Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
11.5.2026 19:08:38 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Ihmisen pelastaminen vedestä, Ouluntie, Äänekoski
Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen hieman ennen seitsemää illalla Äänekosken Myllysalmelle tehtäväkoodilla ihmisen pelastaminen vedestä. Henkilö oli havainnut ajelehtivan soutuveneen ja soittanut hätäkeskukseen. Pian hätäpuhelun jälkeen paikalle saapui veneen omistaja, joka kertoi veneen päässeen karkuun, eikä ketään ollut avun tarpeessa.
Kohteessa ei pelastuslaitokselle tehtävää.
Yhteyshenkilöt
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote11.5.2026 13:16:56 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 11.5.2026 Ihmisen pelastaminen vedestä, Humalajärventie, Toivakka Keski-Suomen pelastuslaitos sai puoli yhden aikaan iltapäivällä tehtävän Toivakan Humalajärventielle tehtäväkoodilla ihmisen pelastaminen vedestä. Pelastuslaitokselta kohteeseen hälytettiin kuusi yksikköä. Tehtävään liittyvästä tiedottamisesta vastaa poliisi, pelastuslaitos ei tiedota tehtävästä enempää.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote9.5.2026 17:09:27 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 9.5.2026 Maastopalo, keskisuuri, Tuliniementie, Viitasaari Tuliniementiellä syttyi tulipalo mahdollisesti moottorisahatöistä tulleesta kipinästä. Maastoa paloi noin 30x100m alalta, sekä pieni perin neliön vaja tuhoutui. Palon leviäminen saatiin estettyä kesämökkiin. Kohteessa suoritetaan jälkisammutustöitä kolmen yksikön voimin. Ei henkilövahinkoja. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
