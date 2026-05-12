S-Pankin tutkimus: Kodin rooli sijoituksena on laskenut – näistä syistä kodin omistaminen kiinnostaa yhä suomalaisia

S-Pankin tuoreen Kodin ja asumisen ilmiöt 2026 -kyselytutkimuksen mukaan hieman yli kaksi kolmesta suomalaisesta kertoo maailmantilanteen ja taloudellisen epävarmuuden vahvistaneen kodin roolia omassa elämässään. Samalla suhtautuminen kotiin on muuttunut merkittävästi. Siinä missä koti nähtiin aiemmin vahvemmin myös sijoituksena, nyt sen rooli turvapaikkana on korostunut.

Ajatus kodista varallisuutta kasvattavana tekijänä on laskenut viime vuodesta. Huomionarvoista on, että vielä vuonna 2025 lähes puolet (49 %) omistusasumista tärkeänä pitävistä piti kotia keinona kasvattaa varallisuutta, kun nyt näin ajattelee enää 41 prosenttia.

”Kodin merkityksen muutos heijastaa laajempaa ajankuvaa, ja asumiseen liittyviä päätöksiä punnitaan nyt aiempaa tarkemmin. S-Pankin asiakkaiden valinnoissa tämä näkyy erityisesti siinä, kuinka suuria lainoja ollaan valmiita ottamaan. Lisäksi korkokeskusteluja käydään paljon. Kun maailmalla myllertää, asumisen ratkaisuja tehdään useammin arjen tarpeet ja oma taloudellinen ja elämäntilanne edellä, ei ensisijaisesti tuottoa tavoitellen”, S-Pankin luottojohtaja Mari Govenius toteaa.

Nuorilla aikuisilla sijoitusnäkökulma korostuu edelleen muuta väestöä enemmän. Iän ja elämäntilanteen vaikutus näkyy myös S-Pankin omassa datassa.

”Nuorilla ja ensiasunnon ostajilla korostuu usein ajatus asunnon ostamisesta pitkäjänteisenä tapana rakentaa omaa varallisuutta. Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa heihinkin, mutta kun ei ole vanhaa asuntoa myytävänä ei tarvitse miettiä sen arvon kehitystä. Silloin voi olla helpompi nähdä tämä myös hyvänä ajankohtana ostaa oma koti, jos oma taloudellinen tilanne sen sallii. Kyllähän nyt ollaan ostajanmarkkinassa”, Govenius jatkaa.

Omistusasuminen nähdään edelleen tärkeänä

Oman kodin omistaminen on edelleen valtaosalle (64 %) vähintään melko tärkeää. Keskeisin syy on omistamisen tuoma vakaus ja turvallisuuden tunne, vaikka omistamisen tärkeys onkin hieman laskenut vuodesta 2025. Yli 40 prosenttia omistusasujista kokee lisäksi omistusasumisen vuokra-asumista joustavammaksi esimerkiksi siksi, että omaan kotiin tehtävistä remonteista voidaan päättää vapaammin.

S-Pankin havaintojen mukaan myös vuokralla asuvat asiakkaat ovat kiinnostuneita omistusasumisesta erityisesti varallisuuden kerryttämisen ja asumiskustannusten ennakoitavuuden vuoksi.

”Omistaminen ei ole menettämässä merkitystään. Vaikka asuntoa ei nähtäisi ensisijaisesti sijoituksena, oma koti on monelle edelleen tärkeä tapa säästää. Moni kokee omistusasumisen tarjoavan pitkällä aikavälillä vakaamman pohjan omalle taloudelle”, Govenius sanoo.

Elämänvaiheet ohjaavat asumispäätöksiä

Valtaosa suomalaisista on tyytyväisiä asumiseensa: yli kahdeksan kymmenestä kokee asumisensa vähintään melko hyväksi. Omistusasujat ovat tyytyväisempiä kuin vuokralaiset ja asumistyytyväisyys on pysynyt vakaana. Ikäryhmien välillä on kuitenkin eroja: 30–40-vuotiaat kokevat muita useammin tyytymättömyyttä, kun taas yli 60-vuotiaat ovat selvästi tyytyväisimpiä.

Goveniuksen mukaan tulosta voi osaltaan selittää se, että 30–40-vuotiaissa korostuvat elämänvaiheet, joissa asumistarpeet muuttuvat nopeasti esimerkiksi perheen kasvun myötä.

”Moni lapsiperhevaiheessa elävä pohtii tällä hetkellä tarkasti, onko asunnon vaihtaminen taloudellisesti oikea ratkaisu juuri nyt. Vaikka nykyinen koti ei enää täysin vastaisi arjen tarpeita, korkeammat asumiskustannukset, epävarmuus omasta taloudesta ja nykyisen asunnon myyntiaikaan liittyvät kysymykset voivat siirtää muuttopäätöstä. Tämä voi näkyä kokemuksena siitä, ettei asuminen tunnu täysin omaan tilanteeseen sopivalta”, Govenius sanoo.

Asumiseen liittyvät päätökset kytkeytyvätkin usein elämänmuutoksiin. Yleisimpiä tilanteita ovat lasten syntymän lisäksi parisuhteen muutokset tai halu muuttaa elämäntyyliä. Nuorilla korostuu opiskelujen alkaminen tai päättyminen.

”Pankin näkökulmasta tämä näkyy esimerkiksi kiinnostuksena lainanhoidon joustoihin, säästöpuskureiden kasvattamiseen ja asumisen yllättäviin kuluihin varautumiseen. Taloudellisten reunaehtojen huomioiminen on tärkeää, mutta asumisratkaisujen pitäisi tuntua hyviltä ja toimivilta myös eri elämäntilanteissa”, Govenius sanoo.

S-Pankin kyselytutkimus: Näin suomalaiset kokevat kodin vuonna 2026

Lähes 70 prosenttia kokee, että maailmantilanne ja taloudellinen epävarmuus ovat lisänneet kodin merkitystä.

Peräti 96 prosenttia pitää kotia tärkeänä turvapaikkana.

Kahdeksalle kymmenestä koti merkitsee ennen kaikkea omaa tilaa ja rauhaa.

Yli 80 prosenttia on tyytyväinen nykyiseen asumiseensa.

Kodin merkitys varallisuutta kasvattavana tekijänä on heikentynyt 8 prosenttiyksikköä omistamista tärkeänä pitävien keskuudessa.

Taustatiedot kyselystä

Kantar Finland Oy toteutti Kodin ja asumisen ilmiöt 2026 -kyselytutkimuksen S-Pankin toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 3 062 yli 18-vuotiasta suomalaista, jotka edustivat eri ammattiasemia ja tuloluokkia. Kyselyssä huomioitiin maakuntatasoinen tiedonkeruu, tavoitteena maakuntien väestöä vastaava edustavuus. Tiedonkeruu toteutettiin 6.5.–22.5.2026.