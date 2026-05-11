Kiinteistöalan LKV-kokeessa ennätysmäärä osallistujia sitten vuoden 2021 – luottamus talouteen mahdollisesti parantumassa
12.5.2026 06:57:00 EEST | Keskuskauppakamari | Tiedote
Laillistetun kiinteistönvälittäjän kokeeseen (LKV) osallistuvien määrä on pitkästä aikaa nousussa. Viikonloppuna järjestettyihin kokeisiin osallistui 246 kokelaista, mikä on suurin määrä sitten vuoden 2021. Tämä kertoo Keskuskauppakamarin legal counsel Erika Leinon mukaan talouden luottamuksen parantumisesta sekä siitä, että alan toimijat odottavat markkinan vilkastumista.
Toukokuun kokeeseen osallistui kaikkiaan 283 kokelasta, joista 246 havittelee laillistetun kiinteistönvälittäjän (LKV) tutkintoa ja 37 laillistetun vuokrahuoneiston välittäjän (LVV) tutkintoa. Koko viime vuonna LKV-kokeisiin osallistui 517 kokelasta ja LVV-kokeisiin 76 kokelasta. Kaikkiaan tämän vuoden aikana LKV-kokeeseen on osallistunut 366 kokelasta, joten osallistujien määrässä on näkyvissä selvää kasvua.
”Jo tämän vuoden helmikuun kokeessa oli nähtävissä pientä piristymistä, mutta toukokuun kokelasmäärä oli jo huiman hieno valonpilkahdus muuten pessimistisessä talouden toimintaympäristössä. Kouluttautumishalukkuus kertoo talouden luottamuksen parantumisesta. Tällaisia kokelaslukuja emme ole nähneet pitkään aikaan, toivotaan, että sama suuntaus jatkuu syksyllä”, sanoo Leino.
Leinon mukaan kokeeseen hakeutuminen on alan ammattilaisilla etupainotteinen päätös.
”Osaamista hankitaan ennen kuin kauppa vielä käy vilkkaasti. Tämä viittaa siihen, että alan toimijat odottavat markkinaan liikettä, joka voi vilkastua jo pian. Samalla tämä voi olla merkki siitä, että heikoin vaihe on jäämässä taakse”, Leino sanoo.
Kokeen suorittaminen rekrytointivaltti
Kiinteistönvälitysliikkeen vastaavalla hoitajalla on oltava kiinteistönvälittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys (LKV). Vastaavan hoitajan on lisäksi huolehdittava siitä, että välitysliikkeen palveluksessa ja sen jokaisessa toimipaikassa välitystehtäviä suorittavista vähintään puolella on LKV-pätevyys ja että muillakin välitystehtäviä suorittavilla on tehtävän edellyttämä riittävä ammattitaito.
”LKV-kokeen läpäiseminen osoittaa, että välittäjä tuntee oman toiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisen lainsäädännön ja hyvän välitystavan sekä hallitsee välitystoimeksiannon hoitamisen edellyttämät käytännöt. Tämä on alalla toimivalle rekrytointivaltti sekä samalla osoitus ammattipätevyydestä”, sanoo Leino.
Seuraavat LKV- ja LVV-kokeet järjestetään syksyllä 2026. Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunta toimii kokeiden järjestäjänä.
