi maataloudesta tuli Itämeren suurin kuormittaja. Väitöskirjatyössä tuodaan viljelypoliittiseen tutkimukseen viljelijöiden omat kokemukset ja tavoitteena on löytää näin perusta nykyistä kestävämmälle kulttuurille. Tutkimus ottaa laajasti huomioon yhteiskunnalliset toimijat, jotka ovat vaikuttaneet osaltaan ”ravinnepommin” syntyyn sekä sen purkamiseen.

VTM Toni Wessmanille myönnettiin vuoden mittainen väitöskirja-apuraha tutkimukseen, jossa etsitään ratkaisua demokraattisten prosessien laadukkaaseen ja tasa-arvoiseen toteuttamiseen. Tutkimus tarjoaa suuntaviivoja demokraattisten prosessien kehittämiseen tulevaisuudessa, jossa tekoälyn rooli entisestään korostuu.

PhD Muhammad Irfanille myönnettiin apuraha post doc -tutkimukseen, jossa kehitetään tekoälysovellusta dementiariskin diagnosointiin. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää kotona toteutettava, yksinkertaista ranneketta ja tekoälyä hyödyntävä seulontamentelmä henkilöille, joilla ei ole diagnosoitu dementiaa. Menetelmää voidaan käyttää myös varhaisen tai lievän kognitiivisen heikentymisen seuraavan vaiheen ennustamisessa. Yliopistosäätiön post doc -apuraha on tarkoitettu uransa alkuvaiheessa oleville post doc -tutkijoille siltarahoitukseksi väitöskirjatyön jälkeen. Irfan on väitellyt keväällä 2026.

Väitöskirja-apurahoja myönnettiin 78 (1 033 214 e). Näistä koko vuoden työskentelyn mahdollistavia oli kymmenen. Post doc -apurahoja myönnettiin 16 (274 274 e), tutkimusapurahoja 22 (212 760 e) ja matka-apurahoja 105 (81 670 e). Muihin tarkoituksiin, kuten vierailevien luennoitsijoiden kutsumiseen ja opetusretkien järjestämiseen, myönnettiin 15 apurahaa (16 480 e).

Apurahat julkistetaan Liedon Vanhalinnassa Snellmanin päivänä 12.5.2026.