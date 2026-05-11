SDP:n Kumpula-Natri: SDP:n Miapetra Kumpula-Natri: Suomella on edelleen kotiuttamatta lähes 30 % EU:n elpymistuen rahoista. Miksi hallitus viivyttelee?
11.5.2026 16:54:19 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Tähän mennessä Suomelle on myönnetty 71 prosenttia kokonaissummasta, joka Suomelle on allokoitu EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä. Kuitenkin vielä lähes 30 prosenttia on myöntämättä.
— Hallituksen vastuulla on Suomi, mutta vältteleekö se vastuutaan Espanjan pohdiskelulla? kysyy Miapetra Kumpula-Natri.
Euroopan komissio hyväksyi huhtikuussa Suomen neljännen rahoituspyynnön EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä, joka on perustettu tukemaan jäsenmaita toipumisessa koronapandemian aiheuttamista seurauksista maiden talouksille. Suunnitelma rahoitetaan 1,95 miljardin euron avustuksilla, joista Suomi on nyt saanut 1,39 miljardia euroa.
— Hallitus laiskottelee EU-varojen kotiuttamisessa! Yhteensä Suomen olisi laadittava kuusi maksupyyntöä ja määräaika lopuille maksupyynnöille on jo tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä. Kiire tulee, toteaa Kumpula-Natri.
— Yli 500 miljoonan EU-varojen tuloutusta ei pidä riskeerata ja kiihdytellä ideologista EU-vastaisuutta, Kumpula-Natri jatkaa.
Maksupyyntöjen hyväksyminen perustuu rahoitukselle asetettujen välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamiselle. Jos jokin uudistus jää toteutumatta, niin järjestelmän laskema kaava vähentää maan osuutta.
— Hallitus on omilla teoillaan saattanut aiheuttaa myös sen, että jäämme ilman tai joudumme palauttamaan noin 80 miljoonaa RRF-rahoja siksi, että päästövähennystavoitteita ei saavuteta, kertoo Kumpula-Natri.
— Miksi Suomella on kestänyt investointien ja uudistusten toteuttaminen, vaikka vastineena olisi isot rahat? suuren valiokunnan 2. varapuheenjohtaja Kumpula-Natri kysyy.
Yhteyshenkilöt
Miapetra Kumpula-NatriKansanedustaja
