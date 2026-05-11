Redogörelsen sammanfattar de viktigaste åtgärderna för att stärka tillgången till tjänsterna och förbättra deras kvalitet. Bland annat har servicekedjorna utvecklats, och införandet av husläkarmodellen och modellen för kontinuitet i vården framskrider. De lagstadgade skyldigheterna utvärderas kritiskt för att ansvar, kostnader och effekt bättre ska stå i balans. Kritiska tjänster tryggas, och beredskapen för störningssituationer stärks. Dessutom arbetar välfärdsområdet tillsammans med andra aktörer för att förbättra korrektheten i social- och hälsovårdsdata, så att kunskapsunderlaget på både regional och nationell nivå ska vara så tillförlitligt som möjligt.

– Vi har tryggat produktionen av lagstadgade tjänster och utvecklar kontinuerligt vår verksamhet för att invånarna ska ha god tillgång till tjänster. De pågående ändringarna i finansieringsmodellen för välfärdsområdena och osäkerheten i finansieringsläget försvårar dock den långsiktiga planeringen och medför olika risker för tillhandahållandet av tjänsterna, säger välfärdsområdesstyrelsens ordförande Mia Laiho.

Nya lokaler för avtalsbrandkåren i Vichtis

Välfärdsområdesstyrelsen godkände projektplanen för brandstationen för avtalsbrandkåren i Vichtis. Projektet framskrider, och byggentreprenaden upphandlas genom konkurrensutsättning i samarbete med Vihdin Toimitilat Oy. Vihdin Toimitilat Oy låter bygga lokalerna, och välfärdsområdet förbinder sig att hyra lokalerna genom ett långfristigt hyresavtal. Målet är att verksamheten kan inledas i de nya lokalerna under 2027–2028.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att sälja Västra Nylands välfärdsområdes aktier i 2M-IT Oy till Päijänne-Tavastlands välfärdsområde.

Dessutom gav välfärdsområdesstyrelsen svar på flera frågor och fullmäktigemotioner som riktats till välfärdsområdesstyrelsen.