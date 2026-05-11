Välfärdsområdesstyrelsen godkände projektplanen för brandstationen för avtalsbrandkåren i Vichtis
11.5.2026 16:06:44 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Välfärdsområdesstyrelsen lämnade en redogörelse till Institutet för hälsa och välfärd (THL) och social- och hälsovårdsministeriet (SHM) om läget inom välfärdsområdets social- och hälsovård och ekonomi. Enligt redogörelsen måste välfärdsområdet reagera snabbt på förändringar i omvärlden och hitta nya sätt att möta invånarnas behov. Det viktigaste är att stärka tillgången och tillgängligheten till tjänster.
Redogörelsen sammanfattar de viktigaste åtgärderna för att stärka tillgången till tjänsterna och förbättra deras kvalitet. Bland annat har servicekedjorna utvecklats, och införandet av husläkarmodellen och modellen för kontinuitet i vården framskrider. De lagstadgade skyldigheterna utvärderas kritiskt för att ansvar, kostnader och effekt bättre ska stå i balans. Kritiska tjänster tryggas, och beredskapen för störningssituationer stärks. Dessutom arbetar välfärdsområdet tillsammans med andra aktörer för att förbättra korrektheten i social- och hälsovårdsdata, så att kunskapsunderlaget på både regional och nationell nivå ska vara så tillförlitligt som möjligt.
– Vi har tryggat produktionen av lagstadgade tjänster och utvecklar kontinuerligt vår verksamhet för att invånarna ska ha god tillgång till tjänster. De pågående ändringarna i finansieringsmodellen för välfärdsområdena och osäkerheten i finansieringsläget försvårar dock den långsiktiga planeringen och medför olika risker för tillhandahållandet av tjänsterna, säger välfärdsområdesstyrelsens ordförande Mia Laiho.
Nya lokaler för avtalsbrandkåren i Vichtis
Välfärdsområdesstyrelsen godkände projektplanen för brandstationen för avtalsbrandkåren i Vichtis. Projektet framskrider, och byggentreprenaden upphandlas genom konkurrensutsättning i samarbete med Vihdin Toimitilat Oy. Vihdin Toimitilat Oy låter bygga lokalerna, och välfärdsområdet förbinder sig att hyra lokalerna genom ett långfristigt hyresavtal. Målet är att verksamheten kan inledas i de nya lokalerna under 2027–2028.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att sälja Västra Nylands välfärdsområdes aktier i 2M-IT Oy till Päijänne-Tavastlands välfärdsområde.
Dessutom gav välfärdsområdesstyrelsen svar på flera frågor och fullmäktigemotioner som riktats till välfärdsområdesstyrelsen.
Mia LaihoLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja / Ordföranden för Västra Nylands välfärdsområdesstyrelsePuh:050 433 6461mia.laiho@eduskunta.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
Aluehallitus hyväksyi Vihdin sopimuspalokunnan paloaseman hankesuunnitelman11.5.2026 16:10:24 EEST | Tiedote
Aluehallitus antoi selvityksen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) sekä sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä talouden tilanteesta. Selvityksen mukaan toimintaympäristön muutoksiin on reagoitava ripeästi ja on löydettävä uusia tapoja vastata asukkaiden tarpeisiin. Tärkeintä on vahvistaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.
