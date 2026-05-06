Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi kasvun, osaamisen ja elinvoiman tavoitteet
11.5.2026 17:23:46 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 11.5. ja hyväksyi Helsingin kasvun, osaamisen ja elinvoiman tavoitteet vuosille 2026–2029.
Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin kasvun, osaamisen ja elinvoiman tavoitteet vuosille 2026–2029. Tavoitteet ovat osa kaupunkistrategian toteutusta.
Kasvun, osaamisen ja elinvoiman päätavoitteina on, että yrityssektorin henkilöstömäärä kääntyy strategiakauden aikana kasvuun ja helsinkiläisten työttömyysaste alittaa koko maan keskiarvon. Kaupunki edistää tavoitteiden toteutumista yhdessä kumppaneidensa kanssa neljällä painopisteellä: kehittämällä Helsinkiä yritysten ensisijaisena valintana, panostamalla uusiin kasvumahdollisuuksiin, tukemalla innovaatioista menestystarinoita sekä vahvistamalla kaupunkilaisten osaamista.
Kaupunginhallitus päätti antaa lisäksi lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain muuttamisesta.
Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.
Lauri Kervinen
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 09 31070677
lauri.kervinen@hel.fi
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
