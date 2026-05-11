Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 11.5.2026

Ihmisen pelastaminen vedestä, Ouluntie, Äänekoski

Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen hieman ennen seitsemää illalla Äänekosken Myllysalmelle tehtäväkoodilla ihmisen pelastaminen vedestä. Henkilö oli havainnut ajelehtivan soutuveneen ja soittanut hätäkeskukseen. Pian hätäpuhelun jälkeen paikalle saapui veneen omistaja, joka kertoi veneen päässeen karkuun, eikä ketään ollut avun tarpeessa.

Kohteessa ei pelastuslaitokselle tehtävää.