Helsingin vihreät: Tulevaisuuden kasvu syntyy ilmastoratkaisuista, sivistyksestä ja kestävästä elinkeinopolitiikasta
12.5.2026 09:51:39 EEST | Helsingin Vihreät ry | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi eilen Helsingin vihreiden esitykset kaupungin elinkeino- ja kasvupolitiikan ohjelmaan. Muutokset vahvistavat ilmaston, osaamisen ja kestävän talouden näkökulmia Helsingin kasvupolitiikassa.
”Helsingin tulevaisuus rakentuu koulutukselle, tutkimukselle, innovaatioille ja ilmastokestäville ratkaisuille. Menestyvä kaupunki ymmärtää, että vihreä siirtymä, osaaminen ja hyvä elämä eivät ole kasvun esteitä vaan sen edellytyksiä”, Helsingin vihreiden kaupunginhallitusryhmän johtaja Suvi Pulkkinen sanoo.
Vihreiden muutosten myötä Helsinki kehittää ruokajärjestelmää, joka kestää paremmin kriisejä ja ilmastonmuutosta. Ohjelmaan lisättiin tavoitteita uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisestä, jotta ruoantuotanto olisi vähäpäästöisempää, toimintavarmempaa ja nykyistä enemmän paikallista.
Ohjelmaan kirjattiin myös, että Helsingin elinkeino- ja innovaatiopolitiikassa korostetaan ratkaisuja, jotka auttavat vastaamaan ilmastonmuutokseen, epävarmaan maailmantilanteeseen ja talouden muutoksiin.
Vihreät toivat ohjelmaan vahvemmin esiin myös osaamisen ja sivistyksen merkityksen. Osaamista ei nähdä vain työvoiman tarpeena, vaan sijoituksena luovuuteen, tutkimukseen, uudistumiskykyyn ja korkeaan osaamiseen.
”Kyse ei ole vain siitä, että yritykset löytävät työntekijöitä, vaan että Helsingissä on osaamista, kulttuuria ja kykyä uudistua pitkällä aikavälillä”, Pulkkinen sanoo.
Ohjelmaan lisättiin myös uusi kirjaus kestävästä matkailusta. Tavoitteena on matkailu, joka tukee kaupungin elinvoimaa ja paikallisia yhteisöjä ilman massaturismin haittoja.
Pulkkisen mukaan päätökset osoittavat, että Helsingissä on kysyntää politiikalle, joka yhdistää vastuullisen taloudenpidon, ilmastovastuun, sivistyksen ja kansainvälisen kilpailukyvyn.
”Yhä useampi haluaa politiikkaa, jossa talouskasvu, koulutus ja ympäristövastuu eivät ole toistensa vastakohtia vaan samaa kokonaisuutta”, Pulkkinen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Suvi PulkkinenVihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtajaPuh:050 404 1810suvipulk@gmail.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin Vihreät ry
Keltavihreä ratikka ja oranssi metro kuuluvat Helsingin katukuvaan – valtuustoaloite vaatii perinteisten värien säilyttämistä7.5.2026 10:45:53 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin eilen aloite, jossa vaaditaan, että Helsingissä säilytettäisiin perinteiset joukkoliikenteen värit: raitiovaunujen keltavihreä ja metron oranssi. Aloitteen jättivät yhdessä apulaispormestari Paavo Arhinmäki, apulaispormestari Johanna Laisaari, kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Matias Pajula ja valtuuston toinen varapuheenjohtaja Anni Sinnemäki. Aloitteen allekirjoitti yhteensä 51 valtuutettua Helsingin 85 valtuutetusta. Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki ryhtyy tarvittaviin omistajaohjauksen toimiin suhteessa HSL:ään, jotta HSL palaa kantakaupungissa liikennöivien ratikoiden värityksessä perinteisiin helsinkiläiseen keltavihreään brändiväritykseen ja että HSL luopuu suunnitelmasta muuttaa metrojunien väritystä pois oranssista, joka on ollut tunnusomaista Helsingin ja nykyään myös Espoon metrolle sen toiminnan alusta lähtien. Voi sanoa, että raitiovaunu on kaikkein helsinkiläisintä, mitä on. Raitiovaunujen kulku on
Uusi visio Hakaniemen torista: vehreä, elävä ja ihmisille tehty kaupunkiaukio27.4.2026 11:02:50 EEST | Tiedote
Poliitikot haluavat Hakaniemen torista Helsingin kiinnostavimman kaupunkiaukion. Suvi Pulkkinen (vihr.) ja 25 muuta valtuutettua esittävät, että torin kehittämisessä siirrytään yksittäisistä parannuksista kunnianhimoiseen kokonaisvisioon: vehreään, viihtyisään ja ympärivuotisesti elävään kaupunkitilaan. ”Hakaniemen tori on yksi Helsingin historiallisesti merkittävimmistä paikoista, mutta sen nykyinen ilme ei vastaa alueen potentiaalia. Samaan aikaan torin ympäristö on voimakkaassa muutoksessa, mikä avaa poikkeuksellisen tilaisuuden uudistaa koko aukio kerralla kunnolla”, Pulkkinen sanoo. Aloitteessa esitetään, että kaupunki käynnistää suunnitteluprosessin, jossa tori nähdään kokonaisuutena, jossa yhdistyvät vihreys, kaupunkielämä ja sujuva arki. Aloite on ajankohtainen, sillä Hakaniementoria kehitetään parhaillaan useissa hankkeissa. Suunnittelun pohjana on Hakaniemen torista ja puistosta vuonna 2015 laadittu ideasuunnitelma. Aloite nostaa kuitenkin esiin tarpeen tarkastella kokonaisuu
Helsingin Vihreät nimesivät ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaat25.4.2026 13:05:14 EEST | Tiedote
Helsingin Vihreät nimesivät kevätkokouksessa 25.4. ensimmäiset ehdokkaat vuoden 2027 eduskuntavaaleihin. Ehdokasjoukossa on vahvaa ja monenlaista kokemusta ja osaamista vihreille tärkeiden teemojen edistämisestä ja kestävämmän yhteiskunnan rakentamisesta. “Tämä hallituskausi on osoittanut mulle miten paljon vihreää politiikkaa tarvitaan. Suomalaiset ovat kyllästyneet hallituksen lyhytnäköiseen politiikkaan. Nyt on aika muutoksen!”, kansanedustaja ja Vihreiden Naisten puheenjohtaja Fatim Diarra kuvaa. “Nousin eduskuntaan Pekka Haaviston seuraajana, ja olen innolla ehdolla jatkamaan tutkittuun tietoon perustuvaa työtä kestävän talouden ja tasa-arvoisen yhteiskunnan puolesta. Minun Suomeni toimii planeetan rajoissa. Tausta ei saa rajata lasten ja nuorten tulevaisuutta, eikä korkeakoulututkinnoista tule tehdä maksullisia. Vain investoimalla koulutukseen voimme edistää työllisyyttä ja tuottavuutta sekä menestyä. Luovat alat, startupit ja yrittäjät ovat tärkeässä roolissa”, kansanedustaja ja
Helsinki puuttuu nuorten seurusteluväkivaltaan – taustalla Vihreän valtuutetun aloite9.4.2026 09:33:49 EEST | Tiedote
Vihreiden kaupunginvaltuutettu Iida Tanin jättämän aloitteen seurauksena Helsingin kaupunki tulee sisällyttämään nuorten kohtaaman seurusteluväkivallan torjunnan osaksi kaupungin laajempaa lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelmaa.
Aikalisä Helsingin tuntijakouudistukseen, jaosto päätti suomen kielen tuntien lisäämisessä31.3.2026 17:30:01 EEST | Tiedote
Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa käsittelyssä ollut Helsingin peruskoulujen yhtenäinen tuntijakouudistus siirtyy päätettäväksi myöhemmin syksyllä. Tuntijakoon tehtiin muutoksia vain äidinkielen oppituntien lisäyksien osalta, laajempi yhtenäinen tuntijako tulee uuteen päätöksentekoon vuoden 2027 talousarvion ja kielistrategian käsittelyjen jälkeen. “Tuntijaon käsittelyssä on käynyt selväksi että kyseessä on laaja kokonaisuus, jonka vaikutuksista Helsingin eri kouluihin sekä kielten ja taito- ja taideaineiden opetukseen haluttiin vielä saada tarkempaa tietoa. Lisäksi muutoksilla on taloudellisia vaikutuksia, jotka tulee ottaa huomioon Helsingin vuoden 2027 budjetissa. Aikalisä oli sekä päätöksentekijöiden että viranhaltijoiden yhteinen tahtotila”, kommentoi kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Shawn Huff. “Me haluamme Helsingissä vahvistaa lasten ja nuorten kielten osaamista. Helsingissä on valmisteilla kielistrategia kielitaidon vahvistamisek
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme