Nämä työnantajat kiinnostavat kesätyönhakijoita eniten – katso lista
12.5.2026 05:03:00 EEST | Duunitori Oy | Tiedote
Duunitorin kysely kertoo, mitkä ovat kiinnostavimmat kesätyönantajat kesätyönhakijoiden mielestä. Lue myös, miltä ensi kesän kesätyötilanne näyttää.
S-ryhmä, Linnanmäki ja K-ryhmä kiinnostavat eniten kesätyönhakijoita, selviää Duunitorin kesätyönhakukyselystä.
”Kolmen kärkeä yhdistää se, että kaikki ovat merkittäviä kesätyöllistäjiä ja palkkaavat vuosittain satoja tai jopa tuhansia kesätyöntekijöitä. Lisäksi nämä työnantajat tarjoavat mahdollisuuksia myös nuorimmille kesätyönhakijoille, joilla ei ole vielä paljoa työkokemusta”, kertoo Duunitorin Tutkitusti hyvä kesäduuni -ohjelmasta vastaava Lotta Viljamaa.
”Kärkikolmikosta kaikki ovat suurelle yleisölle tuttuja toimijoita, jotka nuoret tuntevat myös kuluttajina. Lisäksi ne panostavat työnantajabrändityöhön. Kolmannella sijalla oleva K-ryhmä valittiinkin viime Rekrygaalassa vuoden työnantajabrändiksi.”
Kaupan ala houkuttelee kesätyönhakijoita
Kyselyn vastaajilta kysyttiin, mikä on heidän mielestään kiinnostavin Suomessa toimiva työpaikka, johon he haluaisivat kesätöihin. Kysymykseen vastasi yli 4 500 kesätyönhakijaa.
Kymmenen eniten mainintoja saanutta kesätyönantajaa
S-ryhmä
Linnanmäki
K-ryhmä
Lidl
Viking Line
Tokmanni
Fazer
Puuilo
Normal
Motonet
”Aloista asiakaspalveluala, myynnin ja kaupan ala sekä ravintola- ja matkailuala kiinnostavat kyselymme mukaan kesätyöntekijöitä eniten. Lähes kaikki kärkikymmenikköön nousseet työnantajat palkkaavat kesätyöntekijöitä näiden alojen tehtäviin. Yksittäisistä aloista kaupan ala dominoi suosituimpien listaa”, Lotta Viljamaa sanoo.
Hänen mukaansa nämä alat kiinnostavat nuoria etenkin siksi, että niillä on tarjolla paljon matalan kynnyksen kesätöitä, joita voi tehdä ilman aikaisempaa työkokemusta tai tiettyä opintotaustaa. Ne tarjoavat kesätyöntekijälle sellaista kokemusta ja oppeja, joista on hyötyä tulevaisuudessa monella muullakin alalla.
”Kyselymme mukaan työkokemuksen kerryttäminen on palkan saamisen jälkeen toiseksi tärkein syy hakea kesätöitä.”
Kesätyöpaikkojen tarjonta on laskenut
Kesätöitä on tänä vuonna ollut tarjolla vähemmän kuin viime vuonna. 1.11.2025–10.5.2026 Duunitorilla julkaistiin noin 19 700 kesätyöpaikkailmoitusta, mikä on noin 16 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Viljamaan mukaan kesätöiden tarjonnan lasku johtuu heikosta talous- ja työllisyystilanteesta. Tänä vuonna kesätöiden määrä on vähentynyt vielä dramaattisemmin kuin kaikkien työpaikkojen määrä.
Kesätöiden kysyntä on edelleen kovaa: Duunitorilla julkaistut kesätyöilmoitukset keräsivät samalla jaksolla lähes 15 miljoonaa lukukertaa.
Näillä aloilla on eniten kesätöitä
Näillä toimialoilla julkaistiin eniten kesätyöilmoituksia 1.11.2025–10.5.2026 (suluissa muutosprosentti suhteessa edellisvuoteen):
Ravintola- ja matkailuala (-22 %)
Myynti- ja kaupan ala (-21 %)
Sosiaali- ja hoiva-ala (+3 %)
Rakennusala (-12 %)
Teollisuus ja teknologia (-11 %)
Eniten kesätyöntekijöitä työllistävät alat ovat pysyneet samoina kuin viime vuonna, vaikka kesätöiden tarjonta on laskenut viime vuodesta lähes kaikilla eniten työllistävillä aloilla.
Sosiaali- ja hoiva-alalla tilanne on viime vuotta parempi, sillä alan kesätyöilmoitusten määrä on kasvanut viime vuodesta.
Duunitori selvittää vuosittain hakijoiden kokemuksia ja ajatuksia kesätyönhausta. Vuoden 2026 kesätyönhakukysely toteutettiin 27.12.2025–30.1.2026 Duunitorin työnhakupalvelussa ja kesätyösivustolla. Kyselyyn vastasi 7 698 kesätyönhakijaa.
Lotta ViljamaaOhjelmavastaava, Tutkitusti hyvä kesäduuniDuunitori OyPuh:+358 44 0849 527lotta.viljamaa@duunitori.fi
Aino SalonenViestintäjohtajaDuunitori OyPuh:+35850 4144 245aino@duunitori.fi
Duunitori on Suomen suurin työnhakupalvelu. Vuonna 2025 Duunitori.fissä vierailtiin yli 70 miljoonaa kertaa. Duunitorin sosiaalisen median sivuilla ja hakuvahdeilla on Suomessa 1,6 miljoonaa seuraajaa. Vuonna 2009 perustettu teknologiayritys kokoaa alustalleen avoimet työpaikat sekä tiedon ja tuen työelämän eri vaiheisiin. Osa alustaa on Duunitorin työelämämedia, joka kertoo kaiken tärkeimmän työnhausta, rekrytoinnista ja työelämästä. Työnantajia Duunitori auttaa houkuttelemaan ja sitouttamaan oikeat osaajat. Kasvava ja kansainvälistyvä Duunitori Group toimii myös Ruotsissa ja Norjassa nimellä JobbSafari.
