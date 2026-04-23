Toiminnallisesti kaksikielinen sairaanhoitajakoulutus helpottaa sotealan osaajapulaa

Vaasan korkeakouluissa opiskelee iso joukko kansainvälisiä opiskelijoita, joista monet ovat halukkaita jäämään valmistumisensa jälkeen Vaasaan. Monilla aloilla työllistymistä kuitenkin hidastaa riittämätön suomen kielen taito. Erityisesti sairaanhoidon ammattilaisille toisen kotimaisen kielen hallinta on työllistymisen ja työyhteisössä toimimisen edellytys. Vaasan ammattikorkeakoulun syksyllä 2026 alkava englanninkielinen sairaanhoitajan koulutus on toiminnallisesti kaksikielistä ja siinä suomen kielen oppimiseen panostetaan opintojen alusta asti systemaattisesti.

”Opetuksessa tulemme panostamaan siihen, että opiskelijat oppivat sairaanhoitajan ammattiin toiminnallisuuden kautta. Harjoittelemme työelämätaitoja aidoissa oppimisympäristöissä samalla kehittäen heidän suomen kielen taitoa. Näin opiskelijat oppivat nimenomaan sote-alan työelämässä tarvittavaa suomea”, kertoo Nursing-ohjelman tutkintovastaavana toimiva lehtori Karina Björninen.

”Meillä on myös tavoitteena rakentaa tiivis yhteistyö sotekentän kanssa. Tarjoamme opiskelijoita ohjaaville työntekijöille tukea muun muassa siihen, miten he voivavat ohjata kansainvälisiä opiskelijoita parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoite on, että opintojen edetessä ohjaaja saa ohjata opiskelijaa käyttämällä ihan suomen kieltä”, Björninen selventää.

Opiskelijan ohjauksessa panostetaan integraation tukemiseen

Syksyllä alkavassa Nursing-koulutuksessa aloittaa 30 opiskelijaa. Toiminnallisesti kaksikielisessä sairaanhoitajakoulutuksessa opetuskielinä ovat suomi ja englanti ja suomen kielen opetus integroidaan opintoihin sisälle.

Koulutuksen tavoitteena on, että valmistuessaan opiskelija hallitsee suomen kielen sairaanhoitajatyön edellyttämän kielitason mukaisesti. Tavoitteeseen päästään ottamalla suomen kieli heti alusta asti käyttöön, vaikka opiskelija aloittaisi kielen opiskelun aivan alusta.

”Opintojen ja kielenopetuksen onnistumisen kannalta tärkeää on hoitotyön ja S2-opettajan tiivis yhteistyö. Näin opiskelijat oppivat hoitotyön käytännön rinnalla hoitotyöhön tarvitsemaansa sanastoa ja fraaseja”, sanoo sosiaali- ja terveysalan yksikön johtaja Hanna-Kaisa Pernaa.

Suomen kielitaitoa vahvistetaan myös opintoihin kuuluvissa harjoitteluissa.

”Teemme kaikissa harjoitteluissa harjoittelupaikan, opiskelijan ja koulun yhteisen kielisopimuksen, jonka avulla kielen oppimistavoitteet tehdään näkyviksi myös ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa”, Pernaa toteaa.

Opiskelijoiden integroitumista Vaasaan ja suomalaiseen yhteiskuntaan tuetaan kulttuuritutoroinnin avulla.

”Nursing-ryhmän tukena tulee olemaan opintojen alussa VAMKin omia sosionomiopiskelijoita, jotka auttavat nursing-opiskelijoita kiinnittymään suomalaiseen yhteiskuntaan”, kertoo Björninen.