Kiinteistöalan LKV-kokeessa ennätysmäärä osallistujia sitten vuoden 2021 – luottamus talouteen mahdollisesti parantumassa

Keskuskauppakamari: Koulutusjärjestelmä uudistettava tekoälyaikaan – rahoitus sidottava oppimisen laatuun ja työllistymiseen 11.5.2026 15:24:33 EEST | Tiedote

Keskuskauppakamarin mukaan koulutusjärjestelmää on uudistuttava vastaamaan työelämää, jossa tekoäly on pysyvä osa arkea ja jossa inhimillinen arvonluonti korostuu. Koulutuksen tulee vahvistaa erityisesti ajattelua, soveltamiskykyä ja teknologian kriittistä hyödyntämistä. Keskuskauppakamari esittää, että korkeakoulujen rahoituksen tulee palkita nykyistä vahvemmin laadukkaasta oppimista ja työllistymistä.