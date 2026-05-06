Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi kasvun, osaamisen ja elinvoiman tavoitteet

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin kasvun, osaamisen ja elinvoiman tavoitteet vuosille 2026–2029. Tavoitteet ovat osa kaupunkistrategian toteutusta.

Kasvun, osaamisen ja elinvoiman päätavoitteina on, että yrityssektorin henkilöstömäärä kääntyy strategiakauden aikana kasvuun ja helsinkiläisten työttömyysaste alittaa koko maan keskiarvon. Kaupunki edistää tavoitteiden toteutumista yhdessä kumppaneidensa kanssa neljällä painopisteellä: kehittämällä Helsinkiä yritysten ensisijaisena valintana, panostamalla uusiin kasvumahdollisuuksiin, tukemalla innovaatioista menestystarinoita sekä vahvistamalla kaupunkilaisten osaamista.

Kaupunginhallitus päätti antaa lisäksi lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain muuttamisesta.

Lauri Kervinen

Viestintäasiantuntija

Helsingin kaupunginkanslia

P. 09 31070677

lauri.kervinen@hel.fi