Tienkäyttäjät olivat varsin tyytyväisiä kuluneen talvikauden tienhoitoon

Tienkäyttäjien tyytyväisyyttä talvihoidon palvelutasoon tarkastellaan valtakunnallisesti tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen avulla. Tutkimuksessa tienkäyttäjät arvioivat asteikolla 1–5 tyytyväisyyttään maanteiden talvihoitoon ja useisiin sen osa-alueisiin, kuten esimerkiksi liukkauden torjuntaan ja lumenpoistoon.

Tuloksissa on vuosittaista ja urakkakohtaista vaihtelua. Etenkin Lounais-Suomen alueella talvet ovat keskenään hyvin erilaisia lämpötiloiltaan, sademääriltään, ja myös sateen olomuoto vaihtelee. Kulunut talvi alkoi runsailla vesisateilla, mikä kuritti sorateitä, mutta sen jälkeen Lounais-Suomessa alkoi pitkä vakiintunut pakkasjakso. Lumisateet jäivät tänä talvena vähäiseksi ja kevät alkoi aikaisin.

Urakan henkilöstö, työkoneiden ja -laitteiden valinta, työskentelytavat, sääolosuhteiden ennakointi, toimenpiteiden ajoitus ja aluetuntemuksen hyödyntäminen ovat isossa roolissa urakoitsijoiden työn onnistumisessa. Lisäksi talven keliolosuhteet helpottivat teiden kunnossapitoa ja vaikuttivat siten osaltaan tienkäyttäjien tyytyväisyyteen.

Yksityisistä henkilöistä yli puolet olivat tyytyväisiä teiden talvihoitoon, kun taas ammattiautoilijoista tyytyväisiä oli vain kolmannes vastaajista. Tienkäyttäjien tyytymättömyys kohdentuu erityisesti urakoitsijoiden ennakoinnin puutteeseen, hitaaseen reagointiin sekä vähäliikenteisempien teiden hoitoon. Vähäliikenteisemmillä teillä toimenpideajat ovat pitkiä, ja kelit voivat olla haastavia useiden tuntien ajan. Sen sijaan pääteiden talvihoitoon tyytyväisiä oli valtaosa yksityisistä henkilöistä ja myös ammattiautoilijoista yli puolet. Talvihoidon teemat, kuten auraus ja liukkaudentorjunta, korostuivat avovastauksissa. Päällysteiden kuntoa koskevaa palautetta saatiin vähemmän, mikä osaltaan johtuu viime vuosien päällysteiden uusimiseen kohdistuneista satsauksista sekä vähäsateisesta ja vakaasta pakkastalvesta.

Parhaat urakat palkittiin

Väylävirasto selvitti jälleen palautetutkimuksen perusteella, missä päin Suomea olivat tyytyväisimmät tienkäyttäjät viime talven aikana sekä missä tienkäyttäjien tyytyväisyys parantui eniten. Lisäksi selvitettiin, minkä elinvoimakeskuksen alueella raskaan liikenteen tyytyväisyys parantui eniten. Tutkimustuloksia hyödynnetään muun muassa urakoiden kannustimissa ja toiminnan kehittämisessä.

Hoitourakat jaetaan sisältönsä puolesta erittäin vaativiin ja vaativiin urakoihin sekä perusurakoihin. Lounais-Suomen elinvoimakeskus vastaa teiden kunnossapidosta läntisellä hankinta-alueella (Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakunnat), ja 12 palkitun urakan joukossa on läntiseltä hankinta-alueelta 8 urakkaa. Satakunnassa palkittiin perusurakoiden kategoriassa tienkäyttäjien tyytyväisyyttä eniten parantaneena urakkana Harjavallan urakka (Destia Oy) ja toiseksi eniten tyytyväisyyttä parantaneena urakkana Merikarvian urakka (YIT Road Oy). Lisäksi raskaan liikenteen tyytyväisyys on parantunut eniten läntiselle hankinta-alueelle kuuluvalla Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella.

Lisätietoja: Lounais-Suomen elinvoimakeskus