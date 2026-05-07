Alkava kesäkausi laittaa Schneider Electricin venelaturit tositestiin – luotettava latausoperaattori varmistaa sähköveneiden liikkumisen Saimaalla

Latausverkosto kattaa kolme vilkasta satamaa Saimaalla: Anttolan, Kallioniemen ja Mikkelin. Latausverkoston tilaajana oli Mikkelin kaupunki ja pääurakoitsija Amplit Oy, joka vastasi sähkösuunnittelusta, verkoston rakentamisesta sekä asennuksista. Schneider Electric toimitti latausratkaisut, koulutti Amplitin asiantuntijat ja toimi konsulttina koko projektin ajan. Latausoperaattorina toimii suomalainen IGL-Technologies Oy. Alueen latauskeskukset tulevat suomalaiselta Milectrialta ja laiturit Saimaan Vesityöltä.

Alkava kausi näyttää kehityksen

Uudet latausasemat on otettu Saimaalla hyvin vastaan. Latausasemat valmistuivat loppukesästä, jolloin vilkkain veneilysesonki oli jo päättymässä.

– Anttolan sataman latausasemaa on käytetty eniten, noin 1 500 kilowattituntia. Lyhyen käyttöjakson takia luvut eivät vielä kerro kovin paljon, ja nyt keväällä alkava veneilykausi antaa tarkemman kuvan kaikkien latausasemien käytöstä, kertoo IGL-Technologiesin liiketoimintajohtaja Antti Hiekkanen.

– Sähköveneellä mennään yleensä niin sanotusti moottoritienopeuksia, jolloin akku kuluu nopeasti tyhjäksi. Tällöin suuritehoiset ja nopeat julkiset DC-latauspisteet ovat arvokas lisä veneilyn sujumisessa. Veneiden lataus onnistuu myös mökille asennetusta AC-latausasemasta, mutta se vaatii paljon aikaa.

– Jatkosuunnitelmiakin on jo olemassa latausinfran suhteen ja uskon, että sähköveneillä liikkuminen helpottuu tulevaisuudessa Saimaalla entisestään, kertoo Schneider Electricin eMobility-tuotepäällikkö Mikko Korhonen.

”Hyvä operaattori tekee avointa yhteistyötä”

Suomalainen IGL-Technologies huolehtii sähköveneiden latausverkon hallinnasta, ylläpidosta ja käyttäjätuesta Mikkelin, Anttolan ja Kallioniemen latausasemilla. Lataajien käytössä on eParking.fi-sovellus, joka on IGL-Technologiesin operointibrändi autojen lataukseen, lämmitykseen ja pysäköintiin ja nyt myös veneiden lataukseen.

– Meidän tehtävämme on tarjota helppokäyttöinen järjestelmä veneiden lataukseen ja latauksen maksamiseen, kertoo Antti Hiekkanen.

Yrityksen kehittämät järjestelmät palvelevat muun muassa taloyhtiöitä, kiinteistöjä, organisaatioita sekä kaupunkeja ja kuntia.

Hiekkasen mukaan latausoperaattorin valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota sovelluksen helppokäyttöisyyden ja selkeyden lisäksi järjestelmän skaalautuvuuteen ja saatavilla olevaan valvontaan ja tukeen.

IGL-Technologies ja eParking-sovellus saavat kehuja yhteistyökumppaneilta.

– Sähköurakoitsijalle onnistunut yhteistyö latausoperaattorin kanssa on tärkeää koko projektin onnistumisessa. IGL on osaava ja ammattitaitoinen kumppani, jonka kanssa pystyy rakentamaan loppuasiakasta parhaiten palvelevan järjestelmän, kertoo Amplit Oy:n projektipäällikkö Teemu Nieminen.

Vesiliikenne sähköistyy

Maantieliikenteen lisäksi myös vesiliikenne sähköistyy koko ajan, mikä näkyy sekä vapaa-ajan veneilyssä että kaupallisessa vesiliikenteessä.

– Tähän asti meillä on ollut veneilyn sähköistymisessä muna-kana-tilanne: sähköveneitä ei osteta, kun latauspisteitä ei ole ja latauspisteiden käyttö on vähäistä, koska ei ole sähköveneitä. EU-rahoituksella on saatu vauhtia toimintaan, ja sähköveneily kasvaa, kertoo Mikko Korhonen.

– Sähköistyminen ei koske pelkästään pienveneitä, vaan sähkökäyttöisiä yhteysaluksia ja vesibusseja on kehitteillä esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa. Myös Suomessa kehitetään sähkökäyttöistä vesibussia, kertoo Teemu Nieminen.

Sähköveneiden latausverkosto Saimaalla

Yhteensä kokonaisuuteen kuuluu kolme pikalatausasemaa ja kuusi peruslatausasemaa.

Asema on palvellut veneilijöitä 28.8.2025 alkaen.

Virtaa Vuoksen vesistölle -hankkeessa rakennetaan lataustehoa yhteensä 312 kilowattia.

CCS2-pistokkeita 6 kpl ja Type2-pistorasioita 6 kpl

Payter Apollo (Schneider ProPay -maksukioski) 3 kpl

Virtaa Vuoksen vesistölle -hanke on Euroopan unionin osarahoittama ja tuen on myöntänyt Etelä-Savon maakuntaliitto (rahoituspäätös 12.6.2024, Dnro: EURA 2021/903788/09 02 01 01/2024/ESAVO).

