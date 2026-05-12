Tienkäyttäjät olivat varsin tyytyväisiä kuluneen talvikauden tienhoitoon
12.5.2026 15:01:00 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Tienkäyttäjien tyytyväisyys teiden talvihoitoon oli kuluneena talvena varsin hyvä: Yksityisten henkilöiden kokonaistyytyväisyys oli 3,44 ja ammattiautoilijoiden tyytyväisyys 2,94. Tyytyväisyys pääteiden hoitoon oli tätäkin korkeammalla tasolla. Sen sijaan muiden teiden talvihoitoon oltiin tyytymättömämpiä. Tulokset paranivat viime vuodesta.
Tienkäyttäjien tyytyväisyyttä talvihoidon palvelutasoon tarkastellaan valtakunnallisesti tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen avulla. Tutkimuksessa tienkäyttäjät arvioivat asteikolla 1–5 tyytyväisyyttään maanteiden talvihoitoon ja useisiin sen osa-alueisiin, kuten esimerkiksi liukkauden torjuntaan ja lumenpoistoon.
Tuloksissa on vuosittaista ja urakkakohtaista vaihtelua. Etenkin Lounais-Suomen alueella talvet ovat keskenään hyvin erilaisia lämpötiloiltaan, sademääriltään, ja myös sateen olomuoto vaihtelee. Kulunut talvi alkoi runsailla vesisateilla, mikä kuritti sorateitä, mutta sen jälkeen Lounais-Suomessa alkoi pitkä vakiintunut pakkasjakso. Lumisateet jäivät tänä talvena vähäiseksi ja kevät alkoi aikaisin.
Urakan henkilöstö, työkoneiden ja -laitteiden valinta, työskentelytavat, sääolosuhteiden ennakointi, toimenpiteiden ajoitus ja aluetuntemuksen hyödyntäminen ovat isossa roolissa urakoitsijoiden työn onnistumisessa. Lisäksi talven keliolosuhteet helpottivat teiden kunnossapitoa ja vaikuttivat siten osaltaan tienkäyttäjien tyytyväisyyteen.
Yksityisistä henkilöistä yli puolet olivat tyytyväisiä teiden talvihoitoon, kun taas ammattiautoilijoista tyytyväisiä oli vain kolmannes vastaajista. Tienkäyttäjien tyytymättömyys kohdentuu erityisesti urakoitsijoiden ennakoinnin puutteeseen, hitaaseen reagointiin sekä vähäliikenteisempien teiden hoitoon. Vähäliikenteisemmillä teillä toimenpideajat ovat pitkiä, ja kelit voivat olla haastavia useiden tuntien ajan. Sen sijaan pääteiden talvihoitoon tyytyväisiä oli valtaosa yksityisistä henkilöistä ja myös ammattiautoilijoista yli puolet. Talvihoidon teemat, kuten auraus ja liukkaudentorjunta, korostuivat avovastauksissa. Päällysteiden kuntoa koskevaa palautetta saatiin vähemmän, mikä osaltaan johtuu viime vuosien päällysteiden uusimiseen kohdistuneista satsauksista sekä vähäsateisesta ja vakaasta pakkastalvesta.
Parhaat urakat palkittiin
Väylävirasto selvitti jälleen palautetutkimuksen perusteella, missä päin Suomea olivat tyytyväisimmät tienkäyttäjät viime talven aikana sekä missä tienkäyttäjien tyytyväisyys parantui eniten. Lisäksi selvitettiin, minkä elinvoimakeskuksen alueella raskaan liikenteen tyytyväisyys parantui eniten. Tutkimustuloksia hyödynnetään muun muassa urakoiden kannustimissa ja toiminnan kehittämisessä.
Hoitourakat jaetaan sisältönsä puolesta erittäin vaativiin ja vaativiin urakoihin sekä perusurakoihin. Lounais-Suomen elinvoimakeskus vastaa teiden kunnossapidosta läntisellä hankinta-alueella (Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakunnat), ja 12 palkitun urakan joukossa on läntiseltä hankinta-alueelta 8 urakkaa. Satakunnassa palkittiin perusurakoiden kategoriassa tienkäyttäjien tyytyväisyyttä eniten parantaneena urakkana Harjavallan urakka (Destia Oy) ja toiseksi eniten tyytyväisyyttä parantaneena urakkana Merikarvian urakka (YIT Road Oy). Lisäksi raskaan liikenteen tyytyväisyys on parantunut eniten läntiselle hankinta-alueelle kuuluvalla Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella.
Lisätietoja: Lounais-Suomen elinvoimakeskus
- Tienkäyttäjien tyytyväisyystutkimuksen tulokset: kehittämispäällikkö Jenni Selänne, p. 0295 022 832
- Teiden talvihoito: kunnossapitovastaava Janne Saari, p. 0295 022 132
Tietoja julkaisijasta
Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
