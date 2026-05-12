S-Pankin tutkimus: Kodin rooli sijoituksena on laskenut – näistä syistä kodin omistaminen kiinnostaa yhä suomalaisia
13.5.2026 07:00:00 EEST | S-Pankki Oyj | Tiedote
Suomalaisten suhde kotiin on vahvistunut epävarmassa ajassa. Samalla ajatus kodista varallisuutta kasvattavana tekijänä on heikentynyt viime vuodesta. S-Pankin asiantuntija muistuttaa, että kodin hankinnassa on tärkeää huomioida taloudellisten realiteettien lisäksi myös oma elämäntilanne ja arjen hyvinvointi.
S-Pankin tuoreen Kodin ja asumisen ilmiöt 2026 -kyselytutkimuksen mukaan hieman yli kaksi kolmesta suomalaisesta kertoo maailmantilanteen ja taloudellisen epävarmuuden vahvistaneen kodin roolia omassa elämässään. Samalla suhtautuminen kotiin on muuttunut merkittävästi. Siinä missä koti nähtiin aiemmin vahvemmin myös sijoituksena, nyt sen rooli turvapaikkana on korostunut.
Ajatus kodista varallisuutta kasvattavana tekijänä on laskenut viime vuodesta. Huomionarvoista on, että vielä vuonna 2025 lähes puolet (49 %) omistusasumista tärkeänä pitävistä piti kotia keinona kasvattaa varallisuutta, kun nyt näin ajattelee enää 41 prosenttia.
”Kodin merkityksen muutos heijastaa laajempaa ajankuvaa, ja asumiseen liittyviä päätöksiä punnitaan nyt aiempaa tarkemmin. S-Pankin asiakkaiden valinnoissa tämä näkyy erityisesti siinä, kuinka suuria lainoja ollaan valmiita ottamaan. Lisäksi korkokeskusteluja käydään paljon. Kun maailmalla myllertää, asumisen ratkaisuja tehdään useammin arjen tarpeet ja oma taloudellinen ja elämäntilanne edellä, ei ensisijaisesti tuottoa tavoitellen”, S-Pankin luottojohtaja Mari Govenius toteaa.
Nuorilla aikuisilla sijoitusnäkökulma korostuu edelleen muuta väestöä enemmän. Iän ja elämäntilanteen vaikutus näkyy myös S-Pankin omassa datassa.
”Nuorilla ja ensiasunnon ostajilla korostuu usein ajatus asunnon ostamisesta pitkäjänteisenä tapana rakentaa omaa varallisuutta. Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa heihinkin, mutta kun ei ole vanhaa asuntoa myytävänä ei tarvitse miettiä sen arvon kehitystä. Silloin voi olla helpompi nähdä tämä myös hyvänä ajankohtana ostaa oma koti, jos oma taloudellinen tilanne sen sallii. Kyllähän nyt ollaan ostajanmarkkinassa”, Govenius jatkaa.
Omistusasuminen nähdään edelleen tärkeänä
Oman kodin omistaminen on edelleen valtaosalle (64 %) vähintään melko tärkeää. Keskeisin syy on omistamisen tuoma vakaus ja turvallisuuden tunne, vaikka omistamisen tärkeys onkin hieman laskenut vuodesta 2025. Yli 40 prosenttia omistusasujista kokee lisäksi omistusasumisen vuokra-asumista joustavammaksi esimerkiksi siksi, että omaan kotiin tehtävistä remonteista voidaan päättää vapaammin.
S-Pankin havaintojen mukaan myös vuokralla asuvat asiakkaat ovat kiinnostuneita omistusasumisesta erityisesti varallisuuden kerryttämisen ja asumiskustannusten ennakoitavuuden vuoksi.
”Omistaminen ei ole menettämässä merkitystään. Vaikka asuntoa ei nähtäisi ensisijaisesti sijoituksena, oma koti on monelle edelleen tärkeä tapa säästää. Moni kokee omistusasumisen tarjoavan pitkällä aikavälillä vakaamman pohjan omalle taloudelle”, Govenius sanoo.
Elämänvaiheet ohjaavat asumispäätöksiä
Valtaosa suomalaisista on tyytyväisiä asumiseensa: yli kahdeksan kymmenestä kokee asumisensa vähintään melko hyväksi. Omistusasujat ovat tyytyväisempiä kuin vuokralaiset ja asumistyytyväisyys on pysynyt vakaana. Ikäryhmien välillä on kuitenkin eroja: 30–40-vuotiaat kokevat muita useammin tyytymättömyyttä, kun taas yli 60-vuotiaat ovat selvästi tyytyväisimpiä.
Goveniuksen mukaan tulosta voi osaltaan selittää se, että 30–40-vuotiaissa korostuvat elämänvaiheet, joissa asumistarpeet muuttuvat nopeasti esimerkiksi perheen kasvun myötä.
”Moni lapsiperhevaiheessa elävä pohtii tällä hetkellä tarkasti, onko asunnon vaihtaminen taloudellisesti oikea ratkaisu juuri nyt. Vaikka nykyinen koti ei enää täysin vastaisi arjen tarpeita, korkeammat asumiskustannukset, epävarmuus omasta taloudesta ja nykyisen asunnon myyntiaikaan liittyvät kysymykset voivat siirtää muuttopäätöstä. Tämä voi näkyä kokemuksena siitä, ettei asuminen tunnu täysin omaan tilanteeseen sopivalta”, Govenius sanoo.
Asumiseen liittyvät päätökset kytkeytyvätkin usein elämänmuutoksiin. Yleisimpiä tilanteita ovat lasten syntymän lisäksi parisuhteen muutokset tai halu muuttaa elämäntyyliä. Nuorilla korostuu opiskelujen alkaminen tai päättyminen.
”Pankin näkökulmasta tämä näkyy esimerkiksi kiinnostuksena lainanhoidon joustoihin, säästöpuskureiden kasvattamiseen ja asumisen yllättäviin kuluihin varautumiseen. Taloudellisten reunaehtojen huomioiminen on tärkeää, mutta asumisratkaisujen pitäisi tuntua hyviltä ja toimivilta myös eri elämäntilanteissa”, Govenius sanoo.
S-Pankin kyselytutkimus: Näin suomalaiset kokevat kodin vuonna 2026
- Lähes 70 prosenttia kokee, että maailmantilanne ja taloudellinen epävarmuus ovat lisänneet kodin merkitystä.
- Peräti 96 prosenttia pitää kotia tärkeänä turvapaikkana.
- Kahdeksalle kymmenestä koti merkitsee ennen kaikkea omaa tilaa ja rauhaa.
- Yli 80 prosenttia on tyytyväinen nykyiseen asumiseensa.
- Kodin merkitys varallisuutta kasvattavana tekijänä on heikentynyt 8 prosenttiyksikköä omistamista tärkeänä pitävien keskuudessa.
Taustatiedot kyselystä
Kantar Finland Oy toteutti Kodin ja asumisen ilmiöt 2026 -kyselytutkimuksen S-Pankin toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 3 062 yli 18-vuotiasta suomalaista, jotka edustivat eri ammattiasemia ja tuloluokkia. Kyselyssä huomioitiin maakuntatasoinen tiedonkeruu, tavoitteena maakuntien väestöä vastaava edustavuus. Tiedonkeruu toteutettiin 6.5.–22.5.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
S-Pankin viestintäPuh:+358 10 767 9300viestinta@s-pankki.fiwww.s-pankki.fi
Mari GoveniusluottojohtajaS-Pankki OyjPuh:010 767 9685mari.govenius@s-pankki.fi
Kuvat
Linkit
S-Pankki
S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta S-Pankki Oyj
S-Banken: Osäkerheten stoppade inte marknaderna – april exceptionellt stark12.5.2026 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
Den fortsatta konflikten med Iran höll osäkerheten igång i april, men förväntningar om en lösning och starka bolagsresultat lyfte aktiemarknaderna brett. Särskilt i USA var april den mest lönsamma månaden på flera år. S-Banken behåller tills vidare en neutral aktievikt och överviktar räntor i tillväxtmarknader samt europeiska företagsobligationer med investment grade kreditbetyg.
S-Pankki: Epävarmuus ei pysäyttänyt markkinoita – huhtikuu poikkeuksellisen vahva12.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Iranin sodan jatkuminen piti epävarmuutta yllä huhtikuussa, mutta odotukset tilanteen ratkeamisesta ja vahvat yhtiötulokset nostivat osakemarkkinoita laajasti. Erityisesti Yhdysvalloissa huhtikuu oli tuottoisin kuukausi useaan vuoteen. S-Pankki jatkaa toistaiseksi neutraalilla osakepainolla ja ylipainottaa kehittyvien markkinoiden korkoja sekä eurooppalaisia investointitason yrityslainoja.
S Pankki ja Diabetesliitto valmistelevat ensimmäistä vaikuttavuusinvestointiohjelmaa terveydenhuoltoon12.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
S‑Pankki ja Diabetesliitto valmistelevat yhteistyössä uudenlaista vaikuttavuusperusteista terveysohjelmaa tyypin 2 diabeteksen hoidon kehittämiseksi Suomessa. Ohjelmassa hyödynnettäisiin terveydenhuollossa ensimmäistä kertaa Social Impact Bond ‑mallia (SIB).
S-Bankens undersökning: finländarna litar på sin digitala kompetens – över hälften har utsatts för bedrägeriförsök8.5.2026 08:00:00 EEST | Pressmeddelande
Finländarna anser att de känner igen digitala bedrägerier väl, och bara få berättar att de har blivit offer för ett faktiskt bedrägeri. Bedrägeriförsök är ändå vardagsmat: över hälften har stött på dem under det senaste året, och de kan drabba vem som helst. Resultaten framgår av S-Bankens färska undersökning Vardagens trygghetsbarometer. Enligt siffror från Finanssiala förlorar finländarna alltmer pengar på bedrägerier varje år.
S-Pankin tutkimus: suomalaiset luottavat digiosaamiseensa – yli puolet on joutunut huijausyrityksen kohteeksi8.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Suomalaiset uskovat tunnistavansa digihuijaukset hyvin, ja vain harva kertoo joutuneensa varsinaisen huijauksen uhriksi. Silti huijausyritykset ovat arkipäivää: yli puolet on kohdannut niitä viimeisen vuoden aikana, ja tilanteet voivat osua kehen tahansa. Tulokset selviävät S-Pankin tuoreesta Arjen turvabarometri -kyselytutkimuksesta. Finanssialan lukujen perusteella suomalaiset menettävät vuosi vuodelta enemmän rahaa huijauksiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme