Nämä työnantajat kiinnostavat kesätyönhakijoita eniten – katso lista

S-ryhmä, Linnanmäki ja K-ryhmä kiinnostavat eniten kesätyönhakijoita, selviää Duunitorin kesätyönhakukyselystä.

”Kolmen kärkeä yhdistää se, että kaikki ovat merkittäviä kesätyöllistäjiä ja palkkaavat vuosittain satoja tai jopa tuhansia kesätyöntekijöitä. Lisäksi nämä työnantajat tarjoavat mahdollisuuksia myös nuorimmille kesätyönhakijoille, joilla ei ole vielä paljoa työkokemusta”, kertoo Duunitorin Tutkitusti hyvä kesäduuni -ohjelmasta vastaava Lotta Viljamaa.

”Kärkikolmikosta kaikki ovat suurelle yleisölle tuttuja toimijoita, jotka nuoret tuntevat myös kuluttajina. Lisäksi ne panostavat työnantajabrändityöhön. Kolmannella sijalla oleva K-ryhmä valittiinkin viime Rekrygaalassa vuoden työnantajabrändiksi.”

Kaupan ala houkuttelee kesätyönhakijoita

Kyselyn vastaajilta kysyttiin, mikä on heidän mielestään kiinnostavin Suomessa toimiva työpaikka, johon he haluaisivat kesätöihin. Kysymykseen vastasi yli 4 500 kesätyönhakijaa.

Kymmenen eniten mainintoja saanutta kesätyönantajaa

S-ryhmä Linnanmäki K-ryhmä Lidl Viking Line Tokmanni Fazer Puuilo Normal Motonet

”Aloista asiakaspalveluala, myynnin ja kaupan ala sekä ravintola- ja matkailuala kiinnostavat kyselymme mukaan kesätyöntekijöitä eniten. Lähes kaikki kärkikymmenikköön nousseet työnantajat palkkaavat kesätyöntekijöitä näiden alojen tehtäviin. Yksittäisistä aloista kaupan ala dominoi suosituimpien listaa”, Lotta Viljamaa sanoo.

Hänen mukaansa nämä alat kiinnostavat nuoria etenkin siksi, että niillä on tarjolla paljon matalan kynnyksen kesätöitä, joita voi tehdä ilman aikaisempaa työkokemusta tai tiettyä opintotaustaa. Ne tarjoavat kesätyöntekijälle sellaista kokemusta ja oppeja, joista on hyötyä tulevaisuudessa monella muullakin alalla.

”Kyselymme mukaan työkokemuksen kerryttäminen on palkan saamisen jälkeen toiseksi tärkein syy hakea kesätöitä.”

Kesätyöpaikkojen tarjonta on laskenut

Kesätöitä on tänä vuonna ollut tarjolla vähemmän kuin viime vuonna. 1.11.2025–10.5.2026 Duunitorilla julkaistiin noin 19 700 kesätyöpaikkailmoitusta, mikä on noin 16 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Viljamaan mukaan kesätöiden tarjonnan lasku johtuu heikosta talous- ja työllisyystilanteesta. Tänä vuonna kesätöiden määrä on vähentynyt vielä dramaattisemmin kuin kaikkien työpaikkojen määrä.

Kesätöiden kysyntä on edelleen kovaa: Duunitorilla julkaistut kesätyöilmoitukset keräsivät samalla jaksolla lähes 15 miljoonaa lukukertaa.

Näillä aloilla on eniten kesätöitä

Näillä toimialoilla julkaistiin eniten kesätyöilmoituksia 1.11.2025–10.5.2026 (suluissa muutosprosentti suhteessa edellisvuoteen):

Ravintola- ja matkailuala (-22 %) Myynti- ja kaupan ala (-21 %) Sosiaali- ja hoiva-ala (+3 %) Rakennusala (-12 %) Teollisuus ja teknologia (-11 %)

Eniten kesätyöntekijöitä työllistävät alat ovat pysyneet samoina kuin viime vuonna, vaikka kesätöiden tarjonta on laskenut viime vuodesta lähes kaikilla eniten työllistävillä aloilla.

Sosiaali- ja hoiva-alalla tilanne on viime vuotta parempi, sillä alan kesätyöilmoitusten määrä on kasvanut viime vuodesta.

Duunitori selvittää vuosittain hakijoiden kokemuksia ja ajatuksia kesätyönhausta. Vuoden 2026 kesätyönhakukysely toteutettiin 27.12.2025–30.1.2026 Duunitorin työnhakupalvelussa ja kesätyösivustolla. Kyselyyn vastasi 7 698 kesätyönhakijaa.